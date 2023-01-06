"Любовь — распятие": Почему фигурист Костомаров изменил жене с её подругой, которая бросила его ради звезды кино Что известно о непростой истории любви одной из самых красивых пар в фигурном катании Романа Костомарова и Оксаны Домниной. 5 января, 23:40 Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Роман Костомаров — один из главных секс-символов в российском фигурном катании. Будучи действующим спортсменом, он выступал с Анной Семенович и Татьяной Навкой. Дуэт с последней был одним из лучших в мире на протяжении нескольких лет. И хоть Костомаров никогда не был известным ловеласом, разбивать женские сердца у него получалось.

Первой женой Костомарова была австрийская фигуристка с русскими корнями Юлия Лаутова. Оба вступили в брак, когда были слишком молоды. Девушка к тому моменту уже завершила карьеру и хотела полностью посвятить себя семейной жизни, а вот у Романа были грандиозные планы в спорте. Из-за этого он всё время проводил на льду и часто уезжал на тренировки и сборы. Постоянное его отсутствие сказалось на молодой семье. Спустя всего три года брак распался.

Подруга жены

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Анна Салынская

Костомаров посвятил всего себя большому спорту и лишь спустя время вновь открыл своё сердце любви. Его новой пассией стала ещё одна фигуристка — Оксана Домнина. И всё бы ничего, но Оксана была подругой его первой жены. И их знакомство состоялось, ещё когда Роман был женат на Юлии. Более того, Домнина даже присутствовала на свадьбе Костомарова и Лаутовой.

"Меня к Оксане тянуло как магнитом, а она меня избегала на протяжении нескольких месяцев. Прежде всего потому, что я был женат на её подруге. А с Юлей у нас к тому моменту всё давно разладилось", — признавался в одном из своих интервью фигурист.

Как Домнина ушла к актёру

Фигуристка Оксана Домнина и актёр Владимир Яглыч. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Костомаров не спешил связывать себя узами брака после первого неудачного опыта. Домнина же мечтала о свадьбе, но терпеливо ждала несколько лет. У них успела родиться дочка Анастасия. Но даже рождение ребёнка не сподвигло Романа на серьёзный шаг.

Возможно, именно это и стало причиной ухода Оксаны от Романа к другому мужчине. Домнина стала участницей "Ледникового периода", где каталась в паре с актёром Владимиром Яглычем. Фигуристка влюбилась в яркого и спортивного партнёра по проекту. Она стала часто ездить в Санкт-Петербург, где снимался актёр. Костомарову говорила, что всё это ради тренировок к новому выпуску "Ледникового периода". Отношения развивались стремительно, Оксана и Владимир в один момент перестали скрывать свои чувства.

— В конце концов мы с Володей сели друг напротив друга, собрались всё обсудить, набрали в лёгкие побольше воздуха и… неожиданно замолчали. Тишина висела несколько минут — вдруг всё стало понятно без слов, — говорила Оксана в интервью СМИ. — Наши отношения с Ромой стали другими. Однажды я поняла, что всё изменилось: мои взгляды на жизнь, мечты, планы… Уход от Романа только выглядит импульсивным и необдуманным, но на самом деле это очень взвешенный и осознанный шаг.

Костомаров спокойно отпустил Оксану, не стал устраивать скандалов и давать громких интервью. Ведь у них подрастала дочь, которую они продолжали совместно воспитывать. Правда, в душе спортсмен тяжело переживал расставание. Он даже сделал себе символическую татуировку Love — crucifixion, что переводится как "любовь — распятие".

Домнина стала появляться на светских мероприятиях под руку с Яглычем. Вместе они снимались для фотосессий в глянцевых журналах. И, как писали некоторые СМИ, актёр был готов жениться на бывшей спортсменке. Со стороны они выглядели счастливыми, но их роман быстро закончился… Что послужило причиной разлада — неизвестно.

Счастливы вместе

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Оксана приняла решение вернуться к Костомарову. А спустя время фанаты были приятно удивлены новостью, что Роман не просто принял любимую женщину, но и сделал ей заветное предложение руки и сердца. В 2014 году фигуристы официально расписались после семи лет совместной жизни. Свадьба прошла очень пышно. Молодожёны сразу же пошли и под венец. Мечта фигуристки наконец-то сбылась.

Через два года у них родился сын Илья. Сейчас Роман и Оксана счастливо живут вместе и воспитывают детей. При этом и сын, и дочка уже встали на коньки. Только родители не намерены делать из них профессиональных фигуристов. К тому же дочка больше любит играть в большой теннис.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / domninaoksanaice А вы бы на месте Костомарова простили измену? 0 Ради семьи — да Я бы так не смог(ла) Всё индивидуально

Авторы Кира Громова