"Отвергнуты своим государством": В Кремле рассказали об отношении к жителям Донбасса

"РФ считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всём мире. А что касается русскоязычных в Донбассе, особенно они, потому что отвергнуты своим государством. Мы всегда говорили, что гражданская война — большая трагедия для соседней Украины, всех нас и Европы в целом", — сказал он.