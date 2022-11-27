Служебные романы, нижнее бельё и интриги: Что видят в офисах сотрудники служб безопасности Сотрудники отделов безопасности поделились с Лайфом реальными историями столичных офисов. Почему им на работе невольно приходится наблюдать не только порнороманы, но и чудеса карьерного роста. 27 ноября, 01:40 Обложка © Shutterstock

Уборщица, которая стала руководителем

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Непростая уборщица, которая в прошлом занимала неплохие должности в советский период и не растеряла деловой хватки, устроилась в клининговую компанию, которую нанял столичный офис крупного нефтепереработчика. Александра Павловна заметно отличалась от других сотрудников, всегда тщательно следила за порядком. Как впоследствии выяснили сотрудники службы безопасности, это она делала не случайно.

Она собирала документы, которые почему-то не уничтожались, а выкидывались целыми в мусорные вёдра, уносила домой и тщательно сортировала. В итоге она выяснила, что сотрудники химичат со щедрыми командировочными, выписывают их себе задним числом, отправляют друг друга в командировки, которых в действительности не было, и так далее. И всё это происходит на разных уровнях менеджмента. С некоторыми сотрудниками она даже сдружилась, душевные отношения у неё сложились с честным, но неудобным руководству заместителем директора компании, который как раз и не занимался подобными махинациями.

В итоге, когда у руководства появился шанс его уволить, зама отправили на покой, несмотря на выслугу лет и ответственное отношение к работе. Александра Павловна поделилась с ним своим инсайдом и уликами, началась подготовка к судебному процессу. Компании пришлось пойти на досудебную сделку. Результатом договорённостей стали не только крупные выплаты уволенному заму, но и новая должность для экс-уборщицы. Её сделали руководителем подразделения. Это была сладкая и заслуженная месть.

Корпоративный порнороман

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О том, как развлекалась молодая девушка родом из Самары в известной столичной компании, её коллеги даже не догадывались. Скромная, не пользующаяся косметикой, Алёна жаловалась на панкреатит и небольшие заработки. Но вела лихую и интригующую жизнь, крутя романы одновременно с тремя молодыми состоятельными людьми из Самары, Питера и Москвы, один из которых записал на неё свою машину за девять миллионов рублей, второй — квартиру в Москве, третий просто дарил дорогие подарки.

Все данные — фотографии и переписку своего "трёхкомпонентного порноромана" — Алёна хранила на компьютере. Информация вскрылась, когда оказалось, что друг из Самары не брезговал многомиллионными махинациями, обманывая компанию, где работал. В итоге ему пришлось отвечать перед государством, так как его доход, за год не превышающий семи миллионов, позволил ему оперировать движениями по банковским картам в размере 27 миллионов. Пришлось показать на любовницу, а там и вскрылась рабочая бурная переписка. Нельзя сказать, что сотрудники отдела безопасности не были ошеломлены деталями и подробностями переписки и фотографиями с рабочего компьютера Алёны, нюансы о которых по ряду причин мы не можем рассказать.

Анька Зелёные Трусы

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В одном столичном банке работавшая в отделе клиентов девушка, основная задача которой заключалась в ведении важных корпоративных клиентов, посещении мероприятий и своевременных отчётах, решила нажиться на конфиденциальной информации о своих подопечных и начала сливать её конкурентам из страховой компании за неплохой процент. У неё была одна особенность — страсть к зелёному белью, которое она во время психологически напряжённых разговоров по телефону начинала автоматически вытаскивать из джинсов и юбок с заниженной талией. Поэтому сотрудники отдела безопасности, периодически наблюдая эту картину с внутренних видеокамер, так и прозвали её — Анька Зелёные Трусы.

Интрига заключалась в том, что один из сотрудников отдела безопасности решил шантажировать девушку информацией о её махинациях, но в итоге получил срок. Потому что девушка пошла на сделку со следственными органами и вышла из-под ареста. Оказалось, что руководство компании давно разглядело её махинации и сливало ей искажённую информацию, а она, в свою очередь, дезинформировала конкурентов. Эта игра очень радовала топ-менеджеров, которые использовали в своих целях ничего не подозревавшую Аньку.