Зашкварные истории: Почему стендапер Поперечный оказался никому не нужен на Западе Скандально известный комик и блогер Данила Поперечный, уехавший из России после начала СВО, вернулся в страну. Он живёт в Санкт-Петербурге, но деньги собирает на помощь Украине. 6 декабря, 23:40 Комик Данила Поперечный. Обложка © VK / spoontamer

Ещё недавно Поперечный решил устраивать стендапы в европейских столицах. Однако дело не заладилось: он стал жаловаться подписчикам, что это отнимает у него слишком много времени, выбивает из сил, а каждое выступление может закончиться многомилионными убытками из-за постоянных проволочек в оформлении иностранных виз. Западные посольства не спешили делать поблажки сбежавшим из России блогерам.

В чём заключается феномен Поперечного

В России Данила Поперечный стал популярным среди молодёжи во второй половине прошлого десятилетия. Особенность звёзд последнего поколения заключается в том, что для раскрутки им уже не нужен телевизор, "голубые огоньки" и связи на центральных каналах.

Новые блогеры как грибы после дождя вырастают на площадке YouTube, дающей возможность кому угодно высказываться практически по любому поводу. Для этого не нужно быть экспертом в какой-либо области, долго учиться и много работать, достаточно личной харизмы и наглости.

Поперечный — именно такой продукт. Ещё совсем недавно на свои программы он собирал залы, по размеру сопоставимые со стадионами. Регулярно ездил в туры по всей стране. Однако при этом среди людей старшего возраста его имя почти никому не известно.

Афиша первого международного тура Данилы Поперечного. Фото © VK / spoontamer

Впервые на YouTube блогер появился в 2009 году в возрасте 15 лет. Тогда он увлекался мультипликацией, вдохновлялся работами эстонского flash-аниматора Дмитрия Меньшикова, в России известного в качестве автора сериала School-13. Со временем блогер забросил анимацию и занялся юмором.

Творчество комика насквозь политизировано. Поперечный занял удобную для американского видеосервиса антигосударственную позицию, которую доносит до слушателя с помощью всё тех же стендапов. Сейчас ему всего 28 лет, однако влияние человека без специального (да и вообще без высшего) образования на свою аудиторию, состоящую в основном из школьников и студентов, велико.

Сразу после начала СВО Поперечный уехал из России и опубликовал "очень важное видео", снятое в дубайской пустыне. В ролике блогер осудил решение о вводе российских сил на Украину, заявил о своём непонимании страны, в которой он всё это время жил, а также объяснил свой отъезд за границу якобы страхом за свою свободу и жизнь.

Среди своих почитателей всё последнее время блогер активно собирает деньги якобы на помощь украинским беженцам. Средства предлагается отправлять в Польшу, в благотворительный фонд Siepomaga, который возглавляет полная тёзка гражданки Великобритании польского происхождения Моника Урбан.

Stand-up концерт "НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЙ" Данилы Поперечного. Фото © YouTube / Данила Поперечный

Как Поперечный стал русофобом

Данила Поперечный родился в 1994 году в Воронеже. Рос без отца, который якобы ушёл из семьи почти сразу после рождения сына. Воспитывали отпрыска мать Наталья и бабушка.

Когда подростку исполнилось 14 лет, в 2008 году, Наталья Поперечная взяла сына и уехала жить в Киев. Следующие 6 лет — до 2014 года, судя по официальной биографии, Поперечный-младший учился и жил на Украине. Окончил школу № 25 имени Белинского, расположенную в самом центре Киева на улице Владимирской. Фасад здания практически выходит на знаменитый Андреевский спуск — аналог московского Старого Арбата.

После школы парень на два года уехал в Польшу, там он поступил на инженера-информатика в Университет информатики и управления, расположенный в городе Жешув. Впрочем, проучился недолго — всего 2 года, бросил и вернулся домой.

Данила Поперечный выступает от русскоязычной школы на городском фестивале КВН, 2010 год, Киев, Украина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / spoontamer

Стоит отметить, что в те годы на Украине и в той же Польше уже набирали обороты русофобские настроения. После оранжевого Майдана и победы Ющенко на президентских выборах 2004 года русских в Незалежной уже открыто стали называть врагами. Эта среда значительно повлияла на мировосприятие молодого человека.

Почему семья выбрала Украину

За это же время мать Поперечного, похоже, прочно обосновалась в Киеве. Женщина сменила фамилию, став Сергеевой. Украинские базы данных говорят о том, что сейчас она может проживать у самого берега Днепра в Дарницком районе столицы.

