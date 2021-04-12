В "Интер РАО" сообщили, что Россия не прекращала поставки электроэнергии в Прибалтику
Ранее прошло тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки энергосистем.
Фото © ТАСС / Смитюк Юрий
Компания "Интер РАО" не прекращала поставок электроэнергии в страны Балтии, несмотря на проходившее 8 и 11 апреля тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой, которое проводились с целью проверки энергосистем перед полным выходом Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).
"Из Калининградской области поставки не прекращались", — цитирует ТАСС слова представителя компании.
Ранее Лайф рассказывал, что страны Прибалтики впервые прекратили импорт электроэнергии из России. Решение ударило по карманам пользователей в Литве — там тарифы на свет выросли на 8,5%.
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