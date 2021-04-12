Один пожарный погиб и двое пострадали при тушении Невской мануфактуры в Петербурге
Огонь охватил площадь в полторы тысячи квадратных метров, на месте работает более 100 человек.
При тушении возгорания в здании Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге погиб один пожарный, ещё двое пострадали. Об этом Лайфу рассказал источник. При этом официально МЧС подтверждает только двух пострадавших.
"Из здания эвакуировано 40 человек, из них двое госпитализированы. Тушение осложняет сильный ветер, на месте работают более 100 человек личного состава и 26 единиц техники", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, огонь охватил площадь в полторы тысячи квадратных метров, ранг пожара повышен до № 5.
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