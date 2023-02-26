Костомаров — не первый. Как справился с травмой фигурист Иван Самоделкин Непростая история фигуриста из Санкт-Петербурга Ивана Самоделкина похожа на случай с Романом Костомаровым. Расскажем, как сложилась жизнь спортсмена, лишившегося ноги. 25 февраля, 23:40 Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shmelek_

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь после пневмонии, в результате которой ему даже пришлось ампутировать стопу и несколько пальцев на руках (официальной информации об ампутации не было, а СМИ сообщают разные данные). Конечно, для фигуриста, который зарабатывал себе на жизнь работой на льду, лишиться конечностей — большой удар. Однако жизнь на этом не заканчивается. Лайф расскажет вдохновляющую на подвиги историю другого фигуриста — Ивана Самоделкина, которому ампутировали правую ногу.

Кто такой Иван Самоделкин

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shmelek_

Лишь немногим фанатам фигурного катания имя Ивана Самоделкина знакомо. Он так и не стал звездой одного из самых популярных видов спорта в нашей стране, но вошёл в его историю.

Рос Иван очень активным ребёнком, поэтому родители в четырёхлетнем возрасте отдали его сразу и на танцы, и в фигурное катание. Правда, совмещать два занятия оказалось сложно, и мальчик выбрал тренировки на льду. Всё-таки фигурное катание — это олимпийский вид спорта. Начинал он как одиночник, а позже перешёл в пары.

Но в подростковом возрасте Иван стал меньше внимания уделять тренировкам. — Расслабился, ничего не хотелось. Не понимал, зачем мне, парню, хореография вместо футбола во дворе. В шестнадцать вдруг понял, что ещё что-то могу. Перешёл в парное катание, — рассказывал он в интервью СМИ.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shmelek_ / Natasha Panarina

В парах Самоделкин провёл всего сезон. Он принимал участие в чемпионатах Санкт-Петербурга и нескольких этапах Кубка России, но с большим спортом пришлось завязать. Сказалась большая конкуренция, да и нужно было зарабатывать деньги. В итоге Иван начал выступать в ледовых шоу и балете на льду, чтобы заработать.

И в качестве артиста на льду он оказался востребованным. Самоделкин участвовал в шоу "Ромео и Джульетта", "Щелкунчик", "Лебединое озеро". Ездил на гастроли по Европе с Государственным балетом на льду Санкт-Петербурга. Вскоре познакомился с фигуристкой Ксенией Позен, с которой и начал встречаться.

Роковой день

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shmelek_

Отношения Ивана и Ксении развивались стремительно. В апреле 2018 года бывшие спортсмены сыграли свадьбу. Молодожёны были счастливы и готовились к свадебному путешествию. Однако 9 мая их жизнь полностью перевернулась.

В майские праздники Иван находился на даче, где работал в огороде с мотокультиватором. В один момент техника дала сбой и в кровь рассекла ногу фигуристу.

— Я уже практически закончил вспахивать, нужно было вернуться. Решил, что не буду разворачиваться, а просто пойду задним ходом. Уже добрался до нужного участка, попытался отпустить сцепление, чтобы культиватор приостановился, но что-то заело. Он всё время шёл на меня, я споткнулся, не успел среагировать, и он прошёлся по ноге, — объяснял в интервью сам пострадавший.

Самоделкин начал кричать, его услышал дядя, который помог остановить мотокультиватор. Он же перетянул ногу жгутом и вызвал скорую помощь. Медики прибыли достаточно быстро на место, обработали рану, пообещали в больнице всё зашить и быстро отпустить. Казалось, что самое страшное позади.

Во время операции спортсмен потерял больше двух литров крови. Кроме того, врачи наложили швы, но до конца не вычислили всю землю, из-за которой на правой ноге развилась гангрена. Ивана перевезли в другую больницу, где врачи уже не могли ничего другого сделать, как ампутировать ногу до бедра... Так они смогли избежать риска развития сепсиса.

Как сложилась судьба Ивана

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shmelek_

Восстановление 23-летнего фигуриста оказалось долгим. Из больницы он вышел спустя только полтора месяца. Затем привыкал к протезу. Но он не сдался и продолжил вести привычный образ жизни. С фигурным катанием, конечно, пришлось завязать, но уходить из спорта он не был намерен. Иван начал заниматься бодибилдингом, а затем попробовал себя в гребле. Правда, в этом виде спорта у него не получилось. Уже в первых для себя соревнованиях фигурист был дисквалифицирован из-за того, что не смог удержать баланса и перевернулся.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shmelek_

Позже в университете Самоделкину предложили попробовать себя в парачирлидинге, где он завоевал медаль. Также он начал играть в баскетбол на колясках и стал даже чемпионом России. Сейчас Иван работает фитнес-тренером.

В личной жизни у бывшего фигуриста тоже произошли перемены. Иван и Ксения стали родителями, у них родилась девочка. Молодая семья завела собаку, которая стала лучшим другом для Ивана.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shmelek_

История Самоделкина показывает, что жизнь после ампутации не заканчивается. Сейчас есть множество протезов, которые помогают не только передвигаться, но и активно заниматься спортом.

А самое главное, чтобы Роман Костомаров быстрее поправился. Уж силы духа олимпийскому чемпиону точно хватит, чтобы начать новый этап в жизни. Ведь его поддерживают не только близкие и фанаты фигурного катания. За него переживает и молится вся наша огромная страна. Лайф желает скорейшего выздоровления Роману Костомарову!

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkr Какой ещё вид спорта подошёл бы Роману Костомарову? 0 Футбол Гребля Баскетбол Кёрлинг

Авторы Галина Глазко