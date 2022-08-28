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28 августа, 08:00

Два медработника ранены в результате удара ВСУ по больнице в Донецке

Два медработника получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ больницы № 21 в Донецке. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

"Вооружённые формирования Украины атаковали больницу № 21 по проспекту Кремлёвскому в Куйбышевском районе Донецка, ранено два медицинских работника", — написано в его телеграм-канале.

Мирная жительница погибла при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Мирная жительница погибла при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Накануне сообщалось, что украинские войска открыли огонь по химическому заводу "Стирол" в Калининском районе Горловки. В результате атаки без электроэнергии остался ряд населённых пунктов района.

Татьяна Миссуми

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