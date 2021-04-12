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Reuters: Офис Зеленского направил запрос о переговорах с Путиным по Донбассу

По словам пресс-секретаря Незалежной Юлии Мендель, ответа пока не было.

12 апреля 2021, 11:37
<p>Фото © ТАСС / Иван Николаев</p>

Фото © ТАСС / Иван Николаев

Офис президента Украины Владимира Зеленского направил запрос на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря лидера Незалежной Юлию Мендель.

"Ответа мы пока не получили и очень надеемся, что это не отказ от диалога", — сказала Мендель.

Отмечается, что темой беседы станет обострение ситуации в Донбассе.

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При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что за последние дни никаких запросов не видел. Вместе с тем представитель Кремля заверил, что если телефонный разговор состоится, то российская сторона найдёт что сказать на фоне роста напряжённости в Донбассе.

Как сообщал Лайф, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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