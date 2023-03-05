6 гениальных диверсий советской драмы "Мираж", которых мы не замечали до сих пор Оглавление Дипломатическая диверсия Подбор актёров Почему публику купили на джинсы и модный купальник Место съёмок изменить нельзя Иностранные авто и советская техника Шедевральные проколы, которым до сих пор сочувствуют Привязанные актёры и консультации в американском посольстве — как снимали криминальную советскую драму "Мираж", в которой молодёжь сочувствовала грабителям. 32225 32225 Кадр из фильма "Мираж". Режиссёр Алоиз Бренч, сценаристы Алвис Лапиньш, Джеймс Хедли Чейз / kinopoisk

Этот фильм можно по праву назвать информационной диверсией. Вышедший в 1983 году фильм "Мираж" буквально потряс Страну Советов. Он был снят по детективу британского писателя Джеймса Чейза, любимчика советской интеллигенции. Да, представьте себе, в СССР огромными тиражами издавали книги западных писателей, ведь детективы показывали, как жесток мир капитализма и какие коварные нравы в нём царят. По крайней мере, так считали партийные бонзы. На самом деле, открывая книгу, гражданин Советского Союза погружался в мир ярких приключений.

Дипломатическая диверсия

Кадр из фильма "Мираж". Режиссёр Алоиз Бренч, сценаристы Алвис Лапиньш, Джеймс Хедли Чейз / kino-teatr.ru

Поклонники Чейза в то время не знали, что издание детективов стало результатом тонкой и кропотливой работы американских дипломатов, навязавших СССР Хельсинкские соглашения 1975 года. По ним СССР на равных торговал со странами Запада, а в ответ брал на себя обязательства вроде набивших сейчас оскомину "соблюдения прав человека" и "свободы информации".

Вскоре "партнёры" стали настаивать на более широком выполнении этих пунктов: доступ на внутренний рынок СССР получили иностранные картины и беллетристика. В ответ Кремль решил усилить контрпропаганду. Часть задачи была возложена на Рижскую киностудию, где сняли ряд исторических картин о Европе и криминальные драмы и детективы, действие которых разворачивалось за рубежом и показывало разные аспекты преступности. Это были такие фильмы, как "Последний визит", "Последний репортаж", "Смерть под парусом" и другие. В 1983 году Рижская киностудия выпустила на экраны "Мираж".

Дело было в августе, и целых три вечера все с замиранием сердца следили за приключениями героев драмы. Каждый хоть раз задавал себе вопрос: а что сделал бы я на их месте? Мужчины влюблялись в "советскую Джоли" Мирдзу Мартинсоне: её сексуальность на экране зашкаливала, а женщины с восторгом мечтали то о харизматичном Моргане, то о мускулистом Китсоне и жалели неудачливого медвежатника Джипо.

Все были единодушны в том, что мальчик, ради денег выдавший грабителей, "ещё своё получит!" За этими переживаниями никто не заметил, как впервые в СССР состоялась "премьера" американского супергероя Капитана Америки — его изображение мелькало на футболке того самого сдавшего всех ушлого пацана.

Подбор актёров

Мало кто сейчас знает, что режиссёр фильма Алоиз Бренч пробовал на роли разных актёров. Главным критерием отбора была "непохожесть" на советских граждан. Сексуальную героиню могла бы сыграть знаменитая в те годы актриса Александра Яковлева ("Человек с бульвара Капуцинов" и "Чародеи"). Пробовались на роль актриса Инара Слуцка, служившая в местном национальном театре, и латвийская актриса Анита Грубе. Все они были прелестны, но выбор пал на Мартинсоне, сочетавшую в себе силу, сексуальность и одновременно беззащитность.

На роль Китсона претендовали "всесоюзный красавец" Ивар Калныньш, ныне отрёкшийся от своих ролей в Советском Союзе, и театральный актёр с приятной внешностью Валентинас Климас. Но выбор был сделан в пользу Мартиньша Вилсонса. Он обладал брутальностью, был похож на Бельмондо и действительно профессионально занимался боксом, что было очень кстати. На съёмочной площадке актёр и режиссёр не сразу нашли общий язык. "Вообще не понимаю, зачем я тебя взял! — раздражался Бренч. — Твоей физиономией только детей пугать!" Но позже они даже подружились.

На роль ветерана вьетнамской войны Блэка пробовался актёр Борис Химичев, но Бренч предпочёл театрального актёра Интса Буранса. Он был прав: малознакомые лица на экране усиливали достоверность происходящего. Каждый верил, что всё это происходит "не у нас".

А вот актёров на роль Моргана и Джипо Бренч нашёл быстро, ими стали звезда кинематографа Регимантас Адомайтис и актёр театра и кино, ветеран Великой Отечественной войны, бывший фронтовой разведчик Борис Иванов.

Мало кто знает, но первоначально весь фильм был озвучен на латышском и позже его переозвучивали на русский. Джинни заговорила голосом Ирины Горбуновой, Китсон — голосом Алексея Панькина, Моргана озвучил Феликс Яворский, а Блэк заговорил голосом Бориса Быстрова.

