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Три месяца работы и 24 тысячи спичек: в кузбасской колонии ко Дню космонавта создали необычный портрет Гагарина

Над шедевром трудились трое рукастых заключённых, в планах у которых теперь более амбициозный проект — макет собора города Кемерова к 300-летию Кузбасса.

12 апреля 2021, 11:14
<p>Фото © Пресс-служба ФСИН </p>

Фото © Пресс-служба ФСИН

Осуждённые Лечебно-исправительного учреждения № 42 в городе Ленинске-​Кузнецком решили отметить День космонавта, создав портрет Юрия Гагарина из подручных материалов. Над спичечным шедевром несколько месяцев трудились трое арестантов. На создание полотна шириной 42 сантиметра и в полметра высотой ушло 24 тысячи спичек — это почти 500 коробков.

"Поехали!" Он был первым

"Поехали!" Он был первым

Умельцы рассказали, что сначала был распечатан портрет первого космонавта, затем из спичек были сформированы полые конструкции по форме квадрата и соединены между собой.

Видео © Пресс-служба ФСИН

По словам начальника отряда, старшего лейтенанта внутренней службы Никиты Минеева, в кружке декоративно-прикладного творчества под руководством преподавателей профессиональных училищ осуждённые изготовили и другие поделки: макет космического корабля "Восток-1", макеты стартовой площадки космодрома, летающих тарелок и самолётов.

"В дальнейшем данными осуждёнными планируется создание проекта собора города Кемерова к 300-летию Кузбасса", — проанонсировал он.

Опубликовано уникальное цветное поздравление Гагарина с первой годовщиной полёта в космос

Опубликовано уникальное цветное поздравление Гагарина с первой годовщиной полёта в космос

Ранее Google в День космонавтики опубликовал послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль. Вместе с тем генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с 60-летием первого в истории полёта человека в космос и анонсировал важные изменения в отрасли. Также поздравления с этой знаменательной датой с орбиты передал экипаж МКС.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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