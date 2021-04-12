Пьяный лихач в Татарстане на полном ходу вылетел с дороги и снёс детскую площадку — видео
Авария случилась в шесть часов утра, благодаря чему удалось избежать жертв. Сам водитель чудом не пострадал.
Кадр из видео © Соцсети
Пьяный лихач в Татарстане на полном ходу вылетел с дороги и снёс детскую площадку. Видео © Соцсети
Приземлением на детскую площадку и разбитой машиной закончилось утро для водителя, проезжавшего через село Новое Каширово в Татарстане. По данным республиканского МВД, нетрезвый автомобилист не справился с управлением и на полной скорости вылетел на обочину.
Авария случилась в шесть часов утра, когда детей на площадке не было. В результате инцидента никто не пострадал, даже водитель, несмотря на то что в полёте автомобиль Chevrolet Lanos перевернулся и, кувыркаясь, пролетел несколько метров, снося почти все постройки на площадке.
А вот в Санкт-Петербурге вчера не обошлось без пострадавших в ДТП. Минивэн на полной скорости снёс девушку на пешеходном переходе. Жуткая авария попала на видео.
Выбор редакции
В Казани открылась первая в России школа танцев на шесте для мусульманок
"Закрутило и выкинуло на обочину": Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Башкирии
В Воронеже пассажиры жестоко избили таксиста, но за него отомстили коллеги — видео
В горящей Невской мануфактуре обрушилась кровля и перекрытия
На разведённом Дворцовом мосту в Петербурге "взлетел" знаменитый "Восток-1" и проявился портрет Гагарина
Комментариев: 0