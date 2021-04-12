В Кремле обнародовали программу визита Путина в Саратовскую область
Сопровождать российского лидера в поезде будут председатель Госдумы Вячеслав Володин, легендарная первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и губернатор региона Валерий Радаев.
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Президент Владимир Путин в рамках сегодняшней поездки в Энгельс проведёт встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, анонсируя программу визита.
"В ходе поездки в Энгельс президента будут сопровождать Володин, Радаев и Терешкова. Будет также предусматриваться отдельная встреча с Радаевым — руководителем региона", — проинформировал представитель Кремля.
Кроме того, глава государства посетит музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина и проведёт совещание по развитию космической отрасли.
Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.
Ранее Google в День космонавтики опубликовал послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль. Вместе с тем генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с 60-летием первого в истории полёта человека в космос и анонсировал важные изменения в отрасли. Также поздравления с этой знаменательной датой с орбиты передал экипаж МКС.
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