Почему публику купили на джинсы и модный купальник

Простой сюжет: у героини Мартинсоне Джинни Гордон умирает отец-преступник, разработавший идеальный, как кажется его дочери, план ограбления инкассаторского фургона. Чтобы воплотить план в жизнь, девушка связывается с опытным преступником Фрэнком Морганом, а тот уже нанимает остальных: взломщика сейфов Джипо, снайпера Эварда Блейка и бывшего боксёра Китсона. Но идеальный план трещит по швам с самого начала.

В результате герои гибнут один за другим, а последние оставшиеся в живых (Джинни и Китсон), между которыми уже возник роман, чтобы не попасть в руки полиции, прыгают, взявшись за руки, со скалы и разбиваются насмерть. Яркая иллюстрация того, что crime never pays — "преступление никогда не окупается". Мало кто задавался вопросом, почему "бедные-несчастные" герои одеты с иголочки, в том числе и в джинсы, о которых мечтала вся молодёжь СССР, героиня ухожена, словно только что вышла из салона красоты, а покупка машин и оборудования не составляет особого труда для "нищих трудяг". Если на Западе так живут и одеваются даже нищие, то как же там живут миллионеры или хотя бы добросовестные трудяги — современные буржуа? Эта мысль наверняка возникала у многих.

Место съёмок изменить нельзя

Множество сцен было отснято в Крыму. Самая захватывающая часть снималась на белых скалах горы Ак-Кая. Однако прыгали главные герои с другого утёса. В интервью Вилсонс вспоминал, что на высоте, с которой автобус съёмочной группы казался спичечным коробком, дул такой сильный ветер, что его с Мартинсоне приходилось привязывать верёвками за ноги: режиссёр всерьёз опасался, что актёров сдует со скалы.

Конечно, вниз актёры не прыгали, а прыгали на площадку, устланную матами. Но тем не менее в съемках были задействованы профессиональные каскадёры. Это они поднимались по отвесной стене наверх. А у подножия Ак-Каи снимали сцену смерти Джипо от укуса змеи.

Эпизоды с ограблением и похищением инкассаторского броневика снимали на шоссе Ялта – Севастополь под Кастрополем. Отелем в американской глубинке стала реальная дорожная гостиница "Поляна сказок" в Ялте. А кадры, где героиня Мартинсоне ходит по пляжу в потрясшем воображение школьниц купальнике с открытым животом, были отсняты на черноморском пляже в районе горы Аю-Даг. Городские съёмки и съёмки в помещениях снимали в Латвии.

Для правдоподобности Бренч даже отснял несколько рекламных роликов иностранных продуктов, среди которых были джинсы и пиво. Их не завозили в СССР. Для правдоподобия рекламу крутили по телевизору, когда актёры разыгрывали сцены в номере. А как выглядит форма полицейских штата Невада, киношники консультировались в американском посольстве.

Иностранные авто и советская техника

Кадр из фильма "Мираж". Режиссёр Алоиз Бренч, сценаристы Алвис Лапиньш, Джеймс Хедли Чейз / kinopoisk

Главные герои "Миража" ездили на десятилетнем седане Pontiac Grand Ville, второстепенный герой — Брэдфорд-старший — на Chrysler New Yorker 1973 года выпуска. Невадским полицейским пришлось гоняться за грабителями на замаскированных ГАЗ-24 "Волга", а роль армейского джипа "сыграл" ГАЗ-69. Но были и иностранные легковушки (Mercedes-Benz, Audi 80, Chevrolet, Ford Granada, Ford Taunus, Volkswagen Käfer) и грузовики Skoda Liaz, Mercedes и Magirus.

Со временем находят в съёмках всё больше огрехов. Самые внимательные уже указали на тот факт, что автомобиль с автоматической коробкой передач никогда не утащил бы за собой трейлер, груженный тяжёлым броневиком. "Понтиак" 1972 года действительно был оснащён трёхступенчатой автоматической коробкой передач.

Когда Морган поджигает машину, на которой якобы перевернулась героиня Мартинсоне, видно, что это не та модель, на которой она приехала, а только кузов. Из окна автомобиля, на котором путешествуют "молодожёны", то и дело видны украинские хаты.

Шедевральные проколы, которым до сих пор сочувствуют

Кадр из фильма "Мираж". Режиссёр Алоиз Бренч, сценаристы Алвис Лапиньш, Джеймс Хедли Чейз / kinopoisk

Большой прокол съёмочной группы случился в эпизоде, в котором Джипо рядом с мексиканской границей кусает чёрная среднеазиатская кобра, которая не водится на американском континенте. Было бы логично снять гремучую змею, но где ж её взять? В сценарии фигурировала кобра, и потому сняли кобру. Дикторы американского телевидения ни разу за фильм не успели поменять одежду.

Несмотря на недочёты, фильм получился. Об этом говорит тот факт, что его до сих пор обсуждают. Мнения разные. Одни пишут: "Я уже много лет живу в США и готов утверждать: всё, что было снято, очень похоже на американскую действительность". Другие отрицают сходство: "Да я просто катаюсь от смеха, когда вижу все эти нелепости!" Но большинство людей видят произведение искусства и сопереживают его героям. На форумах всё ещё идут споры о том, где же ошиблись грабители, нужно было или не нужно было приглашать чахоточного снайпера Блэка и почему нельзя было просто закопать машину лет на пять, а потом вернуться и достать деньги. И почему-то мало кто вспоминает о бедных убитых инкассаторах. Такова жизнь?

Авторы Майя Новик