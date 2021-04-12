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"Отвергнуты своим государством": В Кремле рассказали об отношении к жителям Донбасса

По словам Дмитрия Пескова, гражданская война — большая трагедия для соседней Украины, России и Европы в целом.

12 апреля 2021, 09:03

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заботится об интересах своих соотечественников по всему миру.

"РФ считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всём мире. А что касается русскоязычных в Донбассе, особенно они, потому что отвергнуты своим государством. Мы всегда говорили, что гражданская войнабольшая трагедия для соседней Украины, всех нас и Европы в целом", — сказал он.

"Анфан террибль": Песков сравнил Украину со "страшным младенцем", которого Запад не может выкинуть

"Анфан террибль": Песков сравнил Украину со "страшным младенцем", которого Запад не может выкинуть

Ранее в Кремле сочли ситуацию на Украине опасной для России. Дмитрий Песков отметил, что РФ должна принимать меры для обеспечения своей безопасности и делает это.

Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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