Борщ с наваром: Как ресторатор и экс-ведущий НТВ Алексей Зимин помогает Украине из Лондона Известный по кулинарным передачам на российском ТВ ресторатор Зимин перебрался в Лондон, подружился там с украинским неонацистом и вместе с ним собирает деньги для нужд Украины. Чем он знаменит? 27123 27123 Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / aazimin

На днях известный шеф-повар 50-летний Алексей Зимин через соцсети приглашал состоятельных москвичей в переулок между Пречистенкой и Остоженкой в кафе Dom 12, где он числится совладельцем. Гости могли приходить с собаками.

Пост Алексея Зимина, опубликованный утром 19 июля. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / aazimin

Зимин был одним из первых в России ресторанных обозревателей. Он занимается журналистикой о еде с 1996 года. Стоял у истоков журнала "Афиша", возглавлял российский GQ. Широкая публика о нём узнала после выхода на НТВ шоу "Готовим с Алексеем Зиминым", которое длилось 11 лет и было закрыто в конце февраля. С тех пор повар проводит время в Лондоне, где дружит и делает бизнес с украинским неонацистом, собирает деньги в помощь Незалежной, митингует у российского посольства и возглавляет местный антироссийский клуб.

Лондонский борщ

А лондонцев Алексей Зимин приглашает в другое своё заведение — популярный среди русскоговорящей общины города бар Zima в районе Сохо. 10% от суммы каждого заказа идёт в Британский Красный Крест на нужды пострадавших от России украинцев: получается примерно £500 в день. Иногда проходят благотворительные акции Cook for Ukraine. Гостей ждёт гастрономический ужин при свечах, посвящённый Украине. Последний раз в меню были борщ с "тухлым салом" и закарпатский бануш, который Зимин готовит при гостях.

— За ужин удалось собрать £2100 в поддержку пострадавшим от военных действий на Украине, — признался повар.

Лондонский бар Алексея Зимина.

Бар Zima процветает. На минус первом этаже клуб и караоке, на первом — основной зал, на втором проводятся банкеты, на третьем — апартаменты, где иногда ночует сам повар. Заведение работает с марта 2016 года.

— В первую очередь нам надо доказать русским (проживающим в Лондоне. — Прим. ред.), что мы те, за кого себя выдаём. И с русским роком в качестве сопровождения, — говорил Зимин.









Помимо бара Zima есть ещё некий интеллектуальный Zima Club, который заседает в его стенах. Членами являются писатель Борис Акунин, финансист Андрей Мовчан и Оуэн Мэтьюз — британский историк, написавший книгу "Дети Сталина", номинировавшуюся на премию Guardian First Books Award 2008 года.

Американская газета "Вашингтон пост" преподносит Зимина героем. Мол, в "Инстаграме" он бесстрашно поёт диссидентские песни с требованиями вернуть российских солдат домой, зная, что из-за этого может никогда не вернуться в Россию. Но похоже, что Зимин и не собирался возвращаться. Одна из его дочерей учится в King Solomon Akademy — это престижная школа в самом сердце Лондона на пересечении Челси и Гайд-парка. Также у него есть квартира на знаменитой благодаря Битлам улице Abbey Road.

Из окна лондонской квартиры Зимина выглядывают его дочки. Пост опубликовала их мать и жена повара, костюмер Татьяна Долматовская. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / dolmatovskaya

Свой выбор Зимин сделал сразу. В день старта специальной военной операции на Украине он находился уже в Лондоне. Вооружившись флагом Украины, он присоединился к протестному митингу у Посольства России, о чём выложил посты. Впоследствии Зимин устроил собственную акцию у российского представительства. Под него смастерили сцену, он выступал с призывами вытащить одураченных русских из болота.

Алексей Зимин сообщает о своём увольнении с НТВ. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / aazimin

Круг общения Зимина понятен по его френдам и постам в соцсетях: бизнесмен Евгений Чичваркин, опальный олигарх Михаил Ходорковский, светская львица и блогер Ника Белоцерковская. Ещё шеф-повар связан с двумя украинско-британскими организациями: Rusdemsociety, призывающей всех русских подписаться за изменение российского флага на белый-синий-белый, и Supporters_UA, собирающей деньги на бронежилеты, амуницию и аптечки для ВСУ.







Сын банкирши, неонацист и русофоб

Алексей Зимин владеет баром Zima не в одиночку. Его компаньоном с первого дня является 40-летний лондонский украинец Артём Кравченко — сын Ирины Кравченко, замглавы Европейского банка реконструкции и развития. Это финансовое учреждение недавно выделило Украине кредит в 300 млн евро на покупку газа.

Зимин и Кравченко не только деловые партнёры, но и друзья. Кулинар это не скрывает, а подчёркивает.

