В Воронеже пассажиры жестоко избили таксиста, но за него отомстили коллеги — видео
Причиной конфликта стало недовольство стоимостью поездки и замечание водителя из-за испачканного салона авто.
В Воронеже жестоко избили таксиста, но за него отомстили коллеги. Видео © Telegram / Воронеж № 1
В Воронеже двое пассажиров такси жестоко избили водителя. Но затем оказались в роли пострадавших сами — на выручку к своему коллеге приехали другие таксисты.
На первом видео, появившемся в Сети, двое парней жестоко избивают водителя руками и ногами по голове и корпусу. Рядом ещё двое их попутчиков стоят и смотрят. По данным телеграм-канала Воронеж № 1, поводом для конфликта стало то, что пассажирам не понравилась стоимость поездки, а водителю — то, что они испачкали салон авто. На втором видео из Сети уже два парня лежат на земле, а над ними склоняются таксисты, приехавшие мстить.
"Вопиющий случай": "Ситимобил" отключил от сервиса таксистов, толпой избивших отца и сына в Петербурге
В ГУ МВД России по Воронежской области Лайфу сообщили, что водитель такси написал заявление в полицию. В связи с этим задержаны два брата — 1992 и 1997 года рождения. Полиция начала проверку, таксиста направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге толпа таксистов избила мужчину и его отца битами.
Выбор редакции
"Отца прессуют": В Петербурге толпа таксистов избила мужчину и его родителя битами — видео
В Борисоглебске бешеная волчица напала на человека возле детского сада — видео
Пьяный лихач в Татарстане на полном ходу вылетел с дороги и снёс детскую площадку — видео
На разведённом Дворцовом мосту в Петербурге "взлетел" знаменитый "Восток-1" и проявился портрет Гагарина
Офис Зеленского направил запрос о переговорах с Путиным по Донбассу
Комментариев: 0