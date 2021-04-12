Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Косметолог рассказала о рисках при прокалывании ушей

От повреждения сосудов до перихондрита — подводных камней в простой процедуре много.

12 апреля 2021, 11:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Казалось бы, прокалывание ушей — самая распространённая и самая древняя эстетическая процедура и никаких потенциальных рисков в ней нет. Однако в непрофессиональном исполнении она может быть опасной, отметила в беседе с радио Sputnik кандидат медицинских наук косметолог Алиса Шарова.

По её словам, дело не только в умении квалифицировать структуру, форму мочки уха или в эстетическом видении мастера. Для максимальной безопасности здоровья важны все детали процесса.

"Например, когда прокалывают ухо, правильно подсветить его фонариком с задней стороны, чтобы видеть сосуды. Это позволяет избежать повреждения сосудов, кровотечения, сильной гематомы", — объяснила косметолог.

Косметолог дала советы, как избавиться от следов усталости на лице

Косметолог дала советы, как избавиться от следов усталости на лице

Ограничений, в том числе возрастных, для прокалывания ушей нет. И всё же доктор считает, что с этой процедурой лучше не торопиться, а дать возможность ребёнку самому сделать выбор. А вот чего делать точно не стоит, так это прибегать к кустарным методам, особенно если речь идёт о сложных формах пирсинга.

"Повреждение хряща более серьёзная процедура, потому что она имеет большую вероятность осложнений в виде перихондрита, формирования гипертрофических или келоидных рубцов, которые будут обезображивать ухо. Там и заживает хуже и медленнее", — говорит Шарова.

Надо было слушать маму. Обычный пирсинг обернулся для девушки инвалидным креслом

Надо было слушать маму. Обычный пирсинг обернулся для девушки инвалидным креслом

Она также посоветовала обращать внимание на уровень специалиста, его опыт, строгое соблюдение правил гигиены и использование профессионального инструмента.

А ранее Лайф пообщался с экспертами и выяснил, какими проблемами может грозить увеличение губ и чем могут обернуться услуги неквалифицированных специалистов.

Авторы
Мари Медведева

Мари Медведева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Космический секс: как выглядит интим в невесомости

сегодня в 08:47

Врач объяснила, как нужно спать для сохранения красоты и молодости

25 февраля, 01:17

Дети назвали самые раздражающие пищевые привычки, которые им навязывают родители

сегодня в 10:43

Офис Зеленского направил запрос о переговорах с Путиным по Донбассу

сегодня в 11:37

"Брюки превращаются в элегантные шорты": Умерла актриса, известная по крылатой фразе из "Бриллиантовой руки"

сегодня в 11:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1