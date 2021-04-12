В "Интер РАО" сообщили, что Россия не прекращала поставки электроэнергии в Прибалтику

Компания "Интер РАО" не прекращала поставок электроэнергии в страны Балтии, несмотря на проходившее 8 и 11 апреля тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой, которое проводились с целью проверки энергосистем перед полным выходом Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).