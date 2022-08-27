Украинские военные снова обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке

Украинские войска второй раз за день открыли огонь по химическому заводу "Стирол" в Калининском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов зафиксированы прилёты вражеских снарядов по территории ГП "Стирол" и по посёлку Михайловка. Без электроэнергии ряд населённых пунктов Горловки", — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что подробности выясняются.