От России до Канады: Кто разделил землю древними мегалитическими стенами Геологи и археологи встречают их по всему миру — огромные древние стены, сложенные из колоссальных каменных блоков, происхождение которых скрыто во тьме времён. 26 ноября, 01:40 Обложка © Factroom.ru

Таинственные стены России

Одни учёные считают, что это останцы скал, возникшие в процессе выветривания, но другие уверены: вся восточная часть России от Урала и до Камчатки покрыта сетью мегалитических стен, возраст которых исчислить невозможно, может быть, им миллионы лет. Поразительно, но среди энтузиастов, занятых изучением стен, много геологов, археологов и антропологов. Хотя официальная наука их находки не признаёт, они не теряют надежду найти истину.

Сорокаметровая мегалитическая стена длиной 200 метров была найдена в Горной Шории ещё в советское время. Открытие сделали геологи из посёлка Камушки Междуреченского района. Исследования стены, получившей название Сурак-Куйлюмский мегалитический комплекс, начались только в конце XX века. В 2014 году стену тщательно изучали 19 геологов с навыками горных альпинистов. Их исследования не были однозначными, но объяснить происхождение мегалитических блоков весом в тысячу тонн, длиной 20 метров и высотой 5–7 метров различными видами "трещиноватости пород" они не смогли, тем более что местами в стене явно видна полигональная кладка.

Мегалиты Горной Шории. Фото © Livejournal.com / sibved

Ещё одна мегалитическая стена в Сибири — Койское Белогорье в Красноярском крае. Стена длиной 600 метров, облицованная уже полуразрушенными каменными блоками, которые осыпаются с неё по обе стороны, оставляя причудливые композиции.

Аналогичное образование найдено в 30 километрах от Магадана. Когда исследователи догадались объединить в одно целое разрозненные мегалиты, оказалось, что остатки древней стены тянутся с юго-запада на северо-восток к Берингову проливу. Тайгоносские коряки рассказывают легенды, согласно которым стену построили древние "летающие люди". Они считают, что всё железо, которое использовал их народ, было оставлено этими неведомыми людьми.

На Урале есть свои мегалитические сооружения. Это Чёртово Городище, основание которого сложено замковой кладкой, и знаменитые Аракульские Шиханы, которые тянутся на два километра и высота которых с восточной стороны составляет от 30 до 60 метров. По свидетельствам археологов, на юге уральские стены имеют искусственное продолжение в виде земляных валов, которые тянутся до самого Каспия, образовывая Великую Уральскую стену. Кем они построены, неизвестно. Одни археологи считают, что это сооружения цивилизации Синташта, построенные пять тысяч лет назад, другие относят валы к гораздо более древнему периоду.

Находят у нас и стены, сложенные полигональной кладкой (по примеру Перу). Например, в 1978 году в верховьях реки Виви вблизи плато Путорана эвенк В. Чапогир нашёл в овраге стену древнего города, сложенную из огромных каменных блоков. Сверху она была засыпана почвой, но обвал обнажил 50 метров каменной кладки. "Город богатырей!" — так назвал место вернувшийся в посёлок охотник. Однако в СССР эта находка не вызвала энтузиазма — слишком далеко. Были найдены останки стены, сложенной полигональной кладкой в Хакасии.

Стены Азии, Европы и Америки

Стена в Тибете. Фото © Wikipedia

В Тибете в XX веке европейцы нашли "призрачные стены" — сооружения, защищающие отдельную область Тибета, равнину Гьянца. В пользу того, что это искусственные сооружения, говорит тот факт, что стены имеют ворота, одинаковую высоту и поворачивают под прямым углом. Но при этом поверхность их настолько изъедена временем, что представить их первоначальный вид невозможно.

В Испании в долине реки Гуадалупе есть мегалитическая стена, отделанная фигурными каменными блоками. Официальная наука называет её акведуком, хотя на фотографии видно, что никакого акведука нет, а есть огромная, массивная стена, облицовка которой уцелела только в одном месте.

В Сирии на острове Арвад есть остатки огромной стены, сложенной из многотонных каменных блоков. Официальная наука относит её к римлянам. Но остров упоминается в Книге Бытия, что даёт основания предположить, что сооружение гораздо старше римлян. Многие исследователи считают, что стена была разрушена в глубокой древности каким-то катаклизмом. Сейчас местные жители используют блоки как строительный материал.

В США в штате Монтана есть стена, подобная мегалитам Горной Шории. Похожие сооружения встречаются в Канаде на острове Кейп-Бретон и в Британской Колумбии.

150 лет назад в Техасе переселенцы нашли каменную стену. В отличие от мегалитов Старого Света она была полностью засыпана грунтом. На сегодня из-под земли открыто примерно 20 километров стены. Кто и когда её построил — неизвестно.

