Богатый предатель: Откуда у блогера Юрия Дудя миллионы на квартиру в Барселоне Бывший российский журналист, блогер и иноагент Юрий Дудь, похоже, окончательно попрощался с Россией: закрыл своё ИП и передал бренд "вДудь" испанской компании. Он решил осесть в Барселоне. 12 января, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Дарья ИСАЕВА, © shutterstock

Лайф выяснил, что испанская компания Butovo Production S.L., получившая объект интеллектуальной собственности — название ютуб-проекта "вДудь" — появилась совсем недавно: зарегистрирована на самого Дудя* в конце мая 2022 года и согласно отчёту работает как рекламное агентство.

Как блогер обустроился в Барселоне

В Сети появилась информация, что после признания иноагентом Юрий Дудь уехал из России и обосновался в Испании, где в Барселоне якобы приобрёл недвижимость площадью 82 "квадрата" за 550 тыс. евро (около 35 млн рублей по курсу на момент покупки). Дескать, по документам помещение обозначено как склад, но в его распоряжении есть и жилая недвижимость.

Центральная улица Барселоны — Проспект Диагональ. В этом доме обосновался беглый блогер Юрий Дудь

Юридический адрес фирмы Дудя: Avenida Diagonal, 497 - P5, Barcelona, 08029. Это 9-этажный дом с номером 497, построенный в 1959 году и расположенный в центральной части города, на знаменитом проспекте Диагональ, пересекающем едва ли не весь мегаполис. В распоряжении блогера находятся помещения на 5 этаже здания.

Здесь может располагаться жильё блогера. На испанских сайтах недвижимости в здании на 5-м этаже продаются сразу несколько помещений общей площадью около 470 квадратов с начальной стоимостью 540 тыс евро. Это сопоставимо с информацией о стоимости квартиры блогера в Испании. Похоже, одно из них теперь и принадлежит Юрию Дудю.

Здесь расположены жильё и студия для записи роликов Юрия Дудя. Фото © idealista.com

На что Дудь купил жилье в Барселоне

При всех неудачах последних лет (несколько проигранных судебных процессов, крупные штрафы и признание иноагентом), Юрий Дудь* оказался единственным среди шестёрки самых богатых ютуберов, кто за прошедший год сумел умножить свои доходы от канала: с 36,3 млн рублей в 2021-м до 59,3 млн рублей в прошлом. Самый богатый блогер России Wylsacom (Валентин Петухов), Алексей Пивоваров*, Илья Варламов, Ксения Собчак и Ирина Шихман*, соревновавшиеся с Дудём, заметно обеднели.

Летом появилась информация, что Юрий Дудь продаёт свои апартаменты площадью 50 "квадратов", расположенные на мансардном этаже ЖК "Даниловская мануфактура", что рядом с метро Тульская, за 25 млн рублей. А буквально через несколько дней стоимость лота подросла ещё на 5 млн.

Всплыли и фотографии помещения, и пользователи сети долго не могли понять, как в одной комнате может жить семья из 4-х человек (сам Дудь, его супруга Ольга и два несовершеннолетних ребёнка).







На самом деле, это не единственное жильё Дудя в Москве. Лайф выяснил, что на главу семейства записана трёшка на улице Южнобутовской. Квартира площадью под 80 квадратов расположена в кирпичной 13-этажке в столичном районе Южное Бутово. Жильё той же площади здесь сейчас стоит около 16 млн рублей. Владельцем недвижимости блогер стал ещё в 2012 году.

Стоит отметить, что в Южном Бутово живёт и семья жены Дудя — Ольги Боневой. Родителям девушки здесь принадлежало несколько квартир. Одна из них расположена на 26 этаже башни на улице Поляны. Здесь Боневым принадлежит около 100 кв м.

Вполне возможно, название своей испанской фирме — Butovo production — блогер дал в память о своём реальном месте жительства, а апартаменты на Тульской он использовал для съёмок своих роликов или как "подменное" жильё.

Как Дудь стал иноагентом и уехал из России

В России журналист стал популярным в русскоязычном ютуб, на площадке которого с 2017 года ведёт авторское интернет-шоу "вДудь". Шоу проходит в формате интервью, во время общения допустимы фривольное поведение, различные постыдные откровения, вопросы "ниже пояса" и, конечно, мат. Время от времени на канале выходили и документальные фильмы.

За годы работы площадки стала понятна политическая позиция журналиста: в эфир к нему чаще всего попадают российские оппозиционеры, лица, имеющие судимости с политическим окрасом, либерально ориентированные рэперы, комики, художники-акционисты, беглые политики и бизнесмены, на которых в России заводились уголовные дела. На встречу с последними Дудь выезжал за границу: в Лондон, Соединенные Штаты, Израиль и т.д.

Тот же подход блогер использовал по отношению к Белоруссии в 2020 году — во время и сразу после августовских беспорядков, сопровождавших президентские выборы. Тогда в его эфирах появлялись учредители и сотрудники запрещенной в республике NEXTA, большое интервью Дудь сделал с белорусским комиком-оппозиционером Славой Коммисаренко.

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Стоит ли говорить, что начало войсковой операции России на Украине блогер подверг жёсткой критике и во всём обвинил Россию.

Кроме политики в своём шоу блогер часто подымал скользкие темы вроде употребления наркотиков или гомосексуальных отношений. Рано или поздно это должно было заинтересовать правоохранительные органы.

Летом 2021 года в Зюзинском районном суде Москвы рассматривалось дело о пропаганде наркотиков, которая усматривалась в двух интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном*. Тогда суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 100 тыс. рублей. А в прошлом году Лефортовский суд признал его виновным в распространении гей-пропаганды и оштрафовал на 120 тыс. рублей.

15 апреля 2022 года Минюст признал Юрия Дудя иноагентом, после чего блогер, похоже, решился на отъезд из России.

Фото © Youtube / вДудь

Корни блогера Дудя — на Украине

По национальности Юрий Дудь украинцец. Его семья — выходцы из западной части страны. В советское время отец служил военным в ГДР и там же — в Потсдаме — в 1986 году родился будущий блогер.

После службы семья вернулась на Украину, а после перебралась в Москву. Александр Дудь, служил в структурах Минобороны, преподавал и руководил кафедрой в Общевойсковой академии вооруженных сил Российской Федерации. Как выяснил Лайф, в ней же работала и мать Дудя.

В 2008 году Дудь-старший защитил докторскую диссертацию и с тех пор преподаёт в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Последние годы занимает должность профессора. Среди студентов вуза носит прозвище Мультик.

Александр Дудь. Фото © oa-vs-rf.narod.ru

Долгое время семья Дудей жила в ведомственной квартире Минобороны в Восточном округе Москвы.

В 2007 году общевойсковая академия передала в собственность матери блогера Анны Дудь две квартиры в столичном районе Лефортово общей площадью 92 "квадрата".

У Дудя-старшего до сих пор есть анонимный аккаунт в ВК, который мужчина использовал для общения с украинской родней и друзьями. В списке его контактов всего 12 человек, большинство проживают в Тернопольской и Львовской областях Украины. Среди них также находятся и родственники с той же фамилией.

* Признан иностранным агентом.

Будете ли вы переживать, если Дудь уедет из России? 0 Да, я смотрел его шоу Это кто вообще такой? Это ему теперь нужно переживать на Западе

Авторы Евгений Кузнецов