Пьяный лихач в Татарстане на полном ходу вылетел с дороги и снёс детскую площадку. Видео © Соцсети

Приземлением на детскую площадку и разбитой машиной закончилось утро для водителя, проезжавшего через село Новое Каширово в Татарстане. По данным республиканского МВД, нетрезвый автомобилист не справился с управлением и на полной скорости вылетел на обочину.

Авария случилась в шесть часов утра, когда детей на площадке не было. В результате инцидента никто не пострадал, даже водитель, несмотря на то что в полёте автомобиль Chevrolet Lanos перевернулся и, кувыркаясь, пролетел несколько метров, снося почти все постройки на площадке.

А вот в Санкт-Петербурге вчера не обошлось без пострадавших в ДТП. Минивэн на полной скорости снёс девушку на пешеходном переходе. Жуткая авария попала на видео.

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