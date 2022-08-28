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28 августа, 08:07

Минобороны Турции обвинило Грецию в запуске ракет из С-300 по истребителям F-16

<p>F-16. Фото © Shutterstock</p>

F-16. Фото © Shutterstock

Греция запустила ракету из зенитно-ракетных комплексов С-300 по турецким истребителям F-16, выполняющим разведывательную миссию. Об этом сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в Министерстве обороны Турции.

"Во время полётов F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в августе произошёл крупный инцидент, несовместимый с духом союзничества. Дежурные турецкие самолёты подверглись нападению со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит", — рассказал собеседник канала.

Он уточнил, что радар сопровождения целей и наведения ракет комплексов С-300 зафиксировал ракету класса "земля – воздух" на F-16, который выполнял разведывательную миссию в 10 тысячах футов к западу от острова Родос. Вместе с тем инсайдер в Минобороны отметил, что "враждебные действия" не помешали самолётам выполнить запланированные задачи и благополучно вернуться на базы.

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Ранее турецкий эксперт по вопросам терроризма и безопасности Абдулла Агар заявил, что Турция обладает внушительным арсеналом современного вооружения, чтобы противостоять Греции, пытающейся изменить баланс сил в Эгейском море в свою пользу.

Андрей Бражников

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