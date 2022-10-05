Миллионеры и не очень: Как готовились к отъезду из России блогеры Лазутин, Соболев и Гасанов После объявления о частичной мобилизации на границах России с соседними странами замечены Михаил Лазутин, Николай Соболев и Гусейн Гасанов. На что они собираются жить на чужбине? 4 октября, 21:40 Гусейн Гасанов, Николай Соболев. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Клементьева Елизавета © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sobolevv

В Сети появились скриншоты учётных карточек Михаила Лазутина ("Лев против"), Николая Соболева и Гусейна Гасанова, якобы с КПП на границе.

На скринах видно, что поля с данными путешественников выглядят по-разному. Скорее всего, блогеры выезжали из России через разные КПП. Фото © Telegram / Readovka

Если Лазутин никак не комментировал свой отъезд, то Соболев и Гасанов заявляли, что не покидали Россию навсегда, а, мол, находятся за границей по необходимости и скоро вернутся. Возможно, это было сказано, чтобы сохранить свою аудиторию, на которой они зарабатывают.

Однако Лайф выяснил, что блогеры свой отъезд готовили тщательно.

Дворянин с Петроградки

Николай Соболев, который ранее пророчил закат карьеры многим топовым блогерам, бежавшим из России после начала частичной мобилизации, сам выехал из страны. Впрочем, слухи о том, что он уехал навсегда, шоумен опровергает.

— Мы с ребятами не путешествуем вместе. Я не пересекал границу Казахстана пешком или на арендованном велосипеде. Я не пересекал КПП "Верхний Ларс". Я никуда не убегал из страны, — заявил Соболев, всё же признав, что в данный момент находится за границей.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sobolevv

29-летний Николай Соболев — выходец из Санкт-Петербурга, в последнее время он проживал на улице Большая Зеленина. Здесь, в Петроградском районе северной столицы, расположен современный добротный дом бизнес-класса с новомодными вентилируемыми фасадами и видами на "Газпром Арену", башню Лахта Центра и Петропавловскую крепость. Блогер занимал просторное жильё площадью почти 203 квадрата на высоком девятом этаже.

Этот район Санкт-Петербурга считается престижным. Аналог квартиры Соболева, только парой этажей ниже, сейчас предлагается за 120 млн рублей.









В Москве блогер живёт в ЖК "Аэробус" — комплексе бизнес-класса, расположенном в районе Аэропорт у Тимирязевского парка. Тут у него были апартаменты на 31-м этаже.

В последнее время он строил собственный загородный дом в "Охтинском парке" — коттеджном посёлке во Всеволожском районе Санкт-Петербурга в деревне Энколово. Здесь у Соболева участок размером 14 соток и двухэтажный дом площадью 545 квадратных метров. Дом ещё не готов: судя по фотографиям помещений, внутри ещё даже нет отделки.















В августе ютубер неожиданно решил избавиться от недостроя и выставил его на продажу за 72 млн рублей. Лайф нашёл объявление о продаже владения и выяснил, что накануне отъезда Соболев резко снизил цену — до 65 млн, а также пометил его как срочное: "Цена актуальна две недели! Срочно".

В России блогер оставил долги: на сегодняшний день на нём числятся 21 штраф ГИБДД на сумму 17 500 рублей, ещё 7 штрафов за неоплаченную парковку в Москве, а также 2 тыс. рублей пеней по налогам за прошлый год.

Блогер игнорирует правила: за последние несколько лет он собрал 75 штрафов на сумму 73 тыс. рублей и побывал как минимум в одном зарегистрированном ДТП. Соболев передвигается на спортивном BMW 8 серии — полноприводном купе мощностью более 500 л/с. Машиной он владеет почти четыре года. Судя по всему, часть штрафов успела собрать одна из его девушек — петербургская модель Полина Чистякова. Именно она парковала машину во дворах Ленинградского проспекта недалеко от Белорусского вокзала.

Николай Соболев в феврале 2019 года выбрал себе новенький BMW. Фото © ok / Николай Соболев

Это не первая машина блогера, однако, вопреки восторгам фанатов, его автопарк очень скромный. Соболев любит фотографироваться на фоне крутых тачек, но в его собственности ранее были лишь седан BMW 540I, а также бюджетные Mazda 6 и Ford Focus.

Лев не против убежать

Михаил Лазутин — автор таких нашумевших ютуб-проектов как "СтопХам", "Оккупай-педофиляй" и "Лев против". Все они были скандальными и балансировали на грани законности: благая инициатива выявления нарушителей общественного уклада часто сопровождалась моральным, а то и физическим насилием.

