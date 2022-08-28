Лайф узнал стоимость участия в несостоявшемся автопробеге на спорткарах в Москве

Стоимость участия в несогласованном автопробеге на спорткарах в Москве варьировалась от 40 до 350 тысяч рублей. Такие расценки установил организатор несостоявшегося мероприятия Алексей Хитров.

По данным телеграм-канала SHOT, непосредственно перед заездом было заявлено более 200 участников, которые уже внесли оплату, однако теперь криптоблогеру придётся возвращать эти деньги, ведь более сотни люксовых автомобилей сейчас находятся на штрафстоянке, а некоторые их владельцы — в отделении полиции.