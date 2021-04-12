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Выкинувшего мусор на дорогу приморского депутата исключат из ЕР

Месяц назад Игорь Хрущёв выбросил из своего авто пустую канистру прямо на обочину. Но "преступление" не осталось незамеченным.

12 апреля 2021, 09:32

Олег Кожемяко — о судьбе депутата Игоря Хрущева. Видео © телеграм-канал "Кожемяко официально"

Приморского депутата Игоря Хрущёва исключат из "Единой России" за то, что месяц назад он выбросил канистру на обочину дороги, тогда инцидент попал на камеру. Об этом объявил глава региона и секретарь регионального отделения партии Олег Кожемяко.

"В течение месяца со стороны этого товарища не было принято никаких мер ни по участию в субботниках, ни по оборудованию скверов. Поэтому сейчас будет принято решение не только об оставлении должности, но и об исключении из партии, — рассказал Кожемяко. — Подобные вещи мы считаем недопустимыми, и реагировать на такие правонарушения нужно незамедлительно".

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За промедление в разрешении ситуации с Хрущёвым с поста снимут также секретаря исполкома отделения партии и строгие выговоры получат все заместители Кожемяко.

А ранее на депутата Антона Гетту пожаловался "Аэрофлот" — по данным авиакомпании, народный избранник ходил по салону, мешал пассажирам и без конца дёргал бортпроводников, а когда ему перекрыли доступ к алкоголю, парламентарий пригрозил экипажу административками, неприятностями и увольнением. Глава фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов провёл беседу с Геттой, и депутат принёс извинения.


Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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