Кто кинул мажоров на Ferrari: Как криптоцыган из Петербурга заработал на ралли миллионеров Таганский райсуд отправил под арест организаторов ралли миллионеров. Многие участники заплатили несколько сотен тысяч за мероприятие и теперь намерены судиться с организаторами. 29 августа, 18:27 Коллаж © LIFE. Фото © VK / Алексей Хитров

— Мне точно туда? — с недоумением указывает на клетку в Таганском райсуде Москвы молодой человек в белой рубашке и с дорогим рюкзаком за спиной. До него явно не доходит реалистичность происходящего. Судебный пристав молча открывает дверь клетки и подталкивает его внутрь.

— Я не мажор, а предприниматель. Мы действительно хотели собраться и погонять, но затем отменили мероприятие, — слышится со скамьи подсудимых.

Это 28-летний криптоблогер и коммерсант из Санкт-Петербурга Алексей Хитров. Он был задержан накануне в центре Москвы по подозрению в организации несанкционированного ралли First Club Rally.

На вопрос, признаёт ли свою вину, Хитров ответил: "Нет, за что?" Однако во время слушания дела он вину всё же признал, заявив, что действительно собирал людей у ресторана в "Москве-Сити", чтобы дальше отправиться за город.

Алексею Хитрову зачитывают приговор. Видео © Telegram / SHOT

Таганский суд признал его виновным в организации массового пребывания граждан с нарушением общественного порядка и в соответствии с ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ арестовал его на 15 суток. Такая же судьба ждала и его брата-близнеца Сергея.

Полиция задержала 107 участников несостоявшегося лакшери-автопробега в Москве, составлено 118 административных протоколов. Их может ждать штраф. Кроме того, эксперты тщательно изучат их автомобили на предмет внесения незаконных переделок, чрезмерной тонировки. По результатам проверки также может быть выписан крупный штраф.

Гонки толстосумов. Видео © Telegram / Новости Москвы

Мощные и дорогие

Эта история началась в воскресенье в центре Москвы. Днём немногочисленные посетители BAMBOO.BAR — двухэтажного элитного ресторана в одной из башен "Москвы-Сити" на Пресненской набережной — были удивлены своеобразной выставкой дорогих спортивных и эксклюзивных автомобилей перед входом. Тут были суперкары Lamborghini, Rolls-Royce Phantom, Ferrari, Mercedes-Benz G63 Brabus, Сhevrolet Covette C8, Hummer, McLaren.

Вскоре на парковке появилось несколько автомобилей полиции и ДПС. Стражи порядка рассыпались по стоянке, задерживая владельцев дорогих машин. Другие поднялись в ресторан, откуда вскоре стали выводить молодых людей. На парковке уже стоял автозак, который стал принимать задержанных.

Одновременно задержания иногородних участников гонок прошли в столичном отеле Crown Plaza. Патрули ДПС останавливали на подъездах к "Москве-Сити" и в центре столицы все дорогие спортивные автомобили. Среди них также преобладали суперкары McLaren, Lamborghini, Ferrari, Porsche, особые версии Ford Mustang стоимостью в несколько десятков миллионов рублей как с московскими номерами, так и иногородние.

Так проходила операция столичной полиции по пресечению нелегальных гонок на дорогих машинах по улицам города.

Полицейские задерживают участников ралли, суперкары грузят на эвакуаторы. Видео © Telegram / SHOT

Мажоры рулят

Всё началось с того, что на своих ресурсах (в совокупности у коммерсанта около 300 тысяч подписчиков) Хитров разместил объявление о сборе владельцев элитных машин в Москве 28 августа. После собственно автопробега, по планам организатора, участники должны были закончить встречу походом по лучшим ресторанам, саунам и отелям Подмосковья. За это каждому владельцу суперкара предлагалось заплатить от 40 тысяч до 300 тысяч рублей. На автомобили планировалось разместить наклейку со слоганом "Богатые и успешные".

За эти деньги организатор обещал вечеринку "в одном из лучших ресторанов Подмосковья с хорошим видом и развлечениями, где всё будет бесплатно", а 67 VIP-участникам, которые заплатят максимальную сумму, также предоставят "отель пять звёзд и весь банный комплекс из семи домов уровня Veshki Banya с бассейнами и купелями".

Задержанных участников доставили в отделение полиции. Фото © Telegram / SHOT

— 28 августа мы организуем крупнейшее ралли в РФ на 200+ спорткаров в Москве. Вас ждёт: закрытая тусовка только для владельцев элитных машин, 200+ спорткаров и элитных машин, удобная трасса в 150 км, VIP-развлечения под ключ, — зазывал на своих ресурсах 28-летний коммерсант.

При этом Хитров настаивал, что мероприятие не коммерческое и он не ставит перед собой цель заработать на участниках, хотя нехитрый подсчёт показывает, что только 67 билетов по 300 тысяч рублей — это уже более 20 миллионов рублей. Оставшиеся 133 места даже по минимальной цене — 40 тысяч — ещё более 5 миллионов. За эти деньги отель с банями и купелями можно не то что снять, а даже построить.

В итоге предложение оказалось востребованным, и в Москву стали стекаться любители погонять и погулять не только из других городов России, но и из стран СНГ. Многие из них заплатили за своё участие даже больше объявленного потолка: Лайф выяснил, что Хитрову переводили до 500 тысяч рублей.

Силовики не стали церемониться с нарушителями. Видео © Telegram / SHOT

О пёстром составе "автобегунов" говорит то, что среди оказался даже экс-мэр Архангельска Александр Донской. Правда, сейчас бывший градоначальник отрицает своё участие в мероприятии, подчёркивая, что у него нет автомобиля, потому что не умеет водить. Он якобы планировал ехать на православную выставку и ждал такси на улице около ресторана BAMBOO.BAR.

