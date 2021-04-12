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"Мы продолжаем летать": Google записал видеопослание Гагарину в честь Дня космонавтики

В ролике говорится о тех удивительных вещах, которые удалось открыть благодаря первому космонавту Земли.

12 апреля 2021, 09:22

Кадр из видео © YouTube / "Google Россия"

Компания Google в День космонавтики опубликовала послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль, как исследуется космос, с какими трудностями столкнулось человечество в его освоении и каковы перспективы исследования межзвёздного пространства.

"Это послание от людей со всего мира специально для Юрия Алексеевича. В нём мы рассказываем ему о тех удивительных вещах, которые мы открыли в космосе за это время, — о том, что стало возможным благодаря ему", — пояснили в Google.

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Опубликовано уникальное цветное поздравление Гагарина с первой годовщиной полёта в космос

Начинается ролик со слов "Спасибо, Юрий. Мы продолжаем летать", которые произносит космонавт "Роскосмоса", бортинженер МКС Сергей Кудь-Сверчков. Далее в ролике можно увидеть астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Наоко Ямадзаки, учёных Юрия Ковалева, Сергея Попова и Константина Батыгина, а также режиссёра Фёдора Бондарчука, писателя-фантаста Питера Уоттса, блогера Яна Топлеса и других.

"Поехали!" Он был первым

"Поехали!" Он был первым

Напомним, что 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с 60-летием первого в истории полёта человека в космос и анонсировал важные изменения в отрасли. Также поздравления с этой знаменательной датой с орбиты передал экипаж МКС. В своём послании землянам астронавты назвали "легендарные 108 минут полёта Гагарина" в космос примером героизма для последующих поколений космонавтов.

"Редкое качество": Дочь Гагарина раскрыла, что помогло отцу стать первым космонавтом

"Редкое качество": Дочь Гагарина раскрыла, что помогло отцу стать первым космонавтом

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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