Украинские войска начали обстреливать окраины Донецка

Украинские войска начали обстрел западной окраины Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграме. Огонь ведётся из гранатомётов и БМП.

"В 12:05 со стороны ВСУ начался обстрел посёлка Александровка из БМП-2, СПГ-9. Пострадавших нет", — сообщил Кулемзин.

Ранее в ЛНР заявили о подрыве украинского военного на мине в Донбассе. По словам представителя Народной милиции республики, он скончался из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

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