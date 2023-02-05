Предательство Авербуха и роды на камеру: Жизнь Марины Анисиной до и после знакомства с Джигурдой Лайф вспоминает историю прославленной спортсменки Марины Анисиной, которая из-за Никиты Джигурды прекратила общаться со своей семьёй. 4 февраля, 23:40 Актёр Никита Джигурда и его супруга фигуристка Марина Анисина после церемонии бракосочетания в Грибоедовском загсе. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская и французская фигуристка Марина Анисина стала известна не только благодаря своим спортивным заслугам. Нашумевшую популярность ей принёс брак с актёром Никитой Джигурдой. Расскажем подробнее о женской судьбе олимпийской чемпионки, которая была полна предательств.

Подстава от Авербуха

Марина Анисина и Илья Авербух на чемпионате мира среди юниоров, 1991 год. Фото © YouTube/Sk8FraSch

Марина Анисина начала выступать в юниорах с Ильёй Авербухом. Их танцевальный дуэт считался очень перспективным. Они выигрывали золотые медали на крупных турнирах, но в самый разгар сезона 1992/1993 Авербух увлёкся Ириной Лобачёвой, которая в дальнейшем стала его женой. И он тайно от Анисиной начал готовить переход к Лобачёвой. О предстоящей рокировке Марина узнала случайно от Николая Морозова. Авербух до последнего скрывал всё, за что Анисина и обиделась на него. Ей пришлось пропустить сезон, а уже полностью готовая программа и костюмы достались Лобачёвой.

Найти партнёра в России Марине не удалось. И она приняла решение попробовать силы за границей. Фигуристке разрешили поменять спортивное гражданство, так как в России в неё особо не верили.

— Я действительно ничего не знала. Причина, как потом мне объяснили, вполне безобидная: мой партнёр влюбился. Но почему он мне сам ничего не сказал? Я осталась одна. В нашем маленьком спортивном мирке ничего не скроешь, и поползли слухи, что я собираюсь за границу. Подружки сообщили, что Авербух в открытую смеялся над моей "безумной" идеей. А я в голове уже прокручивала варианты: привезу сюда кого-нибудь, будем тренироваться в Москве. А может, лучше вообще уехать куда-нибудь в Америку? И я ещё утру нос этому Авербуху, — говорила фигуристка в интервью.

Зимние Олимпийские игры 2002 года. В центре Марина Анисина и Гвендаль Пейзера, слева обладатели серебряной медали Ирина Лобачёва и Илья Авербух. Фото © Getty Images / Tim De Waele

Анисина начала выступать за Францию с Гвендалем Пейзера, который тоже остался без партнёрши. И этот танцевальный дуэт несколько лет будет штамповать медали. Они стали не только чемпионами мира, но и взяли золото Олимпийских игр – 2002. Да ещё как! Анисина и Пейзера благодаря всего одному голосу обошли дуэт Авербух — Лобачёва. После даже из-за этого разгорелся грандиозный скандал. Судей обвинили в подкупе, а Анисиной пришлось давать показания в качестве свидетеля. Правда, доказательств никаких не нашли — и золото осталось у французов.

Неудачные романы с Буре и принцем Монако

Принц Монако Альбер и Марина, 2003 год. Фото © Getty Images / Alain BENAINOUS / Gamma-Rapho

После завершения карьеры Анисина влюбилась в звёздного хоккеиста Павла Буре. О нём много писали во всех газетах, и фигуристка решила во что бы то ни стало покорить сердце хоккеиста. Однако это была безответная любовь. Буре не проявлял никаких чувств и не подпускал к себе Марину.

Правда, грустила чемпионка недолго. Принц Монако Альбер лично пригласил звезду фигурного катания посидеть в жюри на фестивале спортивных фильмов. И там между ними пробежала искра. Рыжеволосая спортсменка сразу покорила сердце отпрыска монарха, он даже проводил ей личную экскурсию по Монте-Карло. Их роман длился три года.

Однажды Анисина спросила возлюбленного о дальнейших планах и браке. Альбер лишь ответил, что это вопрос государственной важности, а кандидатуру избранницы обязано одобрить правительство страны. А вскоре он и вовсе стал проводить время в компании афроамериканки.

