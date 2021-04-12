В Кремле обнародовали программу визита Путина в Саратовскую область

Президент Владимир Путин в рамках сегодняшней поездки в Энгельс проведёт встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, анонсируя программу визита.

"В ходе поездки в Энгельс президента будут сопровождать Володин, Радаев и Терешкова. Будет также предусматриваться отдельная встреча с Радаевым — руководителем региона", — проинформировал представитель Кремля.

Кроме того, глава государства посетит музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина и проведёт совещание по развитию космической отрасли.

Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

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