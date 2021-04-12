В Борисоглебске бешеная волчица напала на человека возле детского сада — видео

Шокирующий инцидент произошел в Юго-Восточном микрорайоне Борисоглебска в Воронежской области. По данным телеграм-канала "Воронеж № 1", дикая волчица напала на человека прямо возле ограды детского сада. Зверь подкараулил жертву поздно вечером и впился мужчине в руку. Хищница, по всей видимости, оказалась молодой и достаточно истощённой, поэтому пострадавший сумел задушить её.

В районной больнице, куда обратился мужчина после схватки с волчицей, ему обработали рану на месте укуса и ввели антирабическую сыворотку. А сегодня из Новохоперской ветеринарной лаборатории, куда отправили труп животного, пришло окончательное заключение: волчица была носителем бешенства, поэтому пострадавшему потребуется дополнительный медицинский контроль.

Бешенство — это заболевание вирусной природы, возникающее после укуса заражённого животного, характеризующееся тяжёлым поражением нервной системы и заканчивающееся, как правило, смертельным исходом. Для человека такой укус тоже крайне опасен. Чем глубже укус и чем сильнее повреждения тканей, тем выше риск заражения смертельно опасной болезнью. Вирус содержится в слюне животного и, попадая в кровь, быстро распространяется по кровеносному руслу, в короткие сроки поражая важнейшие мозговые и нервные центры.

Ранее Лайф рассказывал, как 35-летнюю жительницу города Кызыла насмерть загрызли собаки. В местную больницу она попала с сильно искусанными ногами и руками. Врачи не смогли спасти ей жизнь.

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