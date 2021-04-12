Украинские войска начали обстреливать окраины Донецка
Огонь по посёлку Александровка ведётся из гранатомётов и боевых машин пехоты.
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Украинские войска начали обстрел западной окраины Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграме. Огонь ведётся из гранатомётов и БМП.
"В 12:05 со стороны ВСУ начался обстрел посёлка Александровка из БМП-2, СПГ-9. Пострадавших нет", — сообщил Кулемзин.
Ранее в ЛНР заявили о подрыве украинского военного на мине в Донбассе. По словам представителя Народной милиции республики, он скончался из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.
Как сообщал Лайф, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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