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В "Интер РАО" сообщили, что Россия не прекращала поставки электроэнергии в Прибалтику

Ранее прошло тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки энергосистем.

12 апреля 2021, 10:00

Фото © ТАСС / Смитюк Юрий

Компания "Интер РАО" не прекращала поставок электроэнергии в страны Балтии, несмотря на проходившее 8 и 11 апреля тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой, которое проводились с целью проверки энергосистем перед полным выходом Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

"Из Калининградской области поставки не прекращались", — цитирует ТАСС слова представителя компании.

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Ранее Лайф рассказывал, что страны Прибалтики впервые прекратили импорт электроэнергии из России. Решение ударило по карманам пользователей в Литве — там тарифы на свет выросли на 8,5%.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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