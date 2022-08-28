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28 августа, 16:17

Экс-мэра Архангельска задержали за участие в незаконных гонках на спорткарах в Москве

Экс-мэра Архангельска Александра Донского задержали в центре Москвы за участие в несанкционированном автопробеге на люксовых спорткарах. Предварительно, на него составлен протокол о неповиновении при задержании, пишет Mash.

Экс-мэр Архангельска Александр Донской задержан как участник незаконного автопробега. Видео © t.me / Mash

"Воды не давали, людей били, 15 человек невиновных сидят, непонятно, что происходит", — успел пожаловаться экс-градоначальник.

Лайф узнал стоимость участия в несостоявшемся автопробеге на спорткарах в Москве

Лайф узнал стоимость участия в несостоявшемся автопробеге на спорткарах в Москве

Как писал Лайф, автовладельцы люксовых McLaren, Ferrari, Lamborghini собирались провести несанкционированный автопробег из почти 200 машин ради забавы. Организатор мероприятия — криптоблогер Алексей Хитров, известный страстью к красивой жизни. Полицейские задержали нарушителей порядка. В Совфеде РФ уже предложили отправить участников акции в зону спецоперации на Украине.

Обложка ©

t.me / Mash

Татьяна Миссуми

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