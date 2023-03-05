Начать сначала: Три истории спортсменов, переживших ампутацию Пока вся страна продолжает переживать и молиться за здоровье олимпийского чемпиона Романа Костомарова, Лайф рассказывает вдохновляющие истории спортсменов, нашедших себя в жизни после аварий. 4 марта, 23:40 Марцин Олекси. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / airoleksy

Триумф футболиста, пережившего ампутацию

Марцин Олекси. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / airoleksy

На днях Международная федерация футбола (ФИФА) провела ежегодную церемонию вручения наград за 2022 год. Сенсационным событием стало то, что премию Пушкаша за лучший гол года получил поляк Марцин Олекси ("Варта Познань"). Также на награду претендовали француз Димитри Пайет ("Марсель") и бразилец Ришарлисон ("Тоттенхэм"). И если Пайета и Ришарлисона все любители футбола прекрасно знают, то вот об Олекси слышали только единицы. Марцин Олекси — не просто футболист, он футболист-ампутант. Олекси забил шикарный гол ножницами в матче против ФК "Сталь Жешув".

Изначально Марцин играл на позиции вратаря в четвёртом дивизионе Польши, также он был дорожным рабочим. Ведь заработать, играя в низших лигах, сложно. В ноябре 2010 года по трагической случайности машина спортсмена влетела под 150-килограммовый каток, который проехал прямо по его ногам. В результате врачам пришлось ампутировать ногу футболисту.

Однако Олекси не сдался и продолжил играть. Только поменял позицию — с вратаря на полевого игрока. И сейчас он стал первым в истории футболистом с ампутированной ногой, который удостоился премии ФИФА. Аплодировал Марцину из зала даже сам Лионель Месси.

Роковая авария

Алессандро Дзанарди. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /zanardiofficial

Итальянец Алессандро Дзанарди считался перспективным гонщиком. Он успел даже дебютировать в "Формуле-1". Однако ждать подходящего варианта в "королевских гонках" не стал и перешёл в серию CART, где начал выступать за Chip Ganassi Racing. Результаты он показывал достойные. Сразу же получил звание "Новичок года" и дважды стал чемпионом (1997–1998 годы).

В роковой день, 15 сентября 2001 года, во время гонки на немецкой трассе Лаузицринг Дзанарди попал в жуткую аварию. Однако поначалу всё складывалось идеально: Алессандро вышел в лидеры, начал отрываться от преследователей, на пит-стопе команда сработала быстро и чётко. Ему оставалось всего 13 кругов до финиша, но, выезжая с пит-лейна, пилот не справился с управлением, болид развернуло и унесло прямо под колёса машины другого гонщика — Патрика Карпантье. При этом соперник мчался на огромной скорости. Что было потом, Дзанарди сам уже не помнит. Он отключился и пришёл в себя только в больнице спустя несколько дней.

— Помню крики людей после столкновения. Следующее в памяти — это уже то, как моя жена Даниэла зовёт меня по имени. Это было через неделю. Я лежал с нестерпимой болью и не мог поднять голову, моё тело было утыкано трубками и проводами. У меня было больше телеметрии, чем у машины "Формулы-1". Именно тогда я узнал от Даниэлы, что потерял обе ноги. Верите или нет, это был хороший день! По крайней мере я узнал, что жив. Если бы я увидел кого-то после такой аварии без ног раньше, я бы подумал: "Лучше уж умереть, чем жить в таком виде". А узнав, что я сам остался без ног, я понял, что это была самая маленькая из моих проблем, — писал в автобиографической книге гонщик.

Сердце Дзанарди семь раз останавливалось, он потерял 75% крови. По дороге в клинику с Алессандро ехал священник, который уже соборовал его. Но гонщик выжил. Восстановление шло долго, да и протезы ему подошли не сразу. И спортсмен сам лично решил спроектировать их для себя. Дзанарди проводил опыты и подобрал те, при помощи которых смог водить спорткар.

