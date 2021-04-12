Дети назвали самые раздражающие пищевые привычки, которые им навязывают родители

Фраза "Пока не доешь, из-за стола не выйдешь" заняла первое место в списке выражений, которые больше всего раздражают подростков. За неё отдали свой голос 24% респондентов. Такие результаты стали известны по итогам опроса более 1000 подростков в возрасте 11–16 лет, проведённого специалистами онлайн-школы "Фоксфорд". Лайф ознакомился с полученными данными.

Исследование проводилось в три этапа. На первом детей попросили рассказать о наставлениях от взрослых по поводу правильного с их точки зрения питания. В список лидеров попали следующие фразы:

"Не ешь всухомятку" — 47% опрошенных

"Нужно есть с хлебом" — 30%

"Пока не доешь, из-за стола не выйдешь" — 17%

Во время второго этапа дети рассказали, какие навязываемые пищевые привычки их раздражают больше всего. Выяснилось, что некоторые фразы встречаются нечасто, но при этом очень бесят несовершеннолетних. И девочек подобные высказывания задевают гораздо чаще, чем мальчиков. Лидерами оказались следующие выражения:

"Пока не доешь, из-за стола не выйдешь" — 24%

"Получишь сладкое, когда сделаешь домашнюю работу / приберёшься и т.д." — 18%

"Не ешь всухомятку" — 18%

"Нужно есть с хлебом" — 17%

"Пока я ем, я глух и нем" — 16%

"Нельзя заставлять ребёнка есть: здоровый человек умеет прислушиваться к сигналам голода и насыщения, которые даёт ему организм. Телевизор, телефон и даже книжка во время еды заглушают сигналы насыщения, и ребёнок [как и взрослый] может съесть больше, чем ему бы хотелось. А ещё еда не должна быть наградой. ["Получишь сладкое, когда съешь суп"]. Это тоже ведёт к расстройствам пищевого поведения. Кроме того, к каждому приёму пищи не стоит давать хлеб, он не "всему голова". В современном хлебе больше вреда, чем пользы", — отметила эксперт направления биологии и медицины "Фоксфорда", врач-терапевт Анна Смоляр.

На третьем этапе определились пищевые привычки самих детей:

Есть три раза в день — 41%

Не быть ограниченными в приёмах пищи — 26%

Пользоваться телефонами во время еды — 47%

Перекусывать фруктами в школе по настоянию родителей — 69%

Перекусывать йогуртами в школе по настоянию родителей — 43%

Ранее Лайф рассказывал об опасном синдроме у пожилых при неправильном питании. Если людям старшего поколения не будет чего-то хватать в организме, процессы старения начнут ускоряться.

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