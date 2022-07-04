Как русофоб из Киева зарабатывает в Крыму на российских туристах На турбазе "Марианида" под Судаком сейчас нет отбоя от отдыхающих из центральной части России. Лайф выяснил, что владеет этим бизнесом киевский предприниматель, призывающий запретить русский язык. 25914 25914 Коллаж © LIFE. Фото © VK / Отдых в Крыму. База отдыха "Марианида"

— Все места раскуплены до 28 июля. После этой даты освободится домик на четырёх человек с удобствами. 2800 рублей за сутки. Бронируйте заранее, клиентов полно! — ответила Лайфу управляющий крымской турбазой "Марианида" Мария Закаблук.

"Марианида" — это частный пансионат на западном склоне горы Караул-Оба у границы ботанического заказника "Новый Свет". Адрес: Веселовская бухта, 6.













— Автономное расположение пансионата обеспечивает экологическую чистоту курорта, создаёт здесь особую атмосферу спокойной радости жизни. Почувствуйте первозданность удивительной природы. Меня привела в этот край любовь, — такую рекламу давал несколько лет назад бессменный директор "Марианиды" Станислав Закаблук. Он владеет этим активом с 1997 года. Базой управляет его старшая дочь, Мария Закаблук.

Отдыхающие в "Марианиде" размещаются в двух-, трёх- и четырёхместных домиках нескольких уровней комфортности. К услугам гостей — кафе и продуктовый рынок, библиотека и медпункт, автостоянка, пляжный инвентарь и спортивные игры, велосипедные и конные прогулки, акваланги и виндсёрфинг, пешие, водные, автобусные экскурсии по Крыму и винные туры.

Ценник турбазы "Марианида". Фото © VK / bazamarianida

Незадолго до возвращения Крыма в состав России пансионат "Марианида" оказался в центре скандала. Работники турбазы погрузили на трактор выброшенного на берег дельфина и ещё живого увезли на свалку. Народ, оказавшийся поблизости, возмутился и пытался помешать.

Работники "Марианиды" отправляют на свалку дельфина. Видео © YouTube / mazafaka02

Директор "Марианиды" Стас Закаблук оправдывался, что, мол, дельфин был уже мёртвый и его везли хоронить. Но на видео видно, что это не так.

Как выяснил Лайф, семья Закаблука до сих пор владеет пансионатом. Однако сам предприниматель переехал в Киев и оттуда публикует русофобские посты. Он призывает окончательно запретить общаться на русском языке на Украине, называет русских "нелюдями", оскорбляет российских солдат и обвиняет их в мародёрстве.







Согласно российским базам данных, "Марианидой" управляет компания "Аргос". Её имущество оценивается примерно в 26 млн рублей. А вот дохода официально по бумагам нет, одни убытки. До августа прошлого года владельцами числились Станислав Закаблук и Анастасия Шава (его старшая дочь). Следующим бенефициаром актива стал Андрей Припутников. Силовики Украины в 90-х подозревали этого человека в связях с крымской ОПГ "Сэйлем". Сейчас он известен на полуострове как застройщик.

Однако, если судить по базам юрлиц Украины, русофоб Станислав Закаблук сохранил 60% "Аргоса", переписав эту долю на дочь Анастасию Шаву. Также он всё ещё числится директором организации. Это всё официальные данные украинских регистров, обновлённые буквально в мае 2022 года. То, что Закаблук продолжает быть бенефициаром "Марианиды", подтверждает и его профиль в нетворкинге соцсети LinkedIn. Звонки от клиентов принимает его младшая дочь — Мария Закаблук. Она же является администратором страниц "Марианиды" в соцсетях.

Станислав Закаблук. Фото © Facebook / platinumst

Судя по соцсетям, Станислав Закаблук с женой Татьяной обзавелись в Киеве хорошей недвижимостью: апартаменты в новостройке на улице Петра Чаадаева и студия стоимостью от $300 тыс. в сталинке на улице Пушкинской, 2-4/7, кв.19. Ещё у них есть жильё в Днепропетровске на Красноармейской улице, 83, кв. 8. В Крыму помимо пансионата "Марианида" в собственности его семьи помещения на улице Куйбышева, 60/24 и квартира № 80 на проспекте Победы, 22 в Симферополе, плюс коттедж в селе Весёлое на улице Горной, 32. Телефон для связи с Закаблуком: +380676335015.

Согласно украинским регистрам, Станиславу Закаблуку ещё принадлежат доли в компаниях по вывозу отходов из одесского Измаила ("Эко-Измаил") и крымского Красноперекопска ("Эковерде"). А в Киеве он совместно с женой Татьяной владеет магазинами по оптовой продаже глины, песка и камня ("Инжиниринг-консалтинг" и "Гидроспецэффект"). Возможно, эти ископаемые добываются в Крыму.

Киевская сталинка, где живёт Закаблук. Фото © Домик

Дочки Закаблука сейчас живут в Крыму. Фактическая владелица пансионата "Марианида" 33-летняя Анастасия Шава воспитывает двух маленьких детей. Она заводчица австралийских овчарок и хозяйка питомника Aes Triplex Aussies. 24-летняя Мария Закаблук — художник-анималист и фотограф лошадей. Сотрудничает с галереей "Арт-Юг", которая имеет представительства в Ялте и Киеве. Мария Закаблук всей душой поддерживает отца и хочет, чтобы НАТО ещё больше помогало Украине.

— Объясню, для нас сейчас очень важно, чтобы НАТО закрыло нам небо, как это было ранее в Израиле. От самолётов, ракет и вертолётов. Тогда внизу, на земле, мы точно сможем это (победить русских. — Прим. Лайфа) сделать. Скопируйте эту фразу и поделитесь от себя! — пишет в соцсетях Мария Закаблук.

Их мать и жена русофоба Татьяна Закаблук основала Академию системной феноменологии и учит "расстановкам в работе с сексуальностью".







Возможно, российские надзорные и правоохранительные органы уделят пристальное внимание бизнесу, которым управляет семья украинского русофоба. Пока выглядит странной ситуация, когда успешная и востребованная у туристов база формально показывает убытки. Не исключено, что деньги минуют российскую казну и уходят на Украину.

Нужно ли разрешать украинским русофобам иметь бизнес в России? 0 Да, если они платят налоги в бюджет России Нет, такой бизнес представляет опасность Пусть ведёт бизнес, но инвестирует деньги в экономику России

Авторы Егор Пережогин