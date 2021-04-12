Юного спортсмена ввели в кому после неудачного прыжка в воду на соревнованиях в Москве
Мальчику сделали операцию. Родители, тренеры и федерация находятся на постоянной связи с медиками.
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В Москве на соревнованиях по прыжкам в воду 12-летний спортсмен из Казани получил серьёзные травмы и был введён в медикаментозную кому. Об этом сообщили в Российской федерации прыжков в воду.
"Мальчик получил травмы, находится в больнице. Удар был сильный. Операцию сделали вчера, сейчас он находится в медикаментозной коме. Родители, тренеры, федерация — мы на постоянной связи", — цитирует представителя федерации ТАСС.
Отмечается, что соревнования проходили в спорткомплексе ЦСКА.
Ранее российский хоккеист получил страшную травму лица во время матча Американской хоккейной лиги (АХЛ). После этого спортсмен пошутил, назвав себя Джокером.
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