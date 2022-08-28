Два медработника ранены в результате удара ВСУ по больнице в Донецке

Два медработника получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ больницы № 21 в Донецке. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

"Вооружённые формирования Украины атаковали больницу № 21 по проспекту Кремлёвскому в Куйбышевском районе Донецка, ранено два медицинских работника", — написано в его телеграм-канале.