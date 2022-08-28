Жительница Горловки погибла во время обстрела со стороны ВСУ
Женщина погибла после обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"Всё, что осталось от здания ТП на "Стироле". Увы, при обстреле погибла женщина 1962 года рождения", — написал он в своём телеграм-канале, приложив фото, на котором запечатлены разрушения.
Ранее в результате обстрела украинских военных тоже погибла мирная жительница Горловки. Это произошло 25 августа. Двое её детей получили ранения.
Telegram / Приходько РИК