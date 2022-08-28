Пересели в автозак: Лайф снял жёсткое задержание мажоров на McLaren и Lamborghini на сходке в Москве

В Москве полицейские задерживают владельцев элитных машин, которые собирались провести на них несанкционированный массовый автопробег ради забавы и демонстрации своего богатства. Видео публикует SHOT .

На кадрах мелькают люксовые McLaren, Ferrari, Lamborghini и подобные им спорткары. Некоторые авто сразу же отправляются на штрафстоянку, а их хозяев проводили в автозак. Для проведения акции у организаторов не было никакого разрешения, планировалось, что участие примут около 200 дорогих автомобилей, а инициатором идеи стал криптоблогер Алексей Хитров, известный в своих кругах страстью к красивой жизни.