Несмотря на это, фигуристка всегда отзывается о нём с теплотой. В интервью "Каравану историй" Марина вспоминала о принце Альбере так: "Он был нежен и деликатен. Он не набросился на меня, а долго и внимательно разглядывал моё тело: "Ты красива... И эти рыжие волосы, зелёные глаза. Настоящая ундина". Позже принц Альбер стал правителем Монако, и их общение окончательно прекратилось.

Мужчина всей жизни

Марина Анисина и Никита Джигурда на гала-концерте участников телепроекта "Танцы на льду". Фото © ТАСС / Василий Смирнов

В 2007 году Анисина вернулась на время в Москву из Франции, чтобы принять участие в популярном телевизионном проекте "Танцы на льду. Бархатный сезон". Выступать её поставили в пару с эпатажным актёром Никитой Джигурдой. И его излишняя эмоциональность не отпугнула спортсменку, скорее наоборот, — покорила.

Постоянные тренировки и съёмки сблизили актёра и спортсменку. Спустя всего год после знакомства Джигурда и Анисина стали мужем и женой. В 2009-м у пары родился сын Мик-Анжель Крист, а следом на свет появилась дочь Эва-Влада. Они оба были счастливы. Хотя эпатажные выходки у Джигурды продолжались. Так, он выкладывал в Сеть эротические видео со своей супругой, а потом и вовсе показал всем видео, как Анисина рожала.

— Я считаю, что это — произведение искусства. В родах вижу красоту природную! Это почти как художественный фильм, природный акт появления жизни на земле. Я показал, как женщина становится Мадонной. Марина рожала впервые и просила обязательно быть рядом с ней. Снимать мы стали спонтанно, в последний момент. На мобильный. Представить не мог, что в палату во Франции могут разрешить принести камеру! У нас бы не разрешили, — заявлял шоумен.

В 2016 году стало известно, что фигуристка подала на развод. Весь предыдущий год Марина моталась между двух стран. Во Франции у неё была высокооплачиваемая работа. Она много выступала в шоу со своим партнёром Пейзера. Джигурда сильно ревновал супругу к французу. Они стали много ругаться, что и привело к разводу. А в одном из интервью Анисина рассказала шокирующие подробности из жизни с актёром.

— Он бегал за мной с ножом по квартире. Махал им у меня перед глазами. Хотя он кричал: "Не бойся, Анисина, если я кого и зарежу, то только себя", но мне было очень страшно. Вдруг пырнёт? Как-то в ресторане разозлился, подошёл ко мне и как даст лбом в лоб! У меня кровь идёт... Я сразу начала кричать, что вызову полицию. Меня все вокруг стали успокаивать. Я быстро отхожу, вроде успокоилась. Он сказал, что это не специально — так случилось. Я сделала вид, что поверила, — призналась Анисина в программе "Прямой эфир".

При этом пара активно принимала участие в ток-шоу, публично обсуждая личную жизнь. Из-за постоянных конфликтов на телевидении Марина переживала большой стресс, из-за чего даже потеряла ребёнка. Никита в выкидыше обвинял целиком и полностью одну телепередачу на федеральном канале, сотрудники которой, по его мнению, довели его любимую женщину. Правда, вскоре Марина вернулась к актёру окончательно, и они сыграли свадьбу во второй раз.

Плохие отношения с семьёй

Марина, её отец Вячеслав и брат Миша, 1999 год. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Марина родилась в спортивной семье. Её отец Вячеслав Анисин — звезда советского хоккея. Её младший брат Михаил тоже играет профессионально в хоккей. И в фигурное катание она попала только потому, что всё детство провела на льду с отцом. Однако сейчас она не общается с родными. Поддерживает связь лишь с матерью. Семья фигуристки не смогла принять эпатажного зятя и его выходки, включая роды в эфире.

— Если моему отцу не хочется увидеть внуков, поддержать свою дочь единственную, я никому не хочу навязываться. Не то чтобы я какая-то крутая, нет. Просто убиваться из-за этого я не буду, но если он захочет меня пригласить в свой дворец на дачу, то я с удовольствием приеду, посмотрю, что он там десять лет проводит, — заявляла журналистам спортсменка. Вопреки всему Анисина и Джигурда живут вместе и воспитывают детей. И именно с таким эпатажным мужчиной фигуристка нашла своё женское счастье.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев Как вы считаете, Джигурда и Анисина подходят друг другу? 0 Да, оба рыжие и яркие Нет, поэтому они и ругаются Мне всё равно, это их жизнь

Авторы Кира Громова