"Один из величайших дней планетарной истории": К могиле Гагарина у Кремлёвской стены возложили цветы в честь Дня космонавтики
Важно, чтобы дети почувствовали и продолжали славные традиции, отметил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Фото © LIFE
Представители КПРФ и ряда общественных организаций возложили цветы к могиле Юрия Гагарина. Видео © LIFE
В Москве состоялась церемония возложения цветов к месту захоронения Юрия Гагарина у Кремлёвской стены в связи с 60-летним юбилеем первого полёта человека в космос. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
Акцию организовали КПРФ и ряд общественных организаций.
"Сегодня один из величайших дней нашей общепланетарной истории. Первый человек на планете... прорвался в космос. Это было вершиной достижений великой советской эпохи. Важно, чтобы дети почувствовали и продолжали славные традиции. Важно, чтобы дети понимали, что этот подвиг рождался в школе и на студенческой парте. Гагарин хорошо учился. Был отзывчивым на молодёжные форумы. Я был во многих странах. Говоришь: "Гагарин", — все смотрят в небо. Он наша гордость", — заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.
Напомним, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.
Ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поздравил соотечественников с 60-летием первого в истории полёта человека в космос и анонсировал важные изменения в отрасли. Также поздравления с этой знаменательной датой с орбиты передал экипаж МКС. В своём послании землянам астронавты назвали "легендарные 108 минут полёта Гагарина" в космос примером героизма для последующих поколений космонавтов.
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