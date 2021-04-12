"Один из величайших дней планетарной истории": К могиле Гагарина у Кремлёвской стены возложили цветы в честь Дня космонавтики

"Сегодня один из величайших дней нашей общепланетарной истории. Первый человек на планете... прорвался в космос. Это было вершиной достижений великой советской эпохи. Важно, чтобы дети почувствовали и продолжали славные традиции. Важно, чтобы дети понимали, что этот подвиг рождался в школе и на студенческой парте. Гагарин хорошо учился. Был отзывчивым на молодёжные форумы. Я был во многих странах. Говоришь: "Гагарин", — все смотрят в небо. Он наша гордость", — заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов.