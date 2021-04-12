"Отвергнуты своим государством": В Кремле рассказали об отношении к жителям Донбасса
По словам Дмитрия Пескова, гражданская война — большая трагедия для соседней Украины, России и Европы в целом.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заботится об интересах своих соотечественников по всему миру.
"РФ считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всём мире. А что касается русскоязычных в Донбассе, особенно они, потому что отвергнуты своим государством. Мы всегда говорили, что гражданская война — большая трагедия для соседней Украины, всех нас и Европы в целом", — сказал он.
Ранее в Кремле сочли ситуацию на Украине опасной для России. Дмитрий Песков отметил, что РФ должна принимать меры для обеспечения своей безопасности и делает это.
Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии. Позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
Выбор редакции
В Кремле ответили на слова Блинкена об "агрессии" России
Песков — о переговорах с Зеленским по Донбассу: Путину всегда есть что сказать
Индия одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"
В "Интер РАО" сообщили, что Россия не прекращала поставки электроэнергии в Прибалтику
В Петербурге посетители ночного клуба устроили массовую драку из-за женщины: 20 задержаны, четверо в больнице
Комментариев: 0