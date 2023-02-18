"Только живи": Как пневмония довела фигуриста Костомарова до ампутации конечностей Лайф рассказывает о жизненном пути Романа Костомарова, который поможет ответить на главный вопрос: что теперь будет со звездой фигурного катания после ампутации конечностей? 17 февраля, 23:40 Обложка © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

За новостями о состоянии Романа Костомарова сейчас следят даже те, кто далёк от фигурного катания и спорта в целом. Олимпийский чемпион ещё недавно участвовал в "Ледниковом периоде" и ледовых шоу, радуя своих поклонников, а теперь находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Однако жизнь и раньше подкидывала чемпиону испытания: и в жизни, и в спорте.

Триумф на льду

Роман коренной москвич. Родился и вырос в столице России в самой простой семье. Заниматься фигурным катанием начал в Ледовом дворце АЗЛК в девятилетнем возрасте. Первой партнёршей в танцах на льду Костомарова была Екатерина Давыдова, дочь его тренера Лидии Караваевой. В юниорах они выступали достаточно успешно и даже становились чемпионами мира. В 1998 году тренер Наталья Линичук предложила Роману встать в пару с молодой и яркой фигуристкой Татьяной Навкой. Только для этого ему пришлось переехать в США. Однако спустя год тандем Навка – Костомаров распался из-за того, что в них не видели перспективы.

Танцевальная пара из России Татьяна Навка и Роман Костомаров с золотыми медалями ХХ зимних Олимпийских игр. Фото © ТАСС / Савинцев Фёдор

Роман начал кататься с Анной Семенович, которая больше известна теперь как певица. Дуэт выиграл серебро внутреннего чемпионата, а на международных турнирах оказывался вне десятки. Костомаров по жизни лидер, и ему всегда важны были победы. Поэтому он предложил Навке продолжить кататься с ним, и Татьяна согласилась.

Правда, на тогда их тренером стал муж фигуристки Александр Жулин. И этот союз оказался успешным. В течение нескольких лет Навка и Костомаров были лидерами в танцах на льду. Татьяна и Роман добились побед, получив статус олимпийских чемпионов, двукратных чемпионов мира и трёхкратных чемпионов Европы. После Олимпиады в Турине Навка и Костомаров завершили карьеру, однако продолжили вместе выступать в коммерческих шоу.

Кроме этого, Роман регулярно принимал участие в популярном телевизионном проекте "Ледниковый период", где в разные годы катался с Региной Тодоренко, Юлией Ковальчук, Сати Казановой, Екатериной Гусевой и другими представительницами шоу-бизнеса. Партнёрши часто говорили о строгости и ответственности коллеги. Костомаров становился и победителем, и призёром шоу, что ещё раз доказывает его лидерские качества. Также чемпион снялся в сериале "Жаркий лёд", фильмах "Близкий враг" и "На измене".

Личная драма

И если в спортивной карьере у Костомарова всё складывалось удачно, то в личной жизни ему пришлось пережить драму. Первой супругой спортсмена была австрийская фигуристка с русскими корнями Юлия Лаутова. Брак просуществовал всего три года. Девушка ушла из спорта и хотела посвятить себя семье, но у Романа на первом месте был спорт. Он пропадал на постоянных тренировках и соревнованиях, и их отношения дали трещину.

Юлия Лаутова. Фото © Getty Images / Anja Heinemann / Bongarts

Второй женой Костомарова стала Оксана Домнина, с которой он счастливо живёт и по сей день. И именно ей выпало на долю быть рядом с фигуристом в самый сложный период жизни. Правда, перед этим им пришлось пройти настоящую проверку.

В первую очередь нужно отметить, что Домнина — подруга первой жены Романа. Оксана была даже гостьей на свадьбе у Костомарова с Лаутовой. Фигурист в интервью признавался сам, что его как магнитом тянуло к Оксане. Но вот Домнина долгое время не отвечала взаимностью из-за солидарности со своей подругой. Костомаров же не привык проигрывать, поэтому смог добиться расположения фигуристки.

При этом олимпийский чемпион не планировал официально регистрировать отношения, а вот девушка, наоборот, мечтала надеть свадебное платье. Даже рождение дочери Анастасии не стало поводом для фигуриста, чтобы пойти в загс. И, видимо, это послужило причиной того, что Оксана ушла от Романа.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

Девушка закрутила роман с актёром Владимиром Яглычем, который был её партнёром по "Ледниковому периоду". Отношения Оксаны и Владимира развивались стремительно, хотя сначала они скрывали свои чувства. Домнина с ребёнком ушла от Костомарова, выяснять отношения публично они не стали. Хотя спортсмен сильно переживал расставание и даже сделал себе символическую татуировку Love — crucifixion ("Любовь — распятие").

Фигуристка начала сопровождать Яглыча на мероприятиях и ездила к нему на съёмки в разные города. Они уже успели дать несколько совместных интервью, как вскоре расстались… Что послужило причиной разрыва, неизвестно, но Оксана вернулась к Костомарову. Роман вновь победил, но уже на личном фронте. Фигуристы сыграли свадьбу и пошли под венец, как и мечтала девушка. А позже у них произошло пополнение в семействе — родился сын Илья.

