Экс-мэра Архангельска задержали за участие в незаконных гонках на спорткарах в Москве

Экс-мэра Архангельска Александра Донского задержали в центре Москвы за участие в несанкционированном автопробеге на люксовых спорткарах. Предварительно, на него составлен протокол о неповиновении при задержании, пишет Mash.

Экс-мэр Архангельска Александр Донской задержан как участник незаконного автопробега. Видео © t.me / Mash

"Воды не давали, людей били, 15 человек невиновных сидят, непонятно, что происходит", — успел пожаловаться экс-градоначальник.