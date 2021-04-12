В Кремле ответили на слова Блинкена об "агрессии" России
Глава Госдепа ранее пригрозил, что Москве придётся "заплатить цену", если она будет действовать безответственно.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что чем чаще представители США высказываются о якобы "агрессивных" действиях России, тем больше происходит девальвация таких фраз.
"Определённая происходит девальвация подобных фраз. Вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных и агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену — чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются. Россия никогда не представляла и не представляет угрозу", — отметил Песков.
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Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России расплатой за "агрессивные и безответственные" действия. Также глава Госдепа вместе с главой МИД Великобритании Домиником Раабом обвинили Москву в "провокациях" по ситуации вокруг Украины.
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