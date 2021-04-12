Косметолог рассказала о рисках при прокалывании ушей

Казалось бы, прокалывание ушей — самая распространённая и самая древняя эстетическая процедура и никаких потенциальных рисков в ней нет. Однако в непрофессиональном исполнении она может быть опасной, отметила в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук косметолог Алиса Шарова.

По её словам, дело не только в умении квалифицировать структуру, форму мочки уха или в эстетическом видении мастера. Для максимальной безопасности здоровья важны все детали процесса.

"Например, когда прокалывают ухо, правильно подсветить его фонариком с задней стороны, чтобы видеть сосуды. Это позволяет избежать повреждения сосудов, кровотечения, сильной гематомы", — объяснила косметолог.

Ограничений, в том числе возрастных, для прокалывания ушей нет. И всё же доктор считает, что с этой процедурой лучше не торопиться, а дать возможность ребёнку самому сделать выбор. А вот чего делать точно не стоит, так это прибегать к кустарным методам, особенно если речь идёт о сложных формах пирсинга.

"Повреждение хряща — более серьёзная процедура, потому что она имеет большую вероятность осложнений в виде перихондрита, формирования гипертрофических или келоидных рубцов, которые будут обезображивать ухо. Там и заживает хуже и медленнее", — говорит Шарова.

Она также посоветовала обращать внимание на уровень специалиста, его опыт, строгое соблюдение правил гигиены и использование профессионального инструмента.

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Авторы

Мари Медведева