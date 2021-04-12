В Петербурге посетители ночного клуба устроили массовую драку из-за женщины: 20 задержаны, четверо в больнице

В Петербурге посетители ночного клуба устроили массовую драку из-за женщины. Видео © Mash на Мойке

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 20 человек после массовой драки, которая произошла в центре города у ночного клуба Money Honey. В ходе конфликта, который, по данным МВД, произошёл из-за женщины, несколько человек получили ножевые ранения и были доставлены в больницу.

"В 04:46 мск в полицию Центрального района поступило сообщение о групповом конфликте у дома номер 28/30 по Садовой улице. В результате инцидента травмы получили четверо мужчин. С ножевыми ранениями в состоянии различной степени тяжести они были госпитализированы", — рассказали ТАСС в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В МВД уточнили, что по факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Mash на Мойке уточняет, что с ножевым ранением в грудь госпитализирован 19-летний парень, 21-летний молодой человек получил удар в живот, ещё двое попали в больницу с сильными порезами на руках.

Ранее Лайф показывал видео драки, в результате которой от удара ножом погиб чемпион мира по ММА 31-летний Алан Хадзиев. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что потасовка произошла в бильярдном зале одного из ресторанов Моздока.

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