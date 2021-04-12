Выкинувшего мусор на дорогу приморского депутата исключат из ЕР

Приморского депутата Игоря Хрущёва исключат из "Единой России" за то, что месяц назад он выбросил канистру на обочину дороги, тогда инцидент попал на камеру. Об этом объявил глава региона и секретарь регионального отделения партии Олег Кожемяко.

"В течение месяца со стороны этого товарища не было принято никаких мер ни по участию в субботниках, ни по оборудованию скверов. Поэтому сейчас будет принято решение не только об оставлении должности, но и об исключении из партии, — рассказал Кожемяко. — Подобные вещи мы считаем недопустимыми, и реагировать на такие правонарушения нужно незамедлительно".