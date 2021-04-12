Три месяца работы и 24 тысячи спичек: в кузбасской колонии ко Дню космонавта создали необычный портрет Гагарина

Осуждённые Лечебно-исправительного учреждения № 42 в городе Ленинске-​Кузнецком решили отметить День космонавта, создав портрет Юрия Гагарина из подручных материалов. Над спичечным шедевром несколько месяцев трудились трое арестантов. На создание полотна шириной 42 сантиметра и в полметра высотой ушло 24 тысячи спичек — это почти 500 коробков.

Умельцы рассказали, что сначала был распечатан портрет первого космонавта, затем из спичек были сформированы полые конструкции по форме квадрата и соединены между собой.

Видео © Пресс-служба ФСИН

По словам начальника отряда, старшего лейтенанта внутренней службы Никиты Минеева, в кружке декоративно-прикладного творчества под руководством преподавателей профессиональных училищ осуждённые изготовили и другие поделки: макет космического корабля "Восток-1", макеты стартовой площадки космодрома, летающих тарелок и самолётов.

"В дальнейшем данными осуждёнными планируется создание проекта собора города Кемерова к 300-летию Кузбасса", — проанонсировал он.

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