Дети назвали самые раздражающие пищевые привычки, которые им навязывают родители
По словам медиков, некоторые из них могут привести к расстройствам пищевого поведения.
Фото © Shutterstock
Фраза "Пока не доешь, из-за стола не выйдешь" заняла первое место в списке выражений, которые больше всего раздражают подростков. За неё отдали свой голос 24% респондентов. Такие результаты стали известны по итогам опроса более 1000 подростков в возрасте 11–16 лет, проведённого специалистами онлайн-школы "Фоксфорд". Лайф ознакомился с полученными данными.
Исследование проводилось в три этапа. На первом детей попросили рассказать о наставлениях от взрослых по поводу правильного с их точки зрения питания. В список лидеров попали следующие фразы:
- "Не ешь всухомятку" — 47% опрошенных
- "Нужно есть с хлебом" — 30%
- "Пока не доешь, из-за стола не выйдешь" — 17%
Во время второго этапа дети рассказали, какие навязываемые пищевые привычки их раздражают больше всего. Выяснилось, что некоторые фразы встречаются нечасто, но при этом очень бесят несовершеннолетних. И девочек подобные высказывания задевают гораздо чаще, чем мальчиков. Лидерами оказались следующие выражения:
- "Пока не доешь, из-за стола не выйдешь" — 24%
- "Получишь сладкое, когда сделаешь домашнюю работу / приберёшься и т.д." — 18%
- "Не ешь всухомятку" — 18%
- "Нужно есть с хлебом" — 17%
- "Пока я ем, я глух и нем" — 16%
"Нельзя заставлять ребёнка есть: здоровый человек умеет прислушиваться к сигналам голода и насыщения, которые даёт ему организм. Телевизор, телефон и даже книжка во время еды заглушают сигналы насыщения, и ребёнок [как и взрослый] может съесть больше, чем ему бы хотелось. А ещё еда не должна быть наградой. ["Получишь сладкое, когда съешь суп"]. Это тоже ведёт к расстройствам пищевого поведения. Кроме того, к каждому приёму пищи не стоит давать хлеб, он не "всему голова". В современном хлебе больше вреда, чем пользы", — отметила эксперт направления биологии и медицины "Фоксфорда", врач-терапевт Анна Смоляр.
На третьем этапе определились пищевые привычки самих детей:
- Есть три раза в день — 41%
- Не быть ограниченными в приёмах пищи — 26%
- Пользоваться телефонами во время еды — 47%
- Перекусывать фруктами в школе по настоянию родителей — 69%
- Перекусывать йогуртами в школе по настоянию родителей — 43%
Ранее Лайф рассказывал об опасном синдроме у пожилых при неправильном питании. Если людям старшего поколения не будет чего-то хватать в организме, процессы старения начнут ускоряться.
Лента новостей
Выбор редакции
Диетолог напомнил россиянам о национальном суперфуде
В Башкирии будущая мама потеряла сына из-за пьяного анестезиолога и главврача, который ушёл со смены
Косметолог рассказала о рисках при прокалывании ушей
На разведённом Дворцовом мосту в Петербурге "взлетел" знаменитый "Восток-1" и проявился портрет Гагарина
Офис Зеленского направил запрос о переговорах с Путиным по Донбассу
Комментариев: 0