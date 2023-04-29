Зачем из "Бриллиантовой руки" убрали атомный взрыв и где нашли "труп" Никулина

КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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В чём обвиняли Нонну Мордюкову? Кто "убил" Никулина? Лайф собрал самые интересные факты о культовой комедии "Бриллиантовая рука".

29 апреля, 01:12
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<p>Обложка © Кадр © "Бриллиантовая рука" Режиссёр. Леонид Гайдай, сценарист<a href="https://www.kinopoisk.ru/name/191587/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><br/></a>Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Кинопоиск</p>

Обложка © Кадр © "Бриллиантовая рука" Режиссёр. Леонид Гайдай, сценарист
Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Кинопоиск

28 апреля 1969 года состоялась премьера фильма, который вошёл в топ-5 советских комедий. В этом году любимому шедевру россиян исполняется 50 лет.

Спустя сорок лет Леонида Гайдая сравнят с царём Мидасом, превращающим в золото всё, к чему он прикасается, а также со Стивеном Спилбергом — в том смысле, что он такой же бесспорный мастер народных хитов.

Но было ли всё так очевидно в далёком 1968 году, когда снимался фильм?

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Из газеты — в сюжет

Вся история родилась после прочтения статей, посвящённых разгулу контрабандной торговли

Кадр © "Бриллиантовая рука" Режиссёр. Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Кинопоиск

Яков Костюковский, один из авторов сценария, не с потолка взял идею с бриллиантами и гипсом — об этом рассказывалось в одной из заметок журналиста Аркадия Сахнина.

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Патриотичный выбор натуры

Сюжет о контрабандистах разворачивается по обе стороны советской границы, но съёмочная группа ни разу не покинула пределы СССР

Кадр © "Бриллиантовая рука" Режиссёр. Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Кинопоиск

По сценарию, главный герой картины Семён Горбунков произносит сакраментальное "Чёрт побери" в Стамбуле, где и познаёт "элементы сладкой жизни". Съёмочная группа предвкушала увлекательную поездку в капиталистическую страну, но Леонид Гайдай заявил, что все съёмки пройдут на территории СССР. Стамбул сымитировали в Баку, рыбалку снимали в Туапсе.

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Рязанов на худсовете подверг фильм критике

На худсовете Эльдар Рязанов раскритиковал коллегу по комедийному цеху, указав на отсутствие стилистической целостности

Кадр © "Бриллиантовая рука" Режиссёр. Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Кинопоиск

Режиссёр "Карнавальной ночи" назвал некоторые сцены в "Бриллиантовой руке" "чересполосицей", где эксцентричные сюжеты не стыкуются с бытовыми. Про Папанова он вообще сказал, что тот "опасный артист" и "перегибает железяку". Гайдай заверил присутствующих на худсовете, что он знает, что делает, и не прислушался к замечаниям Рязанова.

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Семейный подряд на съёмках картины

В объектив камеры попала вся семья Юрия Никулина и жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова

Кадр © "Бриллиантовая рука" Режиссёр. Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Кинопоиск

Татьяна, супруга Юрия Никулина, сыграла роль экскурсовода в Стамбуле, его сын Максим — мальчика, идущего по воде и получившего от Андрея Миронова пинок. Кстати, Нина Гребешкова изначально хотела играть колоритную персону управдома Плющ, доставшуюся Нонне Мордюковой, но Гайдай решил по-другому и дал ей роль жены главного героя.

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"Не понравилась Мордюкова. Играет жирно"

Так показалось редактору картины Кремневу Борису Григорьевичу. Информация зафиксирована в протоколах заседания худсовета

Кадр © "Бриллиантовая рука" Режиссёр. Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Кинопоиск

Самое интересное, что мнение экспертов было почти единодушным. Нонну Мордюкову, полюбившуюся зрителю своей крылатой фразой "Кто возьмёт билетов пачку, тот получит водокачку", раскритиковал и Эльдар Рязанов. Её упрекали и в отсутствии изысканного гротеска, и в провинциализме, и в пошлости, и в монотонности и избыточности, и даже в отсутствии смешного в её образе.

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"Смерть" Никулина на съёмках

Действительно, такой "курьёзный случай" был, и на несколько минут участники съёмочной группы поверили в страшную новость

Кадр © "Бриллиантовая рука" Режиссёр. Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Кинопоиск

Панику подняла сотрудница гостиницы "Горизонт", обнаружившая в подвале муляж тела артиста, который предназначался для сброса его с вертолёта в одной из кульминационных сцен. Великий артист прожил ещё тридцать лет после съёмок "Бриллиантовой руки".

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Атомный взрыв в качестве отвлекающего манёвра

Гайдай, чтобы отвлечь худсовет от смелых тем в фильме, добавил в конце картины кадры с атомным взрывом

Кадр © "Бриллиантовая рука" Режиссёр. Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Кинопоиск

Проституция, безудержное пьянство, наивность таможенной службы, теневая деятельность уважаемых граждан — всё, что станет общим местом в перестроечном кино. Цензура предъявила более 40 претензий к фильму. Леонид Иович пошёл на стратегический шаг, добавив в конце фильма атомный взрыв. Комиссия попросила убрать вставку, оставив всё остальное в покое.

6 гениальных диверсий советской драмы "Мираж", которых мы не замечали до сих пор

6 гениальных диверсий советской драмы "Мираж", которых мы не замечали до сих пор

Авторы
Николай Антонов
Николай Антонов

Комментариев: 1

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Виктор Албанцев28 апреля 2019, 16:29

Бред......