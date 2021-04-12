Три месяца работы и 24 тысячи спичек: в кузбасской колонии ко Дню космонавта создали необычный портрет Гагарина
Над шедевром трудились трое рукастых заключённых, в планах у которых теперь более амбициозный проект — макет собора города Кемерова к 300-летию Кузбасса.
Фото © Пресс-служба ФСИН
Осуждённые Лечебно-исправительного учреждения № 42 в городе Ленинске-Кузнецком решили отметить День космонавта, создав портрет Юрия Гагарина из подручных материалов. Над спичечным шедевром несколько месяцев трудились трое арестантов. На создание полотна шириной 42 сантиметра и в полметра высотой ушло 24 тысячи спичек — это почти 500 коробков.
Умельцы рассказали, что сначала был распечатан портрет первого космонавта, затем из спичек были сформированы полые конструкции по форме квадрата и соединены между собой.
Видео © Пресс-служба ФСИН
По словам начальника отряда, старшего лейтенанта внутренней службы Никиты Минеева, в кружке декоративно-прикладного творчества под руководством преподавателей профессиональных училищ осуждённые изготовили и другие поделки: макет космического корабля "Восток-1", макеты стартовой площадки космодрома, летающих тарелок и самолётов.
"В дальнейшем данными осуждёнными планируется создание проекта собора города Кемерова к 300-летию Кузбасса", — проанонсировал он.
Ранее Google в День космонавтики опубликовал послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль. Вместе с тем генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с 60-летием первого в истории полёта человека в космос и анонсировал важные изменения в отрасли. Также поздравления с этой знаменательной датой с орбиты передал экипаж МКС.
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