Уже через два года Алессандро вернулся на трассу Лаузицринг, где произошла злополучная авария. И не просто вернулся. Дзанарди разрешили проехать символические 13 кругов, которых ему тогда не хватило до финиша. После этого итальянец перешёл в команду BMW, выступающую в чемпионате мира в классе "Туринг". И всё это Дзанарди делал на протезах, которые, к слову, он постоянно совершенствует.

Алессандро Дзанарди. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /zanardiofficial

— Когда мне предложили провести тестовые заезды в болиде "Формулы-1" "Заубер", мне поначалу было неудобно управлять с моими протезами. И тогда я сказал: "Давайте я уменьшу ноги!" С 44-го размера я поменял ступни на 36-й. Мне кажется, это хороший пример того, как современные технологии помогают нам справляться с трудностями, — отмечает Дзанарди.

Гонщик решил попробовать себя в паралимпийском спорте. Он начал заниматься хендбайком. И у него это получилось. Алессандро выиграл чемпионат мира в 2009-м. В 2012 году в Лондоне итальянец завоевал первые золотые медали Паралимпиады. В 2016-м в Рио добавил себе в копилку два золота и два серебра. Также бывший гонщик начал заниматься триатлоном. Ему удалось установить мировой рекорд в категории Ironman для людей с ограниченными возможностями в Италии.

Трагедия в Красноярске

Иван Гончаров. Фото © ТАСС / Артем Коротаев

В 2003 году во время тренировки в Красноярске сани экипажа Валерия Беспалова и Ивана Гончарова на скорости 130 км/ч вылетели из жёлоба и упали на землю с высоты трёх метров. Больше всего досталось Гончарову, который не был пристёгнут. И если Валерий отделался переломом ног, то вот Иван сломал ноги и таз, а также рядом с ним были разбросаны его внутренние органы. При этом саночник находился в сознании. Спортсмена доставили в больницу, где врачи боролись за его жизнь. Ситуацию осложняло то, что обломки костей порвали органы и ткани. Медики пытались всеми способами спасти левую ногу, буквально пришили её обратно. Но началось заражение, и её пришлось ампутировать.

Сам Гончаров никого не винит в случившемся, хотя причиной аварии эксперты назвали неотремонтированное спортивное сооружение. По признанию Ивана, он изначально знал о рисках своего опасного вида спорта.

Первый год после аварии Гончаров провёл в кровати, потому что его тазовые кости держали только спицы. Следующие два года заняли восстановительные процедуры. И даже после такого Иван не переставал грезить спортом, хотя врачи даже не верили в его спасение…

— Доктор, который занимался мной в Красноярске, увидел меня через несколько лет в Москве и удивился, что я всё ещё жив. По всем прогнозам, я не мог выжить. Когда меня спрашивали, чем я буду заниматься в жизни, всегда отвечал, что спортом. На такие ответы врачи просто отмахивались. Бывает, что люди чувствуют смерть. А я, наоборот, всё это время знал, что буду жить, — рассказывал журналистам Иван.

В 2006 году Гончаров приступил к тренировкам по лёгкой атлетике с паралимпийской сборной России. И у него получилось даже завоевать несколько наград чемпионата России. Однако полностью проявить себя спортсмену удалось в биатлоне и лыжных гонках. На счету бывшего саночника серебро и бронза чемпионата мира 2011 года по биатлону, участие в двух Паралимпийских играх (2010, 2014 годы). С 2018 года Иван входит в тренерский штаб паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону.

Истории этих спортсменов доказывают, что нужно ценить саму жизнь, не сдаваться и не опускать руки. И тогда жизнь отвечает взаимностью.

Марцин Олекси. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / airoleksy В чём нуждаются люди, попавшие в аналогичную ситуацию, больше всего? 0 В поддержке семьи и близких В силе духа Мне сложно представить, просто восхищаюсь ими

Авторы Галина Глазко