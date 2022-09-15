Зачем экс-глава МВД Украины Аваков продаёт элитное вино из своей коллекции Бывший скандально известный министр, губернатор и авторитетный бизнесмен решил напомнить о себе: купил партию обуви для армии Украины. Зачем это ему? 10570 10570 Арсен Аваков. Коллаж © LIFE. Фото © TACC / ZUMA, © Shutterstock

Некогда могущественный Аваков, которого боялось большинство украинских чиновников, ушёл в отставку в 2019 году и сейчас появляется только в качестве говорящей головы в эфирах местных телеканалов, у топовых украинских блогеров и на страницах собственных соцсетей.

На днях он в своих соцсетях похвастался покупкой для украинской армии 100 пар тактической обуви. Деньги на благотворительность появились после продажи бутылки коллекционного вина из личных запасов. По словам Авакова, он собирал марочное вино, чтобы пить его с друзьями, однако для посиделок якобы нет времени.

На прикреплённом к посту фото можно увидеть тактическую обувь турецкого производства. На сайте изготовителя розничная цена на эту модель ботинок составляет 1,09 тыс. турецких лир, или 3,6 тыс. рублей по текущему курсу.





Таким образом, одна бутылка ушла как минимум за 360 тыс. рублей, но, скорее, даже меньше, ведь оптовые цены на товары обычно заметно отличаются от розничных.

Аваков пообещал распродать остатки своей винной коллекции, в которой, по его собственным словам, ещё в 2019 году находилось около 700–800 бутылок, и оказать значительную поддержку ВСУ.

Это подтверждает и его декларация: в 2019 году экс-министр МВД владел винами производства Франции, Италии, Германии, Австрии, Украины, Испании, США и Чили в количестве 730 бутылок.









Среди них указывались и особые экземпляры, такие как Chateau Mouton-Rothschild урожая 1945 года. Рыночная цена этого вина сейчас достигает 310 тыс. долларов за бутылку.

По словам Авакова, его коллекция хранилась не в тёмных погребах, а в одной из двух харьковских квартир экс-министра. Жильё якобы сильно пострадало во время обстрела, но напитки оказались нетронуты.

Вероятно, речь идёт о квартире в Харькове на улице Мироносицкой, дом 22. Это элитный дом, расположенный в центре города, рядом с центральным садом имени Шевченко и в двух шагах от харьковской облгосадминистрации. Здесь Аваков занимает квартиру под номером 11.

Вторая квартира бывшего чиновника расположена на самой окраине Харькова у окружной дороги по адресу ул. Дружбы Народов, д. 279, это обычная невзрачная девятиэтажная панелька советской постройки.

Кроме вин, Авакову ещё есть что продавать. В том же году он задекларировал премиальные часы Rolex, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, антиквариат, коллекцию монет и марок, а также большую подборку икон и картин, начиная с литографии Пабло Пикассо и заканчивая 11 работами современного харьковского художника Вачагана Наразяна.

Кроме того, Аваков задекларировал итальянскую мебель, антикварные зеркала, люстры и бра, норковые и соболиные шубы, холодное оружие и ювелирные изделия. В библиотеке министра — около 8220 экземпляров книг и журналов XVIII–XXI веков.

В последние месяцы, понимая, что в информполе его стали забывать, Аваков соглашается на любые эфиры и интервью в украинских массмедиа. Видео © Telegram / Арсен Аваков

На банковских счетах бывший глава МВД хранил почти 800 тыс. гривен, 200 тыс. долларов, а его жена — еще 190 тыс. долларов и почти 1,5 млн евро за границей. Также в 2019 году Аваков купил банковское золото на два млн гривен.

При этом годовая зарплата чиновника составляла около 700 тыс. гривен, что кратно меньше стоимости нажитого им имущества. Сам Аваков везде предпочитает говорить, что его богатство нажито благодаря бизнесу, которым он занимался до 40 лет. На деле же чиновник имеет скандальную славу бандита, рейдера и мошенника.

К 2004 году в отношении "авторитетного бизнесмена" Арсена Авакова у харьковских силовиков накопился целый ряд дел: в него входили хищение газоконденсата в особо крупных размерах с Балаклейского месторождения газопромышленного управления "Шебелинкагаздобыча", хищение собранных средств на достройку новых станций Харьковского метрополитена, уклонение от уплаты налогов.

Аваков в должности министра МВД Украины Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Арсен Аваков

Все надежды привлечь коммерсанта к ответственности пошли прахом, когда осенью 2004 года Аваков активно поддержал кандидата в президенты Виктора Ющенко, за что из его рук получил пост губернатора Харьковской области. После этого будущего министра МВД правоохранителям было уже не остановить.

Сейчас бывший чиновник, судя по фотографиям из его аккаунтов в соцсетях, находится в Харькове.

В России в отношении Арсена Авакова Следственный комитет РФ в разные годы возбудил уголовные дела по статьям "Организация убийства", "Применение запрещённых средств и методов ведения войны", "Похищение человека", "Воспрепятствование законной деятельности журналиста" и ряда других. Аваков заочно арестован Басманным судом Москвы с 9 июля 2014 года.

Аваков отправил на фронт пикап. Фото © Telegram / Арсен Аваков Для чего Аваков продаёт дорогое вино? 0 Хочет вернуть себе популярность Обновляет коллекцию Это дешёвый пиар

Авторы Евгений Кузнецов