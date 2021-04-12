Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Украинские войска начали обстреливать окраины Донецка

Огонь по посёлку Александровка ведётся из гранатомётов и боевых машин пехоты.

12 апреля 2021, 11:17
<p>Фото © Scott Peterson / Getty Images</p>

Фото © Scott Peterson / Getty Images

Украинские войска начали обстрел западной окраины Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграме. Огонь ведётся из гранатомётов и БМП.

"В 12:05 со стороны ВСУ начался обстрел посёлка Александровка из БМП-2, СПГ-9. Пострадавших нет", — сообщил Кулемзин.

Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс: "У Украины для этого всё готово"

Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс: "У Украины для этого всё готово"

Ранее в ЛНР заявили о подрыве украинского военного на мине в Донбассе. По словам представителя Народной милиции республики, он скончался из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

В ДНР квалифицировали гибель ребёнка как террористический акт

В ДНР квалифицировали гибель ребёнка как террористический акт

Как сообщал Лайф, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Офис Зеленского направил запрос о переговорах с Путиным по Донбассу

сегодня в 11:37

Политолог назвал два сценария для Украины в случае войны в Донбассе

вчера в 20:09

Индия одобрила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

сегодня в 10:18

На разведённом Дворцовом мосту в Петербурге "взлетел" знаменитый "Восток-1" и проявился портрет Гагарина

сегодня в 11:52

"Брюки превращаются в элегантные шорты": Умерла актриса, известная по крылатой фразе из "Бриллиантовой руки"

сегодня в 11:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1