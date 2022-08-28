Лайф узнал стоимость участия в несостоявшемся автопробеге на спорткарах в Москве
Стоимость участия в несогласованном автопробеге на спорткарах в Москве достигала 350 тыс. рублей
Стоимость участия в несогласованном автопробеге на спорткарах в Москве варьировалась от 40 до 350 тысяч рублей. Такие расценки установил организатор несостоявшегося мероприятия Алексей Хитров.
Автомобили участников несостоявшегося автопробега по Москве прибывают на штрафстоянку. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала SHOT, непосредственно перед заездом было заявлено более 200 участников, которые уже внесли оплату, однако теперь криптоблогеру придётся возвращать эти деньги, ведь более сотни люксовых автомобилей сейчас находятся на штрафстоянке, а некоторые их владельцы — в отделении полиции.
McLaren, Ferrari и Lamborghini оказались на спецстоянке после задержания их владельцев на гонках в Москве
Как писал Лайф, автовладельцев люксовых McLaren, Ferrari, Lamborghini, которые собирались провести несанкционированный массовый автопробег ради забавы, полицейские проводили в автозак. Тем временем в Совфеде РФ уже предложили отправить участников акции в зону специальной военной операции на Украине.
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Telegram / SHOT