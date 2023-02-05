Грош цена христопродавцам: Как звёзды, сбежавшие из России из-за СВО, тоскуют по гонорарам Память о новогодних каникулах в России, которые для звёзд означали горы налички и пополнение счетов, безвозвратно потеряна для сбежавших после спецоперации, и теперь они пытаются оправдать свои шаги. 5 февраля, 17:14 Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников / Сергей Фадеичев / Валерий Шарифулин

Монеточка

Народные умельцы давно переделали песню Елизаветы Гырдымовой — певицы Монеточки*, признанной физлицом-иноагентом, на свой лад. Похоже, не зря: "Если бы мне платили каждый раз, когда думаю о бабле". Прагматичный подход девушки родом из Екатеринбурга, взявшей себе псевдоним по фэншуй, сделал своё дело. Артистка решила ещё весной, что оставаться на родине не так рентабельно, как колесить по Прибалтике. Ну что же, посмотрим. После отмены концертов певица уже сожалеет и надеется вернуться и выступить в любимых городах.

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова). Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

По сообщениям СМИ, Монеточка избавляется от собственных активов в Москве для покупки жилья в Вильнюсе и продаёт квартиру в Басманном районе за 30 миллионов, которая два года назад стоила 20 млн рублей. Квартиру, кстати, опечатали.

Напомним, Генпрокуратуру РФ попросили признать исполнительницу иноагентом после концерта в Литве, где артистка продемонстрировала власовский флаг и прокричала вместе с фанатами: "Россия будет свободной! Слава Украине!"

"За звонкую монеточку "марионеточка" готова и не на такое", — пишет журналист Армен Гаспарян. Он считает, что трясти флагом неовласовцев и выкрикивать характерные лозунги в мирное время сошло бы под политический плюрализм. "А сейчас это открытое позиционирование себя на стороне врагов. Врагов не государства, а врагов русской государственности".

Опечатанная квартира Лизы Гырдымовой. Фото © t.me/ASGasparyan

Журналисты и публицисты отмечают в соцсетях: время всё расставит на свои места и в Монеточку точно никто не сыграет. "Пройдёт сто лет — и русские дети будут играть в Пригожина, грозного, но обаятельного героя нашей истории, совсем как у Стивенсона и Дюма, как в "Пиратах Карибского моря". В Оксимирона*, Дудя*, Улицкую*, Монеточку*, Макаревича*, Фишмана* и Зыгаря* русские дети играть не будут".

С ними полемизирует Наталья Осипова: "Да почему же? Дети будут играть, как после войны, в наших и фашистов. Кто будет вагнером? Чур я, и я, и я! А кто будет Долиным и Монеточкой? Не я, не я! Чур не я! Но кто-то же должен. Будут считаться на раз-два. Потому что никто не захочет быть Быковым и Дудем, потому что фу. Но для игры обязательно нужны плохие. Дети должны учиться побеждать Долиных сначала в игре".

Макс Покровский

Макс Покровский. Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

Лидер рок-группы "Ногу свело!", поддерживающий режим Зеленского, намерен вернуться в Россию с концертом. Несмотря на то что Максим Покровский давно уехал в США, без российских концертов обойтись не может. В соцсетях он поливает презрением не только Россию, но и коллег по цеху за поддержку Армии РФ. Певец собирается приехать в Санкт-Петербург, чтобы выступить на Roof Fest 7 июля.

Ранее Покровский пытался своими "произведениями" остановить Москву и спецоперацию, сообщил он Deutsche Welle*, признанному в России СМИ-иноагентом. Также певец сетовал, что не в силах заставить ЕС больше помогать Украине.

Россиян, поддержавших спецоперацию, Макс Покровский называет варварами, на примере которых будут изучать историю фашизма. Видимо, о фашизме, с которым сражались его прадеды и деды, он подзабыл.

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Давно признанный иноагентом музыкант Андрей Макаревич* никак не может успокоиться и забыть о российских гонорарах. Теперь он пытается камлать на смерть российского руководства и скорбеть о "кромешной тупости и глупости большинства рядовых россиян".

Известно, что в середине января Макаревич и вместе с ним ещё пять признанных в России иноагентами человек учредили юрлицо — организацию под названием "Философия ненасилия". Главой компании, которая собирается заниматься пропагандистской деятельностью в СМИ, стал Рубен Апресян, который сотрудничал с американскими фондами ещё с начала 90-х годов. А самым главным его грантодонором был фонд Сороса.

Последние вирши Макаревича под гитарку, по мнению членов "Изборского клуба" в Российской империи, потянули бы "на восемь лет каторги". Но в России живут добрые люди, они просто закрыли певцу, презирающему большинство её граждан, доступ к гонорарам. Вероятно, музыкант решил, что раз не светят ему больше московские, сибирские и уральские корпоративы, то пора на службу к операторам "цветных революций" податься. Нужно же на что-то кормить и баловать очередную молодую жену.

* Лица, внесённые в России в список иноагентов.

Авторы Мари Медведева