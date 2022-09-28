Как украинский шпион в Китае заработал жене на завод Российские хакеры RaHDIt раскрыли данные полутора тысяч шпионов Cлужбы внешней разведки Украины. Среди них — директор пекинского филиала "Укрспецэкспорта" Геннадий Романчин. Как живёт его семья? 27 сентября, 21:40 Елена и Геннадий Романчины. Обложка © OК / Геннадий Романчин

Большинство раскрытых разведчиков СВРУ оказались сотрудниками МИД Украины, работающими под прикрытием дипмиссий как минимум в 20 странах мира.

Шпионы обнаружились в украинских посольствах в США, Канаде, Франции, Италии, Польше, Венгрии, Греции, Азербайджане, Таджикистане, ЮАР, Иране. Кроме того, сотрудники СВРУ занимают формальные должности в крупных государственных, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность корпорациях.

Одним из раскрытых украинских разведчиков является директор представительства фирмы "Укрспецэкспорт" в Китае Геннадий Романчин. Лайф изучил его биографию и выяснил, что он шпионит уже много лет и в этом ему помогает супруга — сотрудница Посольства Украины в Пекине.

В Китае Романчин работает уже давно. Фото © OK / Геннадий Романчин

Оружие жмёт

Сразу после развала Советского Союза украинские военные стали продавать оставшееся им в наследство огромное количество оружия всех видов, за исключением ядерного, которое было передано России.

Для этого в 1996 году была создана госкомпания "Укрспецэкспорт", которая с тех пор занимается вопросами экспорта и импорта продукции и услуг военного и двойного назначения.

Организация не раз попадала в международные коррупционные скандалы, связанные с незаконной продажей вооружений. Один из самых громких произошёл в 2013 году в Астане.

Тогда казахские спецслужбы задержали двух представителей "Укрспецэкспорта" в момент передачи взятки руководителю Главного управления вооружений Минобороны Казахстана Алмазу Асенову. Ему предлагали 200 тысяч долларов за помощь в реализации проектов.

Судя по фотографиям из профиля Геннадия Романчина в ОК, он отвечает за взаимодействие не только с китайскими военными. Сотрудник "Укрспецэкспорта" проводил множество встреч с высшим командным составом Армии Монголии и даже общался с президентом страны.









Шпион из села

Романчину 56 лет, родился в селе Прилипка, расположенном в Козельщинском районе Полтавской области. Судя по данным его заброшенной страницы в VK, детство провёл в селе Вольное Криворожского района Днепропетровской области. Этот населённый пункт примыкает к Кривому Рогу и находится на берегу Карачуновского водохранилища.

Романчин даже в конце 90-х не бедствовал — тогда он катался на престижном седане BMW 735I — воспетой в фильме "Бумер" "бэхе-семёрке".

Уже много лет Геннадий и его супруга Елена постоянно живут в Пекине в округе Чаоян — центральном деловом районе китайской столицы. Здесь расположен посольский квартал, а также множество офисов представительств транснациональных компаний. У пары есть две дочери, которые также живут в Китае.

На Украине супруги прописаны в Киеве на Срибнокильской улице, в доме 24А, квартире 91. Это кирпичная многоэтажка в самых молодых и недешёвых кварталах Дарницкого района столицы. Здесь неподалёку протекает Днепр, а его берега застроены современными высотками из стекла и бетона.

По киевским меркам у Романчиных довольно дорогое жильё, которое по стоимости может поспорить даже с центральными районами Киева.

Жена с заводом

Супруга шпиона Елена на семь лет младше мужа. Женщина имеет среднее специальное образование, однако это не помешало ей отправиться в Китай, работать в Посольстве Украины в Пекине и вместе с супругом представлять страну на различных официальных мероприятиях.

В Поднебесной она находится с начала нулевых. Это можно понять из постановления Центральной избирательной комиссии Украины, датированного 24 сентября 2004 года. Документ утверждает состав членов избирательных комиссий, создаваемых при посольствах Украины в разных странах для проведения голосования на президентских выборах. Среди прочих имён значится Елена Васильевна Романчина 1972 года рождения. Позже она фигурировала в таком же документе Центризбиркома от сентября 2012 года, в котором речь шла о выборах в Верховную раду.

Супруга шпиона занимается бизнесом. В 2009 году Елена Романчина вошла в состав учредителей сразу двух фирм: ТОВ "Югпромтехмонтаж" и ТОВ "Грис компани". В первой — у женщины доля 25%, во второй — 33,34%.





Основным видом деятельности "Грис компани", судя по данным украинских реестров юридических лиц, является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Лайф выяснил, что это машиностроительный завод по производству нестандартного промышленного оборудования, расположенный в Херсоне по адресу Николаевское шоссе, 3-й километр. А вот управляет производством ТОВ "Югпромтехмонтаж".

Завод выпускает и продаёт нестандартное промышленное оборудование для пищевой промышленности, сельского хозяйства, производства и ремонта железнодорожных вагонов, авиационное оборудование и запчасти, технологическое оборудование, грузоподъёмные механизмы, металлоконструкции, штампы и штамповую оснастку, транспортные системы и механизмы, изотермические хлебные фургоны.

Продукция херсонского завода поставляется по всей Украине, особенно она востребована на крупных промышленных предприятиях юго-востока страны: в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Запорожской областях.

При таких масштабах производства формальная налоговая отчётность обоих предприятий выглядит скромно: "Грис компани" за 2020 год заработала всего 485 тысяч гривен (около 1,3 млн рублей по курсу на тот период), а "Югпромтехмонтаж" — 176 тысяч гривен (меньше 500 тысяч рублей).

Официальные итоги работы более чем скромные © Opendatabot.ua

P. S.

В Херсоне состоялся референдум о присоединении региона к Российской Федерации. Область станет частью России уже в самое ближайшее время. Учитывая работу Романчина на украинскую внешнюю разведку, будущее машиностроительных активов его супруги в Херсоне теперь выглядит туманным.

Что ждёт Романчина после разоблачения в Китае? 0 Он останется работать. Для спецслужб Китая это вряд ли был сюрприз Его задержат и осудят на долгий срок за шпионаж Китай перекроет для Романчина все контакты с военными

Авторы Евгений Кузнецов