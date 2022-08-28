Женщина погибла после обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Всё, что осталось от здания ТП на "Стироле". Увы, при обстреле погибла женщина 1962 года рождения", — написал он в своём телеграм-канале, приложив фото, на котором запечатлены разрушения.