Хуже "Санта-Барбары": Почему Жулин изменил жене с соперницей по танцам, а потом предал и любовницу Лайф вспоминает невероятный любовный треугольник из жизни прославленного фигуриста, а ныне тренера Александра Жулина. 6 ноября, 01:40 Майя Усова и Александр Жулин во время тренировки в 1992 году. Фото © ТАСС / Александр Яковлев

Сегодня Александр Жулин — известный тренер танцоров на льду, примерный семьянин, который воспитывает двоих маленьких детей. Однако в молодости фигурист слыл ловеласом. Его жизнь была похожа на настоящую "Санта-Барбару" на льду.

Большинство своих медалей Жулин завоевал в дуэте с Майей Усовой. На их счету серебро и бронза Олимпийских игр (1994, 1992), золото чемпионата мира (1993) и чемпионата Европы (1993). Жулин и Усова были парой не только на льду, но и в жизни. Кататься вместе они начали с 1980 года, когда им обоим ещё не было и 18 лет. Как это часто бывает у фигуристов, совместные тренировки, общие цели и задачи сблизили молодых людей. Спустя шесть лет после начала совместной работы Жулин и Усова сыграли свадьбу.

Несчастный брак

Майя Усова и Александр Жулин на чемпионате мира по фигурному катанию в 1990 году. Фото © ТАСС / Адамович Николай, Куртов Иван

Однако, по признанию самой Майи, их брак не был счастливым. Причиной стали частые измены со стороны Александра. Самый громкий скандал в жизни Жулина произошёл из-за фигуристки Оксаны Грищук. Она была очень страстной на льду и легко покоряла сердца мужчин, включая даже князя Монако Альбера II. Александр не мог не обратить внимание на такую яркую спортсменку. Но не всё было так просто.

Грищук и её партнёр Евгений Платов были фаворитами всех соревнований. Они завоёвывали медали за медалями, не оставляя никому шансов. И самое главное — дуэт Грищук/Платов был главным конкурентом пары Усова/Жулин. Вот так ирония судьбы! Омрачало ситуацию и то, что Оксана была подругой Майи. Но отношения между конкурентами Грищук и Жулиным развивались стремительно.

— У меня тогда просто крышу снесло. Бежал к Оксане. Майе докладывали, что машина моя стоит во дворе Грищук. Конечно, она мучилась, и я безумно перед ней виноват, — признался однажды тренер.

При этом Жулин заваливал Грищук обещаниями. Даже показывал ей однокомнатную квартиру, где он якобы жил один. Александр уверял, что его с Майей ничего не связывает. Подарил Оксане обручальное кольцо и попросил её повесить коньки на гвоздь. Взамен обещал развестись и быть со своей возлюбленной.

Он мне сказал: ''Оксана, ты меня любишь? Тогда докажи свою любовь: ты должна бросить фигурное катание". Саша говорил, чтобы я всё бросила, сидела дома, беременела и рожала детей", — вспоминала фигуристка.

И заявил он это, когда впереди были Олимпийские игры в Лиллехаммере. Это особенная мечта Грищук, как и любого амбициозного спортсмена. Но она так была влюблена, что согласилась оставить спорт. Вернулась в Москву и сидела дома в ожидании Жулина, который пахал на льду в США, готовясь к Олимпиаде.

Сама же Оксана начала набирать лишний вес и страдать в одиночестве дома. При этом возлюбленный звонил ей каждый день, обещал скоро жениться и клялся в любви. Пока не произошёл роковой телефонный звонок от его жены.

— Однажды мне позвонила сама Майя Усова и в красках рассказала, что у Жулина роман с Таней Навкой. Я поняла, что со мной сыграли злую шутку. Этот человек по натуре донжуан, просто хотел избавиться от соперников, — заявила в одном интервью обиженная спортсменка.

Месть на льду

Оксана Грищук и Евгений Платов на чемпионате СССР по фигурному катанию, 1989 год. Фото © ТАСС / Николай Адамович

У Жулина была своя версия случившегося: "Эта история быстро закончилась, потому что Грищук позволяла себе совершать поступки, которым, на мой взгляд, нет и не может быть оправдания. Она не брезговала никакими средствами, чтобы получить то, к чему стремилась. Это, конечно, недопустимо".

Хорошо, что партнёр Грищук Евгений Платов всё же уговорил её хоть иногда выходить на лёд и заниматься. А после такого поворота в личной жизни Оксана бросила все силы в спорт. Это позволило ей ярко отомстить за предательство, победив на Играх в Лиллехаммере, к которым так усердно готовился Жулин в Штатах. Ему и Майе досталось только серебро. Это сильно задело Александра.

"Второе место Олимпиады для меня стало равносильно поражению. Мы с моей партнёршей и на тот момент женой Майей не разговаривали два дня, были опустошены. Думал: "Всё, конец света!" Удар судьбы, который закалил", — вспоминал Жулин.

И пока Оксана винила во всём своего экс-возлюбленного, в мире фигурного катания стали наговаривать на саму Грищук. Якобы она специально влюбила в себя Александра, чтобы победить на главных стартах четырёхлетия.

Новый поворот

История Жулина и Грищук на этом не закончилась. Дальше стало ещё интереснее. Когда Александр и Майя приняли решение завершить карьеру, они продолжили выступать вместе в шоу. Хотя фактически их брак уже распался. Позже тренер Татьяна Тарасова поставила Майю кататься вместе с Евгением Платовым, бывшим партнёром Грищук. Они ставили новые номера и зарабатывали на шоу.

Жулин в ответ на это не нашёл ничего лучше, чем предложить вместе выступать в шоу… Грищук. Он уговаривал её на это долго, и в итоге спортсменка, которая также уже ушла из спорта, согласилась. И это несмотря на всё произошедшее между ними. Первое время их связывали только рабочие отношения.

"С самого начала интуитивно чувствовала, что ничего из этой затеи не выйдет. К тому же сыграло роль и то, что на тот момент Саша уже жил с Таней Навкой, она, зная его, ревновала. И не на пустом месте: Жулин стал опять признаваться мне в любви. Это надо было прекращать. Мы решили, что лучше всё это остановить и пойти разными дорогами", — говорила Грищук в одном из своих интервью.

Наталья Михайлова и Александр Жулин. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Катались вместе они совсем недолго. Александр полностью ушёл в тренерство, а после женился на Навке. В браке они прожили 14 лет, после чего приняли решение расстаться. У них есть общая дочь Александра. В 55-летнем возрасте Жулин женился на своей ученице Наталье Михайловой, с которой до сих пор счастлив в браке.

Как вы считаете, Жулин правильно поступил, начав выступать вместе с Грищук после предательства? 0 Да, нужно же было с кем-то выступать Нет, так неправильно Мне всё равно. Это их личное решение

Авторы Кира Громова