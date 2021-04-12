В Кремле ответили на слова Блинкена об "агрессии" России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что чем чаще представители США высказываются о якобы "агрессивных" действиях России, тем больше происходит девальвация таких фраз.

"Определённая происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются. Россия никогда не представляла и не представляет угрозу", — отметил Песков.