Здесь, на улице Княжий Затон, расположен 37-этажный ЖК "Корона" — высотка бизнес-класса на 530 квартир с шестнадцатью лифтами, собственной вертолётной площадкой и пятиуровневым подземным паркингом. Кстати, в доме напротив живёт семья украинского шпиона в Китае Геннадия Романчина.

Квартира, расположенная на одном из верхних этажей, как и парковочное место в подземном паркинге, принадлежит предпринимателю Максиму Сергееву. Он выходец из крымского Гурзуфа, на 9 лет младше Натальи, ранее работал в известном спортивном издании "Команда" и вёл дела с украинской баскетбольной легендой — Андреем Шапталой.

В Киеве бывшая сотрудница воронежского ЧОПа Наталья Сергеева занимается частным предпринимательством. Судя по данным ОКВЭД, торгует мотоциклами, автозапчастями, а также занимается пошивом и торговлей одеждой. Этой же деятельностью занималась и фирма Максима Сергеева — "АРД Плюс", зарегистрированная в 2010 году с уставным капиталом в 400 тыс. гривен (более 1,5 млн рублей по курсу 2010 года). Недавно компания сменила владельца, новым собственником фабрики стал 24-летний парень из Киевской области.

Кроме того, номер телефона матери Данилы Поперечного оказался связан с местной детской спортивной баскетбольной школой, а также одним из киевских маркетинговых агентств.

КиевПанорама: Улица Княжий Затон, 21 на карте Киева — Яндекс Карты Слева ЖК "Корона", в котором, как утверждают украинские базы данных, живёт мама Данилы Поперечного, а справа — жильё украинского шпиона Романчина.

Похоже, Наталья одновременно имеет два гражданства — России и Украины. Активно работая в Киеве, тем не менее в 2015 году женщина получила российский паспорт с новой фамилией в родном Воронеже. Косвенно в своих последних роликах это подтверждает и сам Поперечный: недавно он заявил, что мать с младшим братом постоянно живут в Киеве.

Интересно, что Данила Поперечный всегда тщательно скрывал информацию о своей семье и личной жизни. Только недавно он признался, что женился на блогерше и модели Полине Чистяковой, в интернете известной как Poposha. Жена Поперечному досталась "в наследство" от блогера Николая Соболева, с которым девушка встречалась несколько лет назад.

Сколько зарабатывает Данила Поперечный

Став звездой YouTube, Поперечный зажил на широкую ногу. Сколько именно зарабатывает комик, точно сказать сложно, однако некоторые траты дают представление о состоянии блогера.

В 2020 году Поперечный купил просторную — почти 100 квадратов — квартиру в прилегающем к центру Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Она находится в дорогом ЖК, расположенном прямо на берегу реки Охты. Проект выполнен шведской компанией Bonava, в основном работающей на рынке стран Евросоюза. Жильё той же площади без отделки продаётся здесь за 35 млн рублей.

Жилой комплекс, в котором недавно поселилась чета Поперечного – Чистяковой в Санкт-Петербурге. Фото © ЦИАН

В апреле прошлого года блогер стал владельцем своего первого автомобиля — новенького паркетника Mercedes-Benz GLE 350 стоимостью около 10 млн рублей.

В феврале прошлого года он попал в газетные заголовки после того, как оплатил штраф в полмиллиона рублей, назначенный журналистке "Эха Москвы в Пскове" Светлане Прокопьевой по делу об экстремизме. Таким образом комик решил выразить позицию по поводу действий правоохранительных органов.

Недавно Поперечный сообщил, что потратил 6 млн рублей на организацию двух своих концертов в Лондоне. До последнего момента ютюбер был уверен, что потерял эти деньги, поскольку долгое время никак не мог получить британскую визу.

"Мерс" Дани Поперечного. За рулём сам владелец. Фото © Соцсети

Однако эта потеря не стала бы катастрофой. Ещё в 2018 году в одном из своих интервью Поперечный признался, что за свой концерт в Санкт-Петербурге в "Ледовом", на который пришло более 5 тыс. человек, он получил гонорар в размере четырёх миллионов рублей. А за тур, который комик отработал чуть ранее, заработал более трёх миллионов.

Почему блогеры возвращаются в Россию? 0 Потому что на Западе они никому не нужны Потому что у них в России остаются активы Потому что только в России они могут зарабатывать Начинают понимать, что ошиблись с оценкой ситуации