Роковая болезнь

10 января стало известно, что Костомарова в тяжёлом состоянии доставили с пневмонией в больницу в Коммунарке. На несколько дней его подключали к аппарату ИВЛ, а также врачи вынужденно ввели его в медикаментозную кому. Фанаты начали переживать за звёздного фигуриста, а в СМИ появлялись разные версии болезни. Сообщалось, что он принимал участие в ледовом шоу на улице в сильный мороз с температурой выше 38 градусов, что отказался от лечения медикаментами и ходил в баню, которая могла усугубить ситуацию. По другой информации, он подхватил коронавирус. Официальных заявлений и комментариев не было.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

19 января паблики написали, что у фигуриста появляется положительная динамика, и многие уже успели выдохнуть, но не тут-то было… Уже 3 февраля появились жуткие новости, что из-за длительного подключения к ЭКМО и сепсиса у 41-летнего спортсмена нарушилось кровообращение и это привело к проблемам с мелкими сосудами пальцев рук и ног и, соответственно, развитию гангрены. У спортсмена началось отмирание тканей конечностей, и врачам остаётся только провести ампутацию.

7 февраля сразу несколько источников сообщили, что ампутация состоялась и Костомаров дал личное согласие на это. Правда, новости были противоречивыми. Телеканалы сообщили, что Костомарову ампутировали стопу левой ноги, другую — частями почистили и смогли сохранить. ТАСС же заявил, что ему ампутировали обе стопы. Пятый канал отметил ещё, что у Романа серьёзные проблемы с сердцем и сосудами, а "Дни.ру" написали, что уже после первой операции у спортсмена случилась истерика.

14 февраля снова поступили ужасные новости. "Комсомольская правда" заявила, что Костомарову ампутировали обе кисти. А телеграм-каналы опровергли это сообщение, уверив, что чемпиону ампутировали только несколько пальцев: якобы врачи смогли остановить заражение и спасти руки.

Информация отличается, а семья предпочитает не выступать с публичными заявлениями. Мать фигуриста признавалась, что её не пускают в больницу, а многое из того, что пишут, является неправдой. С одной стороны, близких спортсмена можно понять: сейчас им не до общения с прессой, они переживают и сосредоточены на выздоровлении Романа.

С другой стороны, Костомаров — секс-символ, главная рок-звезда фигурного катания и олимпийский чемпион, у него множество поклонников и просто неравнодушных людей во всём мире, которые переживают и хотят знать, что происходит со спортсменом. А на фоне жутких новостей действительно становится страшно. Домнина прервала молчание лишь в день рождения Костомарова, 8 февраля. Вот такой трогательный пост она опубликовала:

— С днём рождения, мой герой. Мой сильный, мой любимый, мой чемпион во всём… Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти… Но сейчас так... И мы всё преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи. С точки зрения медицины делается всё возможное и невозможное. Уважаемая пресса, пожалуйста, прекратите звонить мне, родственникам, знакомым, друзьям. Я понимаю, что это ваша работа. Добывать информацию и писать, что правда и неправда. Но только Роман, если посчитает нужным, расскажет обо всём, когда поправится! А это обязательно скоро случится! Нужно только набраться терпения!

На днях главный врач Коммунарки Денис Проценко впервые рассказал о состоянии олимпийского чемпиона, но без конкретных деталей: "У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжёлая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с лёгкими, с работой сердца. При такой тяжёлой инфекции фактически нет органов, которые не были бы вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаём, что ситуация может меняться".

Однако, по информации телеграм-канала SHOT, говорить о положительной динамике у Костомарова рано. У него поражены сосудистые ткани и появилась новая жидкость в плевральной полости, также нарастает поражение сосудистой ткани левого лёгкого, у которого работает только нижняя доля. При этом правое лёгкое самостоятельно не функционирует.

Фото © T.me / SHOT

А ещё врачи заметили гидроторакс (жидкость в плевральной полости), который наблюдается при нарушении оттока лимфы из лёгочной ткани. Сохраняется нарушение кровоснабжения рук, из-за чего левая кисть сильно опухает, поэтому растёт вероятность её ампутации.

Тяжело новости о болезни спортсмена восприняли и его поклонники.

Сравнение с Началовой

Юлия Началова. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

История Костомарова отчасти похожа и на ситуацию с Юлией Началовой в 2019 году, когда за неё переживала вся страна. Певица попала в Боткинскую больницу после подагры и красной волчанки. Помимо этого, у неё началась гангрена нижней конечности после травмы и самостоятельного применения "Лидокаина".

Из-за осложнений Началову ввели в медикаментозный сон и перевели на искусственную вентиляцию лёгких. Ей грозила ампутация ноги, но Юлия не дала на это согласие, в результате чего певица скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности. Костомаров же своё согласие на ампутацию конечностей дал.

Что теперь будет с фигуристом — сложный вопрос. Система протезирования не настолько совершенна, хотя спортсмен в расцвете сил. Если он справится со своей проблемой психологически, то это лишь перевернёт очередную страницу его судьбы и больших побед, к которым Роман привык. Как сказала жена фигуриста, главное — чтобы Роман остался жив. Тогда он выиграет в ещё одной не менее важной битве в своей жизни.

Фото © shutterstock Станете ли вы внимательнее относиться к своему здоровью после случая с Романом Костомаровым? 0 Да, понял, что нельзя запускать болезнь Нет, считаю, что всё индивидуально Я всегда слежу за здоровьем

Авторы Галина Глазко