Артём Кравченко переехал в Лондон мальчишкой, отучился в частной британской школе и стал управляющим пабом The Warwick в Вестминстере. Судя по английскому регистру юрлиц, деньги на этот бизнес выделили его мать и её партнёры.

Слева Кравченко и Зимин. Справа повар признаётся в дружбе с лондонским украинцем. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Kravsdom, Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / aazimin

Паб Кравченко The Warwick служит штаб-квартирой для британо-украинской организации Supporters_UA, чьи волонтёры собирают деньги на аптечки для ВСУ и устраивали с Зиминым акции Cooking for Ukraine.

В соцсетях есть фотографии из The Warwick, где Артём Кравченко и его гости зигуют. Они похожи на неонацистов из украинских нацбатальонов.







Пару лет назад в журнале "Зима" Алексея Зимина напечатали интервью Кравченко. Последний признавался в любви к лондонской русской общине. Сейчас Кравченко призывает вешать русских. Лайф связался с его бывшей невестой. Неонацист угрожал ей отрезать голову за то, что она из России.

— Когда начались события на Украине, он резко переменился и стал рассказывать, как отрубит мне голову и расплескает кровь по всему пабу за то, что я русская. Писал, что всех нас нужно вешать без разбору. Признался, что это он приехал на велосипеде и облил краской российское посольство в Лондоне 28 февраля. Я сделала скриншоты, — рассказала Лайфу бывшая невеста Кравченко.



















Артём Кравченко разгуливает по Лондону в одежде с флагом запрещённой в России нацистской организации УПА. Недавно он приобрёл себе майку со знаками нацбатальона "Азов", "чтобы боялись". Для Алексея Зимина русофоб Кравченко делает исключение: они продолжают дружить, заниматься бизнесом, вместе собирают деньги для Украины и ходят на антироссийские митинги.

Артём Кравченко придерживается стиля неонацистов. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Kravsdom

В России рестораны, поварская школа, дорогая квартира и жена

На родине у Алексея Зимина осталась 15-процентная доля в пензенском гриль-баре Bar & Grill Craft на Володарской улице с выручкой 79 млн рублей. Причём это заведение дважды получало господдержку от России в 2020-х в виде субсидий по 166 тыс. и 262 тыс. рублей.

— Bar & Grill Craft — это элитарность, неброский, но очень сложный по исполнению лофтовый дизайн, еда по всем канонам высокой кухни, — так себя позиционирует ресторан. Средний чек, пишут в отзывах, самой большой в Пензе.

Ресторан Зимина в Пензе. Фото © Yandex карты, © VK / CRAFT. Bar&Grill

Алексей Зимин считается совладельцем кафе-бара "Дом 12" на Пречистенке в Москве. Так он представлен на сайте заведения. Но, судя по базе СПАРК, всеми долями в бизнесе владеет его компаньон — ресторатор Митя Борисов. Выручка 30 млн рублей. Зимин продолжает руководить порталом "Еда.ру" и получать доход с поварского онлайн-курса стоимостью 23 тысячи рублей.

С 2012 года Зимину принадлежат просторные апартаменты в историческом доме в Пушкарёвом переулке, 17. Цена аналогичных — около 60 млн рублей.

Отец повара Александр Зимин при СССР и в годы перестройки возглавлял отдел НИИ "Атолл" в Дубне — тогда это был закрытый наукоград. В 2016 году Зимин-старший получил право аренды земли площадью 64 сотки в километре от научного института. Вскоре этот участок застроили высоткой жилого комплекса. Квартиры там распроданы.

Отец Алексея Зимина получил право на аренду этого участка в Дубне. Фото © публичная-кадастровая-карта.рф

Жена Зимина, 43-летняя Татьяна Долматовская, происходит из номенклатурной советской семьи. Её дед Евгений Долматовский был видным партийцем, поэтом-песенником и членом Союза писателей.

Жена Зимина Татьяна Долматовская посередине. Фото © theblueprint.ru / Макс Авдеев

Долматовская отучилась в Лондоне на художника по костюмам. Она одевала актёров российских фильмов "Лёд-2", "Содержанки", "Вторжение", "Псих" и десятка других. Работала с недавно закрытым театром "Гоголь-центр".

Примечательно, что Зимина взяли на НТВ сразу после женитьбы на этой женщине.

Лондонские знакомые повара удивляются, что никогда не видят его с ней. В Сети последние совместные фотографии четы публиковались давно. При этом есть свежие снимки, где он проводит время с другими женщинами в романтической обстановке. Вокруг кулинара ходят слухи, что брак с Долматовской якобы был фиктивный.

Алексей Зимин ужинает с другими женщинами, пока его жена в Москве. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Olga Astkhova

Может ли российский ресторатор собирать деньги для помощи Украине? 0 Он бизнесмен, он сам решает, как тратить деньги Нет, он должен помогать жителям Донбасса и семьям военных Собственный вариант в комментариях

Авторы Егор Пережогин