Как выяснилось, московские полицейские заранее знали о предстоящих гонках и несколько раз делали организатору автопробега предостережения. Однако он скрыл это от участников и продолжал продавать билеты.

Только за воскресенье столичные полицейские отправили на штраф-стоянку более сотни суперкаров. Сейчас их владельцы инкогнито — через своих помощников — забирают железных коней обратно.

Владельцы суперкаров отправляют забирать машины со штраф-стоянки своих помощников, чтобы не оказаться в прицеле фото- и видеокамер журналистов. Видео © Telegram / SHOT

За пробег ответишь

Как теперь пострадавшие будут решать проблему с Хитровым, большой вопрос. В его адрес суды уже регистрируют первые заявления от участников заезда. Одно из них от безработного гражданина Казахстана Михаила Хайбобина, который заплатил 465 тысяч рублей, чтобы с ветерком покататься по российской столице. Вместо этого сейчас у него возникли проблемы с законом.

Такой баннер гулял по Сети накануне мероприятия. Фото © VK / Алексей Иванов

Ещё один участник — 36-летний житель Армавира Игорь Автономов. Он пожаловался, что перечислил взнос за участие в мероприятии в размере 67,5 тысячи рублей некой женщине по имени Виктория Олеговна.

550 USDT (около 35 тысяч рублей) в криптовалюте заплатил за покатушки на суперкаре 21-летний ростовчанин Алексей Иванов.

Все пострадавшие уверяют, что деньги находятся у Хитрова и членов его команды. Не исключено, что среди остальных участников ралли могут найтись и те, кто предъявят коммерсанту претензии "по понятиям" с привлечением "независимых арбитров" из криминального мира.

Штраф-стоянка, откуда вывозят своих железных коней их опростоволосившиеся владельцы. Видео © Telegram / SHOT

Кто такой Хитров

Алексею Хитрову 28 лет, он уроженец Санкт-Петербурга, там учился в Национальном исследовательском университете ИТМО. Сейчас в соцсетях парень активно демонстрирует свой роскошный образ жизни, позирует на фоне дорогих машин, самолётов. Пишет о себе, что к своим годам успел побывать в 40 странах мира, а к 30-летию планирует довести их количество до ста.

Хитров называет себя венчурным инвестором, вкладывающим средства "в технологии будущего", и за деньги предлагает поучиться у него успеху. Впрочем, за красивым фасадом Лайф отметил ряд деталей, которые могут указывать на то, что в биографии бизнесмена есть белые пятна, а его способности управленца и капиталиста не так хороши, как он сам об этом рассказывает.

В 2014 году Алексей учредил компанию по разработке компьютерного программного обеспечения "Сототи", которая просуществовала чуть больше года и, не показав совсем никакой прибыли, была ликвидирована ФНС как недействующая.

Алексей Хитров любит попозировать на фоне атрибутов роскоши. Фото © VK / Алексей Хитров

В 2015 году Хитров решил поучаствовать в бизнесе по торговле одеждой и обувью, на пару с партнёром открыв фирму "Эдстам". Впервые компания показала выручку лишь в 2021 году — после того как её выкупил новый собственник.

В 2016 году появился новый бизнес-проект Хитрова — рекламное агентство "Квик шок". И здесь, кажется, молодому таланту повезло: год от года выручка компании росла, достигнув к концу 2021 года 32 миллионов рублей.

По данным СПАРК, "Квик шок" участвовала в нескольких судебных разбирательствах: клиенты подавали в суд заявления о необоснованном обогащении и невыполненных обязательствах. Исходя из сути исков, можно предположить, что сейчас эта фирма является ширмой для "инфоцыганской" деятельности парня.

Тем не менее ещё в декабре 2016 года в Санкт-Петербурге Алексей продал свой "фольксваген-джетта", сменив его на "порше-панамера". Кроме того, сам коммерсант похвастался в соцсетях своим суперкаром Mclaren 720S Соuре стоимостью 24 миллиона рублей, а также заряженным геликом — Mercedes-Benz G-Class АMG G63 за 23,3 миллиона рублей.





Изначально коммерсант был прописан в Санкт-Петербурге по адресу: улица Авиаконструкторов, дом 44. Это обычная, ничем не примечательная панельная 12-этажка в Приморском районе города, в которой он жил со своим братом-близнецом Сергеем. Братья часто появлялись вместе на разных форумах по криптовалютам и коммерческих тренингах, а сейчас вместе попали в суд.

В последнее время Алексей проживал в российской столице, на Большой Филёвской улице, в новом жилом комплексе бизнес-класса, где занимает однушку площадью 37 квадратных метров на седьмом этаже одной из башен. Кроме того, известно, что он пользовался номером гостиницы Azimut на Смоленской улице, 8. Возможно, здесь у него был офис или кабинет. Согласно базам слитых номеров, Хитров часто заказывает пиццу и прочий фастфуд к себе домой, пользуется услугами логистических компаний, а также изучает английский язык в онлайн-школах.

Брат в этом году открыл в Санкт-Петербурге рекламное агентство "Блокчейн лайф". До этого с 2018 года он был бенефициаром фирмы по организации конференций и выставок "Джет медиа групп". При этом странно, что успешная компания, в прошлом году заработавшая почти 120 миллионов рублей, сейчас находится в стадии ликвидации.

Алексей и Сергей Хитровы. Фото © VK / Алексей Хитров Почему на гонку дорогих спорткаров собралось так много участников? 0 Они хотели показать всем свой уровень жизни. Они хотели погонять по городу и бросить вызов властям. Хотели просто показать свои машины.

Авторы Евгений Кузнецов