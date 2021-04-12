"Брюки превращаются в элегантные шорты": Умерла актриса, известная по крылатой фразе из "Бриллиантовой руки"
Кадр из кинофильма "Бриллиантовая рука" (1969) © Киностудия "Мосфильм" / Творческое объединение "Луч"
Серафиме Холиной было 97 лет. В последние годы она практически ничего не видела и страдала болезнью Альцгеймера — недуг вызывает медленное повреждение нейронов и отмирание тканей мозга.
В Москве на 98-м году жизни умерла Серафима Холина — одна из главных звёзд отечественного дубляжа. Вспоминая фильмы с Софи Лорен или Моникой Витти, российский зритель в первую очередь представляет именно её голос. Кроме того, актриса была известна по роли ведущей модного показа в культовой советской комедии "Бриллиантовая рука", где она произнесла фразу: "Брюки превращаются в элегантные шорты".
Как сообщает Mash, Холину нашла мёртвой её дочь в квартире на проспекте Вернадского.
Серафима Холина была замужем за однокурсником — актёром Олегом Голубицким. В 1995 году супруг актрисы умер. И после этого события о Холиной почти не было никаких известий. Не так давно журналисты поинтересовались у её родных, как себя чувствует бывшая звезда экрана. Оказалось, что актриса практически ничего не видит и страдает болезнью Альцгеймера — недуг вызывает медленное повреждение нейронов и отмирание тканей мозга.
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