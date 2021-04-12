Стало известно, когда Барселона откроет свои двери для российских туристов

Ближе к осени Барселона откроется для российских туристов при определённых условиях. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявила директор туристического консорциума Барселоны Мариан Муро.

По её словам, такой исход возможен в случае введения "ковидных" сертификатов на территории ЕС.

"Мы исходим из того, что ЕС разработает "зелёный паспорт" для входящих в него стран к концу июня, это предварительный план. Регламент будет предусматривать, что будут заключаться соглашения с третьими странами на основании взаимности о передвижении их граждан", — объяснила Муро позицию Барселоны.

Она рассказала, что представители туристического консорциума Барселоны направились в РФ с первой презентацией стратегии постковидного развития из-за крайней заинтересованности россиян в путешествиях. Барселона занимает 15-е место у граждан России по поиску брони жилья в мире и первое — среди испанских городов.

"Мы постоянно анализируем рынки и видим, что российский наиболее заинтересован в путешествиях, именно он первым возобновит поездки после эпидемии. Мы хотим быть первым испанским направлением, которое организует визиты для продвижения. Есть много исследований, многие компании занимаются мониторингом, проводят опросы на различных рынках о намерениях их жителей ездить за границу. И россияне среди тех, кто демонстрирует наибольший интерес к путешествиям", — отметила Мариан Муро.

Напомним, ранее власти Мальты заявили, что планируют этим летом платить до двухсот евро иностранцам, которые проведут в стране хотя бы три дня.

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