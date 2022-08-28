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28 августа, 04:44

Мирная жительница погибла при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Женщина погибла после обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Украинские военные снова обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке

Украинские военные снова обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке

"Всё, что осталось от здания ТП на "Стироле". Увы, при обстреле погибла женщина 1962 года рождения", - написал он у себя в Телеграме, приложив фото, на котором запечатлены разрушения.

Ранее в результате обстрела украинских военных тоже погибла мирная жительница Горловки. Это произошло 25 августа. Двое её детей получили ранения.

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Telegram / Приходько РИК

Юлия Коновалова

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