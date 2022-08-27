Украинские военные снова обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке
Украинские войска второй раз за день открыли огонь по химическому заводу "Стирол" в Калининском районе Горловки. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских террористов зафиксированы прилёты вражеских снарядов по территории ГП "Стирол" и по посёлку Михайловка. Без электроэнергии ряд населённых пунктов Горловки", — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что подробности выясняются.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО "Град".
Как сообщал Лайф, 25 августа украинские военные обстреляли Горловку, снаряды попали по подстанции на химическом заводе "Стирол". Так, на территории ГП "Стирол" загорелась трансформаторная подстанция 110 кВт, а на территории ГП "Трансаммиак" — кровля здания. Позднее пожар на химзаводе "Стирол" был ликвидирован. ВСУ также обстреливали химический концерн "Стирол" в Горловке 12 августа. Тогда на территории предприятия начался пожар. В результате той атаки никто не пострадал.
Телеграм-канал "Приходько РИК"