В Бразилии в муниципалитете Кабасейрас находится мегалитическое сооружение под названием Saca de Lã, что переводится как "шерстяные мешки". Это остатки некогда стоявшей здесь огромной стены, ныне напоминающие положенные друг на друга тюки с шерстью. Каменные блоки сложены замковой кладкой без раствора. Стена такая древняя, что всё остальное обратилось в прах.

Бразильская стена "шерстяные мешки". Фото © Piramidal.net

Стены есть и на дне океана. Например, в Республике Фиджи дайверам предлагают поплавать вдоль огромной белой стены, которая уходит в глубину на десятки метров. Видевшие её уверяют, что стена рукотворная и поражает воображение.

Свидетели всемирной катастрофы

Мегалиты острова Веры (Челябинская область). Фото © Wikipedia

Все мегалитические стены имеют признаки насильственного разрушения. Мегалиты Урала, Горной Шории, Магадана, Красноярского края, штата Монтана и Канады одинаково оплавлены, местами покрыты сажей, на вершинах стен в камне виднеются выжженные лунки. Антрополог и писатель Георгий Сидоров считает, что мегалиты Сибири были "разрушены термоядерными ударами". Об этом свидетельствуют 30-метровые мегалиты, выгнутые под воздействием температуры.

"Акведук" в Испании схож с сожжёнными на 80 сантиметров в глубину холмами Содом и Гоморра, которые недавно обнаружили израильские археологи. Видимо, облицовка стены уцелела случайно. Недавние экспедиции журналиста Николая Субботина в Среднюю Азию позволили найти такие же сожжённые на десятки сантиметров вглубь стены у древнего города Мерв.

Разрушена неизвестной катастрофой стена на острове Арвад. Сооружение в Техасе погребено под слоями земли. Минимум наполовину сожжена или разрушена "призрачная стена" в Тибете.

Это означает, что перед нами артефакты какой-то древней цивилизации, не пережившей катаклизма. Что это было? Всемирная атомная война? Модифицированный напалм, которым землю бомбили из космоса? Или библейский потоп, во время которого с неба тоже сыпались "угли и сера"?

Разделяй и властвуй

Стена между Египтом и сектором Газа. Фото © Wikipedia

Люди и сейчас делят землю на сферы влияния и строят стены. Израиль отгораживается от Ливана, США от Мексики, бетонная стена возвышается на границе Египта и сектора Газа, баррикады возведены между Кувейтом и Ираком, Малайзией и Таиландом, Саудовской Аравией и Йеменом.

Значит, в древности страны тоже отгораживались друг от друга. Правда, несмотря на расцвет технологий, масштаб у нас помельче. Но, может быть, эти стены были построены не людьми? На этот счёт существует несколько гипотез.

Во-первых, часть из них действительно могла быть построена древними людьми. Цивилизация расцвела, разрослась до масштабов планеты и саморазрушилась. Недаром Платон писал о катастрофе, постигшей Атлантиду, а древние китайцы ужасались, описывая события прошлого: "Земля опрокинулась, как гончарный круг", "Погибли все животные, выжила лишь горстка людей", "Небо обрушилось и упало на север. Звёзды стали двигаться на восток, а солнце стало чёрным". Это могла быть ядерная война, Всемирный потоп, во время которого с небес тоже сыпалась сера, а могла быть и катастрофа (падение астероида, встреча Земли с кометой или смена полюсов).

Вторая гипотеза говорит о том, что создателями стен могли быть существа другой расы. Даже Библия не отрицает того факта, что на земле жили некие "исполины" и "сыны Божии". Существует много толкований этого отрывка из Библии, но убедительного объяснения нет. Это даёт простор для фантазии учёным, писателям и оккультистам, которые утверждают, что раньше на земле жили лемурийцы. Остаётся открытым вопрос: где их останки? Но если на планете жили разные расы, то это объясняет строительство стен. Договориться было сложно.

Ну и, наконец, существует теория о том, что "летающие люди" были пришельцами из далёкого космоса, пресловутыми ануннаками, которые попытались подчинить человечество, понастроили стен между своими "владениями", а когда ничего не вышло, разбомбили планету и улетели.

Окончательного ответа на вопрос, кем были создатели стен, нет. Слишком мало официальная наука уделяет внимания подобным артефактам, слишком неохотно тратят на это средства правительства, а официальная наука и вовсе отворачивается от фактов. Например, мегалитический комплекс, найденный японцами на дне океана у острова Йонагуни, был проигнорирован наукой. Изучением сооружения десять лет занимался энтузиаст, сейсмолог и геолог Рюкю Кимура, сумевший доказать, что на дне находится скала, которую древние люди обтесали под храм. О самой же цивилизации, проделавшей такую титаническую работу, до сих пор ничего не известно.

Авторы Александр Лаврентьев