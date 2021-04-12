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Пьяный лихач в Татарстане на полном ходу вылетел с дороги и снёс детскую площадку — видео

Авария случилась в шесть часов утра, благодаря чему удалось избежать жертв. Сам водитель чудом не пострадал.

12 апреля 2021, 11:26

Кадр из видео © Соцсети

Пьяный лихач в Татарстане на полном ходу вылетел с дороги и снёс детскую площадку. Видео © Соцсети

Приземлением на детскую площадку и разбитой машиной закончилось утро для водителя, проезжавшего через село Новое Каширово в Татарстане. По данным республиканского МВД, нетрезвый автомобилист не справился с управлением и на полной скорости вылетел на обочину.

Авария случилась в шесть часов утра, когда детей на площадке не было. В результате инцидента никто не пострадал, даже водитель, несмотря на то что в полёте автомобиль Chevrolet Lanos перевернулся и, кувыркаясь, пролетел несколько метров, снося почти все постройки на площадке.

В Кирове пьяный лихач без прав на полном ходу взлетел и повис на чужом заборе — видео

В Кирове пьяный лихач без прав на полном ходу взлетел и повис на чужом заборе — видео

А вот в Санкт-Петербурге вчера не обошлось без пострадавших в ДТП. Минивэн на полной скорости снёс девушку на пешеходном переходе. Жуткая авария попала на видео.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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