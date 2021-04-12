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В Кремле ответили на слова Блинкена об "агрессии" России

Глава Госдепа ранее пригрозил, что Москве придётся "заплатить цену", если она будет действовать безответственно.

12 апреля 2021, 10:14
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что чем чаще представители США высказываются о якобы "агрессивных" действиях России, тем больше происходит девальвация таких фраз.

"Определённая происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются. Россия никогда не представляла и не представляет угрозу", — отметил Песков.

"Полезут к нам — получат по зубам": В Госдуме ответили Блинкену, пригрозившему России расплатой из-за Украины

"Полезут к нам — получат по зубам": В Госдуме ответили Блинкену, пригрозившему России расплатой из-за Украины

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России расплатой за "агрессивные и безответственные" действия. Также глава Госдепа вместе с главой МИД Великобритании Домиником Раабом обвинили Москву в "провокациях" по ситуации вокруг Украины.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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