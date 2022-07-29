Беженцы на "ламборгини": Как богатые украинцы прячутся от мобилизации в Европе Европейцы удивлены благосостоянием некоторых беженцев с Украины, которые живут лучше них: премиальные автомобили, дорогие рестораны, престижные отели. При этом они получают пособия. 24129 24129 Коллаж © LIFE. Фото © Ty O'Neil / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alex_slobozhenko

Недавно в столице Польши Варшаве дорожная полиция остановила яркий спорткар с украинскими номерами. Обычное дело, поскольку здесь пережидают военную операцию России на Украине миллионы беженцев с Незалежной. Это был новый автомобиль Lamborghini Huracan в особой версии Evo Fluo Capsule стоимостью в 400 тысяч долларов.

Huracan Evo отличается рядом доработок кузова и салона, а также эксклюзивным окрасом (в данном случае оранжевым Arancio Livrea). Суперкар оснащается 5,2-литровым V10 на 640 лошадиных сил, способен ускоряться до 100 км/ч за 2,9 секунды и развивать максимальную скорость в 325 км/ч.

В Европе обсуждают машины украинских беженцев. Видео © Twitter / pozorzmena

Австрийский блогер и политик Геральд Гросс ранее обращал внимание общественности на то, что парковки в центре Вены заняты дорогими автомобилями Mercedes, BMW, Rolls-Royce и Maybach с украинскими номерами. Их владельцы тоже имеют статус беженцев, получают пособия, но проводят время в фешенебельных ресторанах за шампанским.

Жители итальянской Тосканы тоже возмущены украинскими беженцами на новых "лексусах", "мерседесах", BMW, "порше". Итальянцы не понимают, почему власти страны платят 60 евро в сутки каждому обладателю дорогих машин, но те не продают их, чтобы обеспечить своё проживание. Всё это — на фоне растущих цен и безработицы в Италии. К тому же владельцы премиальных авто — мужчины. А, по законам Украины, граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать страну.

И такая ситуация наблюдается по всей Европе. Мало того, украинские беженцы-миллионеры хамят местным, ведут себя вызывающе, а иногда даже дерутся.







Пацан с миллионом

Владельцем Huracan Evo оказался украинский бизнесмен Александр Слобоженко. Ему всего 23 года, у него нет высшего образования, только среднее специальное — Киевский колледж связи, факультет РЮО (разработка программного обеспечения). Впрочем, это не помешало ему сколотить состояние.

До СВО на Украине он прославился как владелец медиабаинговой компании Traffic Devils. Её деятельность Слобоженко описывает лаконично: "Наша компания настраивает рекламу на российскую аудиторию в разных источниках: Google, Facebook*".

Александр Слобоженко. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alex_slobozhenko

На самом же деле он видный представитель рынка так называемых чёрных арбитражников, специализирующихся исключительно на гемблинге и дейтинге.

Компании, занимающиеся арбитражем трафика в сфере гемблинга, зарабатывают на людях со склонностью к игромании: они направляют их на сайты лёгкого заработка, предлагающие умопомрачительные выигрыши. Трафик на дейтинге — это направление людей на различные платные сайты знакомств, в том числе и секс-знакомств.

Объём заработка наиболее успешных специалистов в сфере направления трафика может исчисляться сотнями тысяч долларов.

Как и большинство инстаграм-бизнесменов (соцсеть запрещена на территории РФ), Слобоженко много путешествует и делится снимками в соцсетях. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alex_slobozhenko

Тачки для STUDENTа

Слобоженко — один из наиболее успешных "арбитражников" Украины. Сейчас в его компании Traffic Devils работает около 240 человек, обеспечивая владельцу фирмы космические прибыли, а HR-служба раскидывает свои контакты по всему украино- и русскоязычному Интернету в поисках молодых талантов.

В парке Слобоженко побывали автомобили BMW M4 MEDUZZA, суперкар McLaren 650S Spider Liberty Walk, Mercedes Benz S500 Long, купе Mercedes S-Class, внедорожник Toyota Land Cruiser 200, легенда ралли Mitsubishi Lancer Evolution X. На некоторые из них он вешал именной автономер STUDENT.

Lamborghini Huracan у него появился летом прошлого года, после того как миллионер, катаясь с девушками, разбил свой суперкар Ferrari SF90 Stradale, купленный почти за миллион долларов. Кстати, машина была зарегистрирована на его фирму Traffic Devils.

Зимой прошлого года Слобоженко выставил на продажу и свой Huracan. Тогда стоимость автомобиля он оценил в 400 тысяч долларов, однако уже спустя пару месяцев укатил на нём в Польшу, где, судя по его аккаунту, сейчас живёт праздной жизнью, катаясь с друзьями по автосалонам премиальных марок. Там он выбирает новую машину к своему дню рождения, который отметит в начале августа.

Тот самый разбитый Ferrari за миллион долларов. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alex_slobozhenko

От войны подальше

Эксперты уверены, что миллионное состояние Слобоженко построено не только на арбитраже трафика. По их мнению, эта деятельность лишь прикрывает схемы отмывания денег, получаемых криминальным путём на Украине и в России.

До специальной военной операции Слобоженко часто приезжал в Россию, участвовал в различных профильных мероприятиях и просто гулял по Москве и Санкт-Петербургу. Его регулярно приглашали на интервью в российские специализированные интернет-СМИ, он появлялся в роликах известных блогеров, освещающих проблемы IT-бизнеса в России.

Однако сейчас многие материалы из Сети удалены и узнать о деятельности украинского коммерсанта можно только по сохранённым копиям страниц, а сам Слобоженко начал появляться в Интернете с проукраинскими заявлениями, в которых объявил о создании информационного фронта в борьбе с Россией.

Сейчас в украинском сегменте Интернета его открыто обвиняют в том, что "пока пацаны из ВСУ защищают Украину, ублюдок Слобоженко рассекает по Польше". Не исключено, что его объявят в розыск: последние годы на Украине деятельность IT-коммерсанта регулярно вызывала интерес со стороны МВД и СБУ.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской, и запрещена на территории РФ.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / alex_slobozhenko Почему жители Европы раздражены украинскими миллионерами? 0 Потому что они живут лучше них. Потому что даже таким беженцам платят пособия. Потому что украинские миллионеры выставляют напоказ богатство.

Авторы Евгений Кузнецов