Откуда у блогера Юрия Дудя миллионы на квартиру в Барселоне Оглавление Как блогер обустроился в Барселоне На что Дудь купил жильё в Барселоне Как Дудь стал иноагентом и уехал из России Корни блогера Дудя — на Украине Бывший российский журналист, блогер и иноагент Юрий Дудь, похоже, окончательно попрощался с Россией: закрыл ИП и передал бренд "вДудь" испанской компании. Он решил осесть в Барселоне. 176410 176410 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дарья ИСАЕВА, © Shutterstock

Лайф выяснил, что испанская компания Butovo Production S.L., получившая объект интеллектуальной собственности — название ютуб-проекта "вДудь", появилась совсем недавно, зарегистрирована на самого Дудя* в конце мая 2022 года и, согласно отчёту, работает как рекламное агентство.

Как блогер обустроился в Барселоне

В Сети появилась информация, что после признания иноагентом Юрий Дудь уехал из России и обосновался в Испании, где в Барселоне якобы приобрёл недвижимость площадью 82 квадрата за 550 тыс. евро (около 35 млн рублей по курсу на момент покупки). Дескать, по документам помещение обозначено как склад, но в его распоряжении есть и жилая недвижимость.

Центральная улица Барселоны — проспект Диагональ. В этом доме обосновался беглый блогер Юрий Дудь

Юридический адрес фирмы Дудя: Avenida Diagonal, 497 - P5, Barcelona, 08029. Это 9-этажный дом с номером 497, построенный в 1959 году и расположенный в центральной части города, на знаменитом проспекте Диагональ, пересекающем едва ли не весь мегаполис. В распоряжении блогера находятся помещения на пятом этаже здания.

Здесь может располагаться жильё блогера. На испанских сайтах недвижимости в здании на пятом этаже продаётся сразу несколько помещений общей площадью около 470 квадратов с начальной стоимостью 540 тыс. евро. Это сопоставимо с информацией о стоимости квартиры блогера в Испании. Похоже, одно из них теперь и принадлежит Юрию Дудю.

Здесь расположены жильё и студия для записи роликов Юрия Дудя. Фото © idealista.com

На что Дудь купил жильё в Барселоне

При всех неудачах последних лет (несколько проигранных судебных процессов, крупные штрафы и признание иноагентом) Юрий Дудь* оказался единственным среди шестёрки самых богатых ютуберов, кто за прошедший год сумел умножить свои доходы от канала: с 36,3 млн рублей в 2021-м до 59,3 млн рублей в прошлом. Самые богатые блогеры России Wylsacom (Валентин Петухов), Алексей Пивоваров*, Илья Варламов, Ксения Собчак и Ирина Шихман*, соревновавшиеся с Дудём, заметно обеднели.

Летом появилась информация, что Юрий Дудь продаёт свои апартаменты площадью 50 квадратов, расположенные на мансардном этаже ЖК "Даниловская мануфактура", что рядом с метро "Тульская", за 25 млн рублей. А буквально через несколько дней стоимость лота подросла ещё на 5 млн.

Всплыли и фотографии помещения, и пользователи Сети долго не могли понять, как в одной комнате может жить семья из четырёх человек (сам Дудь, его супруга Ольга и два несовершеннолетних ребёнка).







На самом деле это не единственное жильё Дудя в Москве. Лайф выяснил, что на главу семейства записана трёшка на Южнобутовской улице. Квартира площадью под 80 квадратов расположена в кирпичной 13-этажке в столичном районе Южное Бутово. Жильё той же площади здесь сейчас стоит около 16 млн рублей. Владельцем недвижимости блогер стал ещё в 2012 году.

Стоит отметить, что в Южном Бутове живёт и семья жены Дудя — Ольги Боневой. Родителям девушки здесь принадлежало несколько квартир. Одна из них расположена на 26-м этаже башни на улице Поляны. Здесь Боневым принадлежит около 100 кв. м.

Вполне возможно, название своей испанской фирме — Butovo production — блогер дал в память о своём реальном месте жительства, а апартаменты на Тульской он использовал для съёмок своих роликов или как "подменное" жильё.

Как Дудь стал иноагентом и уехал из России

В России журналист стал популярным в русскоязычном "Ютубе", на площадке которого с 2017 года ведёт авторское интернет-шоу "вДудь". Шоу проходит в формате интервью, во время общения допустимы различные постыдные откровения, фривольное поведение, вопросы "ниже пояса" и, конечно, мат. Время от времени на канале выходили и документальные фильмы.

За годы работы площадки стала понятна политическая позиция журналиста: в эфир к нему чаще всего попадают российские оппозиционеры, лица, имеющие судимости с политическим окрасом, либерально ориентированные рэперы, комики, художники-акционисты, беглые политики и бизнесмены, на которых в России заводились уголовные дела. На встречу с последними Дудь выезжал за границу: в Лондон, Соединённые Штаты, Израиль и т.д.

Тот же подход блогер использовал по отношению к Белоруссии в 2020 году — во время и сразу после августовских беспорядков, сопровождавших президентские выборы. Тогда в его эфирах появлялись учредители и сотрудники запрещённой в республике NEXTA, большое интервью Дудь сделал с белорусским комиком-оппозиционером Славой Комиссаренко.

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Стоит ли говорить, что начало войсковой операции России на Украине блогер подверг жёсткой критике и во всём обвинил Россию.

Кроме политики в своём шоу блогер часто поднимал скользкие темы вроде употребления наркотиков или гомосексуальных отношений. Рано или поздно это должно было заинтересовать правоохранительные органы.

Летом 2021 года в Зюзинском районном суде Москвы рассматривалось дело о пропаганде наркотиков, которая усматривалась в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном*. Тогда суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 100 тыс. рублей. А в прошлом году Лефортовский суд признал его виновным в распространении гей-пропаганды и оштрафовал на 120 тыс. рублей.

15 апреля 2022 года Минюст признал Юрия Дудя иноагентом, после чего блогер, похоже, решился на отъезд из России.

Фото © Youtube / вДудь

Корни блогера Дудя — на Украине

По национальности Юрий Дудь украинец. Его семья — выходцы из западной части страны. В советское время отец служил военным в ГДР и там же — в Потсдаме — в 1986 году родился будущий блогер.

После службы семья вернулась на Украину, а после перебралась в Москву. Александр Дудь служил в структурах Минобороны, преподавал и руководил кафедрой в Общевойсковой академии Вооружённых сил Российской Федерации. Как выяснил Лайф, в ней же работала и мать Дудя.

В 2008 году Дудь-старший защитил докторскую диссертацию и с тех пор преподаёт в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Последние годы занимает должность профессора. Среди студентов вуза носит прозвище Мультик.

Александр Дудь. Фото © oa-vs-rf.narod.ru

Долгое время семья Дудь жила в ведомственной квартире Минобороны в Восточном округе Москвы.

В 2007 году Общевойсковая академия передала в собственность матери блогера Анне Дудь две квартиры в столичном районе Лефортово общей площадью 92 квадрата.

У Дудя-старшего до сих пор есть анонимный аккаунт в ВК, который мужчина использовал для общения с украинской роднёй и друзьями. В списке его контактов всего 12 человек, большинство проживают в Тернопольской и Львовской областях Украины. Среди них также находятся и родственники с той же фамилией.

* Признан иностранным агентом.

Будете ли вы переживать, если Дудь уедет из России? 0 Да, я смотрел его шоу Это кто вообще такой? Это ему теперь нужно переживать на Западе

Авторы Евгений Кузнецов