Зачем Макаревич и его друзья-иноагенты открыли в Москве пропагандистскую фирму Критик СВО и житель Израиля Андрей Макаревич* вышел на информационное поле. Вместе с пятью единомышленниками-иноагентами он стал соучредителем фирмы "Философия ненасилия". Что об этом известно? 17 января, 23:40 Андрей Макаревич. Фото © LIFE / Владимир Суворов

Чем будет заниматься новая фирма Макаревича

Компания "Философия ненасилия" зарегистрирована на днях, а её деятельность сводится к производству и распространению различных информационных материалов.

Согласно ОКВЭД, только что учреждённая компания будет заниматься производством видео- и кинофильмов, вести издательскую, рекламную и деятельность информационных служб, оказывать полиграфические услуги. Кроме прочего, заявлены теле- и радиовещание.

Генеральным директором созданного 12 января предприятия стал российский учёный, доктор философских наук, заведующий сектором этики Института философии РАН и с 9 декабря прошлого года иностранный агент Рубен Апресян. На данный момент юридическое лицо зарегистрировано в его квартире в одной из панельных высоток в районе станции метро "Алтуфьево".

Помимо Макаревича и Апресяна у "Философии ненасилия" есть ещё четыре учредителя, и все они иноагенты. Это правозащитница из Нижнего Новгорода Олимпиада Усанова, скандальный адвокат из Краснодара Михаил Беньяш, журналисты Андрей Колесников (не путать с тёзкой из ИД "Коммерсант") и Дмитрий Любимов из Марий Эл. У всех совладельцев — равные доли владения.









Кто оплачивает пропаганду

Как будет финансироваться деятельность фирмы, пока непонятно. Однако у некоторых соучредителей есть давние партнёры на Западе. Например, Апресяна ловили на том, что на протяжении многих лет он получал финансирование из-за рубежа через иностранный фонд. Деньги от фонда учёному поступали в виде грантов на научную и просветительскую работу.

Среди вороха научных проектов, сделанных по заказу американских институтов, у Апресяна есть работа, озаглавленная почти как его совместная с Макаревичем фирма "Философия ненасилия", — "Опыт ненасилия в ХХ столетии". Этот труд был написан при поддержке Albert Einstein Institution (США).

Институт Альберта Эйнштейна, возглавляемый философом Джином Шарпом, уже давно известен в мире своими тесными связями с ЦРУ и разработками технологий "бархатных революций". В основе таких методик лежит так называемое ненасильственное сопротивление — технология бескровной смены власти в различных странах.

Похоже, на днях Андрей Макаревич и его друзья-иноагенты создали очередной отряд для информационных диверсий.

Какой ещё бизнес есть у Макаревича

Судя по данным информационной системы СПАРК, кроме Андрея Макаревича практически ни у кого из участников предприятия опыта работы в бизнесе до этого не было. Музыкант же до сих пор имеет несколько бизнесов в Москве и в ближайшее время, похоже, закрывать их не намерен.

Самый старый из ныне действующих — продюсерская компания "Самый Смак", известная по передаче "Смак" на Первом канале. Кулинар Макаревич учил страну готовить, а позже передал должность ведущего Ивану Урганту. Фирма работает до сих пор, однако последние пять лет официально показывает мизерную прибыль, а иногда, как в ковидном 2020-м, — убыток более полумиллиона рублей.

Участники группы "Машина времени" создали и владеют в равных долях фирмой "Синтез старз", чья деятельность ведётся в области художественного творчества. Похоже, это инкарнация уже несуществующей юридически компании "Группа Машина времени XXI", объединявшей музыкантов группы. Сейчас "Синтез старз" не показывает ничего, кроме убытков в минус 400 тысяч рублей по итогам 2021 года.





Единственным прибыльным активом Макаревича является его джаз-клуб "Джем", расположенный в районе Чистых прудов, на улице Сретенке. Прошлый год был особенно успешным и принёс своим владельцам выручку почти 40 млн рублей. Интересно, что бар и в прошлые годы, в том числе в ковидном 2020-м, выручал около 20 миллионов рублей. При этом предприятие, на котором, судя по данным СПАРК, занято всего 11 человек, активно пользовалось государственной поддержкой. В 2020-м и 2021 году от государства юрлицо получило около 700 тысяч рублей помощи.

Ещё у Андрея Макаревича была расположенная в Филях продакшен-студия "Мамбо продакшн" с теми же заявленными видами деятельности, что и новосозданная "Философия ненасилия". Сейчас бенефициаром фирмы является сестра музыканта Наталья. Как и остальные фирмы "машиниста", студия также регулярно показывает убытки.

Опыт управленческой деятельности есть у Рубена Апресяна, который до недавнего времени работал генеральным директором и состоял в учредителях некоммерческой организации "Центр прикладной и профессиональной этики", располагавшейся в знаменитом особняке на Волхонке — одном из красивейших реконструированных особняков XIX столетия, бывшем здании Первой мужской гимназии. Особняк находится в самом центре Москвы, напротив храма Христа Спасителя.







С июля прошлого года Центр находится в стадии ликвидации. Судя по отчётным бухгалтерским документам за 2020 год, через счета организации проходило не более миллиона рублей.

На сайте Института философии РАН до сих пор опубликована информация о зарубежной деятельности научного сотрудника, из которой следует, что активное сотрудничество с западными институтами Апресян начал ещё в советское время:

1989–1991 годы — член совета директоров конференции "Выживание планеты", Дубровник (при поддержке Фонда Сороса**). 1992–1997 годы — член Комитета международных связей The Ethikon Institute. 1992–1997 годы — иностранный член консультативного совета M.K. Gandhi Institute for Nonviolence (США). 1996–1999 годы — эксперт, председатель (1999) правления программы по среднему образованию института "Открытое общество" — Фонд Сороса**. 1999–2002 годы — член экспертного совета подпрограммы по толерантности института "Открытое общество" — Фонд Сороса**. С 2017 года член Научного консультативного совета (Science Advisory Council) Стокгольмского экологического института (Stockholm Environment Institute).

Послужной список философа Апресяна. Фото © Iphras.ru

Интересно, что на странице философа в Википедии эти сведения отсутствуют.

* Внесён Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. ** Организация признана нежелательной в России.

Фото © LIFE / Владимир Суворов Зачем Андрей Макаревич открывает новый бизнес в России? 0 Чтобы заниматься пропагандой в России Он хочет легализовать какие-то финансовые потоки от Запада Пусть с этим разберутся силовики

Авторы Евгений Кузнецов