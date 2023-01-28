Невеста на миллион и бизнес на любви: Следователи рассказали про самых необычных женщин-аферисток Реальные истории из жизни, которыми с Лайфом поделились следователи и сыщики угрозыска. 27 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Буквально гангстерские саги, иначе не назовёшь истории преступных групп, которые орудовали на территории России и США. Коррупционные схемы, которые удалось обнаружить российским следователям, не имеют аналогов. Русский ум и преступная смекалка находят лазейки между законами и человеческой логикой.

Дорогие русские невесты

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Одна из российских ОПГ придумала необычную схему. В США отправлялись невесты из России, которые выходили замуж за заранее подобранных граждан США, страховали свою жизнь на миллион долларов, а то и на два-три, а затем уезжали на родину навестить близких. И тут с ними обязательно что-то происходило.

Если первые несколько раз мошенники даже подбирали подходящие трупы и собирали свидетельства для страховой американской компании о несчастном случае, то впоследствии стали просто "калечить" счастливых жёнушек из России, предъявляя справки об инвалидности из больницы. Тут, конечно, заработок был скромнее, но всё равно каждая женщина получала от страховой в США минимум 500 тысяч долларов, рассказывают следователи.

Схема накрылась, когда одна из страховых компаний, получив несколько аналогичных пакетов документов, заподозрила неладное и начала своё расследование, связавшись с московской милицией. Речь идёт о деле начала 2000-х годов.

Бизнес на любви

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Любопытную схему придумала мошенница из Молдавии по кличке Верба. Девушка давала объявления о секс-услугах по вызову, приезжала к незадачливому клиенту, уговаривала попить чай и в это время, пробивая обстановку, оценивала объект материально и психологически. Затем звонила якобы подружке, на самом деле — своему подельнику, и приступала к делу.

Внезапно в дверь к клиенту кто-то начинал бешено ломиться. Верба пугалась и объясняла, что это её криминальные братья, которые её преследуют и не разрешают ей торговать телом, что они готовы и её убить, и клиента. Но от них можно откупиться. Или вызвать полицию. Если парень соглашался, то милиции Верба говорила, что она обычная проститутка, и её отпускали. Ну а если клиенту не нужны были скандалы и органы правопорядка, то приходилось откупаться.

На таком эскорте погорело немало любителей клубнички, пока Верба не напоролась на студента, который обратился не в полицию, а к братьям. Его родственники оказались участниками национальной группировки. Те примчались и схватили обоих, выставив им всё что полагается. Теперь уже Вербе и её подельнику пришлось вызывать полицию: родственники клиента оказались жёсткими преступниками.

Похлёбкина ошибка

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Скромным обаянием криминальной трёхкомнатной квартиры пользовалась студентка, приехавшая из Липецкой области в столицу учиться. 300 долларов в месяц ей платила за проживание южная банда, арендовавшая в Москве недвижимость. Девушке без криминального прошлого, согласившейся на такой контракт, дали кличку Похлёбка. Взамен бандгруппа хранила в квартире оружие и наркотики, за которыми иногда, примерно раз в две недели, заходили два парня спортивной комплекции.

Спустя несколько месяцев проживания в одиночестве девушка освоилась в столице и начала встречаться с молодым человеком, которому решила не сообщать о своих делах. Бесплатное проживание она объясняла радушием московских родственников. Спустя полгода пара начала жить вместе в этой квартире. Во время небольшой командировки Похлёбки в другой город парень обнаружил истинные ценности квартиры и поспешил сообщить в полицию.

Были произведены изъятие и опись оружия и запрещённых средств. Об этом узнали настоящие арендаторы квартиры. После нескольких неудачных вылазок на место и даже перестрелки со следователем бандиты просто выставили счёт Похлёбке и началась охота уже за ней.

Однако Похлёбка нашла дальних родственников в удалённом регионе и спряталась на год. Затем она снова решила вернуться в Москву и выйти на ОПГ для "продления контракта". Следователи до сих пор не понимают, зачем она это сделала и какими иллюзиями была охмурена. Через несколько дней её тело нашли в мусорном баке на одной из свалок.