Те самые кадры, на которых запечатлён Лазутин у КПП "Верхний Ларс". Видео © youtube / "Лев против"

Участники "Лев против" искали на улицах Москвы курящих или распивающих алкоголь и "воспитывали", выбивая из рук бутылки и сигареты, обливая пульверизатором. Всё это снималось на камеры и выкладывалось в YouTube.

За время своей деятельности Лазутин приобрёл множество недругов, однако, казалось, не боялся никого и ничего. Пока не пришло время частичной мобилизации, объявленной 21 сентября.

Вскоре после неё блогера заметили на КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Лазутин перешёл границу и попал в объективы телефонов других выезжающих.

В России он жил скромно: был зарегистрирован в панельной девятиэтажке в районе Московский — это Новая Москва. Собственником жилья являлась его мать, работавшая в детском саду.

Всё говорит о том, что он также готовился к отъезду: в самом конце августа квартира в Московском была продана. Стоимость подобного жилья — около 10 млн рублей. Спустя месяц, 28 сентября, то есть уже после объявления мобилизации, «Лев против» продал и свою машину — скромный KIA Rio X-Line, купленный в 2019 году. На вторичном рынке такой автомобиль оценивается в 1,5 млн рублей.

Машину Лазутин продал буквально на днях. Фото © гибдд.рф

Азербайджан зовёт

Известно, что Гусейн Гасанов пересек российскую границу 30 сентября. После поднявшегося шума блогеру пришлось объясняться: визит в Азербайджан якобы был давно запланирован, а цель поездки — встреча с отцом. Сейчас блогер пишет про то, что у него две родины и что Россию он очень любит.

Настоящее имя Гусейна Гасанова — Гасанханов Гусейнхан Саттар Оглы, ему 28 лет. В своё время его семья переехала в Россию и осела в Санкт-Петербурге, и будущий шоумен родился уже здесь. Кстати, Гасанов до сих пор прописан в Ленинградской области, в городе Колпино.

Гасанов и его ласточки. Фото © drive2.ru

Гасанханов-старший в своё время в России вёл ресторанный бизнес, а позже якобы передал его сыну. Блогер официально владел компаниями "Банда фудс", "Каспий" и "Рэд бокс трейдинг". Сейчас в его собственности осталась только первая.

С 2019 года у Гасанова есть квартира площадью 128 "квадратов" на Старом Арбате. Рыночная стоимость достигает 200 млн рублей.

— Мне с первого дня, как я сюда переехал, всё понравилось. Квартира оформлена в стиле яхты. Она вся из дерева, даже обоев здесь нет. Я видел много квартир, но именно эта больше всего пришлась мне по душе. Её площадь составляет 128 квадратных метров. Думаю, мне этого достаточно, так как живу я один. Я кайфую от своего дома, — поделился впечатлениями блогер.









У блогера хороший автопарк. Его можно увидеть за рулём роскошного Rolls-Royce Ghost, внедорожника Toyota Land Cruiser, мерседесов S-класса, спорткаров Lamborghini и Ford Mustang. При этом номера перевешиваются с одной машины на другую.

Ташкент — город хлебный

В конце сентября в Ташкенте заметили комика Александра Гудкова. Его скандальный канал в Телеграм "Чикен Карри" продолжает работать — в нём выкладываются ролики с артистом.

Сегодня Гудков — частный предприниматель, совладелец продакшн-студии FastFoxes и YouTube-канала «Чикен Карри» с 2,5 млн подписчиков, продюсер провокационных клипов Филиппа Киркорова и Светланы Лободы, а также лицо десятков рекламных роликов, которые приносят ему миллионные доходы.





По данным журнала Forbes, в 2020 году Гудков занял третье место в рейтинге блогеров с самыми высокими доходами от рекламы. Его доход изданием оценивался в размере 1,13 млн долларов. Тогда больше него заработали только блогер Wylsacom ($3,41 млн) и юморист Нурлан Сабуров ($3,55 млн).

По слухам, у юмориста есть квартира в подмосковном Красногорске, а также дом в латвийской Юрмале. Недавно в тусовке обсуждали новость о свадьбе Гудкова, он якобы женился на гражданке Латвии, свадебном фотографе Александре Гагаринской. Интересно, что на снимки комика из Ташкента женщина не попала.

Выживут ли за границей блогеры, которые перебрались туда после объявления мобилизации? 0 Нет, кому они там нужны. Тем более подписчики отвернутся Смогут. Вести проекты и зарабатывать они смогут дистанционно Продадут в России дорогие квартиры и машины, чтобы были деньги Мне всё равно, как там будут жить блогеры. Я не слежу за ними

Авторы Евгений Кузнецов