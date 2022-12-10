Служебные интриги и сливы: Что видят в офисах сотрудники служб безопасности – 2 Сотрудники отделов безопасности рассказали Лайфу, что бывает с самыми нерадивыми из них и какие реальные истории происходят в столичных офисах. 9 декабря, 23:40 Обложка © Shutterstock

Оля-миллион

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История про облажавшегося бухгалтера крупнейшей больницы, которая была намерена переоборудовать целый корпус, но, как оказалось, только на бумаге. Руководство получило финансирование и перевело многомиллионный транш в банки на депозиты, чтобы поживиться в дальнейшем на процентах. Закупать реальное оборудование никто и не планировал. Об этом узнали бухгалтер Оля и один сотрудник отдела безопасности. Девушка пообещала заявить куда следует и потребовала откат в 1 миллион. Эти деньги она решила вложить в покупку дома во Владимирской области.

Случилась незадача — выбранный дом стоил 1 млн 250 тыс. рублей. Тут девушка вспомнила про долю безопасника и решила намекнуть руководству, что кое-кто тоже ждёт гонорар. Долю коллеги она оценила в 250 тыс. рублей. Однако передавать ему деньги не собиралась.

Спустя время оба сели в тюрьму за вымогательство: и бухгалтер, и сотрудник отдела безопасности. А руководство больницы сняло деньги с депозита и вернуло финансирование, сославшись на бюрократические проволочки. Что называется, и мыши целы и кошки сыты.

Чёрный нал

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Один чиновник жил на две семьи, в каждой были дети. Содержал он их скромно, но расчётливо, так как любил брать взятки за свою работу. Светить чёрный нал он нигде не хотел и начал носить его в ячейку банка. Об этом узнали служащие кредитного заведения и начали потихоньку таскать непосильно нажитые чиновником деньги: немного, от двух до пяти тысяч зараз.

Как выяснили сотрудники отдела безопасности, вычислить таких несунов не так уж и трудно. Намётанный глаз одной сотрудницы отметил частоту заходов клиента, в его документах содержимое ценностей не афишировалось, поэтому проверка боем доказала, что в ячейке — неучтённая наличка. За несколько месяцев девушка вытащила у него более 150 тысяч. Десять лет назад эта сумма выглядела ещё как хорошие чаевые.

Когда клиент пересчитал деньги и обнаружил пропажу, то обвинил в краже сотрудниц банка, но перед ним поставили вопрос о хранении незарегистрированных средств. В суд он, конечно, не пошёл. И девушке ничего за это не было, так как разговор был строго на троих: прикрывавшего её сотрудника отдела безопасности, клиента и похитительницу чужой налички.

Прикарманила миллионы

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Постоянному крупному клиенту, всегда страховавшему только свой парк легковушек, потребовалась новая услуга — страховка грузовиков, сумма составила много миллионов. Менеджеру, не первый год ведущему клиента, удалось уболтать заказчика заплатить налом, объяснив это меньшей волокитой и бонусом от бухгалтерии. Получила деньги без документов и заявила, что никаких денег не было. Начали искать. Ничего нет — ни счетов, ни вложений.

Однако сотрудник отдела безопасности встретил её бывшего мужа, который, по официальной информации, давно проживал в другом городе, и предложил органам проверить его. В результате была вскрыта тайная переписка и найдены деньги. Менеджер села.

Авторы Мари Медведева