В Воронеже пассажиры жестоко избили таксиста, но за него отомстили коллеги — видео

В Воронеже двое пассажиров такси жестоко избили водителя. Но затем оказались в роли пострадавших сами — на выручку к своему коллеге приехали другие таксисты.

На первом видео, появившемся в Сети, двое парней жестоко избивают водителя руками и ногами по голове и корпусу. Рядом ещё двое их попутчиков стоят и смотрят. По данным телеграм-канала Воронеж № 1, поводом для конфликта стало то, что пассажирам не понравилась стоимость поездки, а водителю — то, что они испачкали салон авто. На втором видео из Сети уже два парня лежат на земле, а над ними склоняются таксисты, приехавшие мстить.